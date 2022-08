Devenir Trader de Crypto-monnaies : l’essentiel à retenir !

Le trading est une activité qui a émergé au cours de ces dernières années. Il consiste à acheter, à vendre ou échanger des crypto-monnaies. Si vous le souhaitez, vous pouvez trader à court ou à long terme, mais avant, vous devez apprendre quelques principes de base. Êtes-vous sur le point d’investir dans le trading ou voulez-vous juste en apprendre davantage à ce propos ? Cet article vous apporte l’essentiel à retenir.

Les plateformes de trading

Le premier des outils qu’un trader doit chercher à avoir s’apparente à bitcoin 360 ai.Plus clairement, il doit pouvoir choisir une plateforme sur laquelle faire ses trades. En effet, ce genre de site permet à un débutant d’apprendre les premières règles capitales du trading. Il permet également d’en apprendre un peu plus sur les cryptomonnaies de même que leur évolution dans le temps.Cependant, sur quels critères pouvez-vous vous baser pour choisir une meilleure plateforme ?

Considérer les paires disponibles et les liquidités

L’un des éléments qui pourrait vous guider dans votre choix, concerne les paires que vous souhaitez trader. En dehors de cela, vous devez également prendre en compte les liquidités présentes sur le site qui sera choisi. En effet, certaines paires sont disponibles sur toutes les plateformes, mais cela n’est pas le cas d’elles toutes.A ce sujet, certaines plateformes se décrivent par exemple comme des plateformes spécialisées dans les petites paires. Vous devez donc savoir ce qu’il en est avant de privilégier un site.

En ce qui concerne les liquidités, vous devez savoir qu’il s’agit de la quantité d’achats et de ventes effectuée en général sur la plateforme.Vous vous demandez certainement pourquoi accorder de la valeur à ce type de critère ? Alors retenez qu’il existe certaines plateformes qui ne possèdent pas de liquidités sur leur paire.

Ainsi, il n’y a pas toujours un acheteur ou même un vendeur quand vous déciderez de vendre ou d’acheter une cryptomonnaie.Le véritable problème avec ce type de site est que si vous ne faites pas attention, il pourrait vous arriver d’être coincé si vous avez en votre possession des cryptomonnaies dont vous avezenvie de vous débarrasser.

Vérifier les fonctionnalités proposées

Selon le style de trading pour lequel vous opter, certaines fonctionnalités disponibles sur les plateformes peuvent vous aider à vous améliorer.Si vous préférez faire du scalping c’est-à-dire des trades courts qui ne durent que quelques secondes vous devez éviter de vous diriger vers un site ayant des difficultés de latence.

De manière générale, la majorité des traders choisissent des plateformes qui proposent des leviers. En réalité, les leviers sont des outils pouvant vous aider à amplifier le moindre mouvement de prix. Vous pouvez donc considérer cet aspect avant de sélectionner une plateforme. En matière de fonctionnalités, vérifiez également que le site pour lequel vous penchezest en mesure de vous laisser placer des ordres tels que :

Des stop-loss ;

Des take-profits…

Quelques outils utiles au trading

Si après avoir tenu compte des critères de sélection vous arrivez à choisir une plateforme convenable, sachez que vous avez réussi une grande étape dans le processus. Ainsi pour vous maintenir dans la course, certains outils peuvent vous être utiles à tous les coups. Il vous suffit de choisir les plus adaptés, afin de profiter des avantages du trading au plus vite. Voici une présentation de quelques-uns !

Les forums de trading

Ces lieux d’échanges avec tous les autres traders peuvent vous aider à apprendre un peu plus chaque jour en suivant les expériences de ces derniers. Ces forums rassemblent les grandes têtes du milieu et vous aussi, vous avez la possibilité de vous exprimer et d’échanger des idées ainsi que des stratégies avec des milliers d’autres traders qu’ils soient particuliers ou professionnels.

Le lexique du trading

Vous pouvez retrouver cet outil très facilement sur des brokers et l’utiliser pour avoir accès à des informations indispensables sur le fonctionnement du trading et des cryptos. Si vous avez du mal à vous en sortir avec, vous pouvez demander de l’aide à des traders expérimentés ou directement à des professionnels du domaine.