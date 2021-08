Devenir Shershaah était un rêve devenu réalité : Sidharth Malhotra | Nouvelles des gens

New Delhi : Avant la sortie de « Shershaah », l’acteur Sidharth Malhotra a parlé de son expérience de travail sur le drame de guerre.

« Pour moi, devenir Shershaah était comme un rêve devenu réalité … Je pense que le plus gros obstacle auquel nous sommes tous confrontés est la peur, et le capitaine Vikram Batra l’a brisé et l’a dit avec style et confiance en disant ‘Yeh Dil Maange More, monsieur ‘ », a déclaré Sidharth dans la vidéo BTS du film.

Réalisé par Vishnu Varadhan, « Shershaah » est basé sur la vie du capitaine Vikram Batra, lauréat du prix Param Vir Chakra, qui a sacrifié sa vie au service de la nation tout en reprenant les territoires indiens aux intrus pakistanais pendant la guerre de Kargil en 1999.

Présentant divers clips de sa formation sur Instagram, Sidharth a également reconnu que parmi tous ses films, c’est « Shershaah » dans lequel il a passé le maximum de temps à se préparer, à la fois physique et mental.

Le directeur Vishnu Varadhan a partagé qu’avec l’aide du colonel Sanjeev Jamwal, un ami proche du capitaine Vikram Batra qui a servi dans l’armée avec lui, l’équipe a obtenu des informations de première main sur comment il allait, comment il se comporterait et parlerait.

L’acteur Kiara Advani, qui fait également partie du film à venir, a rappelé à quel point les parents du capitaine Vikram Batra souhaitaient que Sidharth incarne le personnage de leur fils.

Faisant un semblant entre les deux, ils lui ont dit « tu nous rappelles tellement notre fils ».

Coproduit par Dharma Productions et Kaash Entertainment, « Shershaah » sera diffusé sur Amazon Prime Video le 12 août 2021.