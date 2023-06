Devenir une famille d’accueil avec le BSJ – Shaw Local

Devenir famille d’accueil est l’un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à un enfant. L’objectif est de fournir un foyer stable et accueillant tout en s’efforçant de favoriser une réunification rapide et sûre avec la famille de l’enfant. Voici trois choses que vous ne savez peut-être pas sur le programme de placement familial du Youth Service Bureau of Illinois Valley.

1. Il y a certaines exigences que les familles (ou les individus) doivent remplir afin de devenir parent d’accueil. « La volonté de travailler en équipe avec les parents des enfants et le travailleur social en vue de la réunification est la plus grande exigence », a déclaré Jami Valenzuela, travailleur social chargé des dossiers au BSJ. «Pour devenir un foyer agréé, le parent doit être âgé de 21 ans ou plus, célibataire ou marié. Tous les adultes à la maison doivent avoir leurs empreintes digitales et doivent passer une vérification des antécédents, des examens médicaux de routine et la formation requise.

2. Les gens choisissent de devenir parents nourriciers pour diverses raisons. « De nombreuses personnes sont émues de devenir parents d’accueil lorsqu’elles voient l’impact réel sur les enfants et les familles qui ont besoin d’aide », a déclaré Cathy Zeier, directrice du bien-être de l’enfance au BSJ. « Les gens réalisent à quel point le besoin est grand et la différence que leur famille peut faire dans leur communauté en ouvrant leur maison comme refuge temporaire. Il y a un grand besoin de parents nourriciers qui peuvent servir tout un groupe de frères et sœurs, des jeunes plus âgés et des cas de crise.

3. Il y a des avantages très importants pour les enfants et pour les parents nourriciers. Lorsqu’un enfant est placé en famille d’accueil, il est placé dans un foyer où il est à l’abri de tout danger, ce qui est le plus important. « Le placement familial permet aux enfants et aux parents de maintenir une relation avec des limites sûres », a déclaré Zeier. « Il y a une grande communauté d’encouragement. » L’État de l’Illinois offre un remboursement financier mensuel aux familles d’accueil pour la prise en charge des jeunes placés dans leur foyer. Alors que les enfants en famille d’accueil ne peuvent rester que peu de temps, les relations peuvent durer toute une vie.

Pour en savoir plus sur la façon de devenir un parent nourricier agréé, contactez l’équipe des licences du BSJ à :

Bureau des services à la jeunesse

424 W.Madison

Ottawa, IL 61350

Téléphone : 815-433-3953

Site Internet: ysbiv.org

E-mail: [email protected]