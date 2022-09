Devenir public – Kelowna Capital News

–Mots Lin Stranberg Photographie Patrice Lacroix + Shayd Johnson

« Peindre de grandes murales est mon travail préféré », déclare Ola Volo, un artiste canadien d’une trentaine d’années qui vit à Vancouver et à Montréal.

Vous pourriez être pardonné de penser que cette grande blonde ressemble plus à un modèle qu’à un muraliste, mais ne vous y trompez pas. Elle a laissé sa marque inoubliable sur les murs d’Amérique du Nord et d’autres parties du monde. En fait, une murale qu’elle a réalisée en 2019 dans le quartier Mile End de Montréal est la plus grande murale peinte par une femme au Canada. Appelé « Walla Volo », c’est un vibrant hommage à la diversité culturelle et artistique du quartier, s’étendant sur 15 000 pieds carrés sur un mur d’immeuble de 10 étages.

« Si vous savez où regarder, vous pouvez même le repérer du haut des airs lors de l’atterrissage à Montréal », explique Ola. “La première fois que je l’ai vu, ça m’a juste secoué ! J’ai vu à quel point cela rendait ma voix d’artiste très claire, à quel point cela ne donnait aux gens d’autre choix que de réagir à l’œuvre, de la remarquer et d’en penser quelque chose – bon, mauvais, peu importe. C’est le pouvoir des gros morceaux.

Née au Kazakhstan d’une mère polonaise et d’un père russe, Ola a grandi entourée de la myriade de couleurs et de motifs du Moyen-Orient, de la Chine et de la Russie jusqu’à ce qu’elle émigre à Vancouver avec ses parents à l’âge de 10 ans.

Ses parents vivent toujours à Coquitlam et elle leur rend visite régulièrement. Elle attribue le look distinctif de son travail, avec ses éléments folkloriques, ses thèmes magiques mais universels et ses motifs colorés, aux influences visuelles de son éducation précoce.

« Le Kazakhstan est le neuvième plus grand pays du monde et, en tant que pays extrêmement multiculturel, c’est une sorte de creuset de contenu. Quand j’ai commencé à regarder ce qui rendait ma maison belle quand j’étais enfant, j’ai vu qu’il y avait de vrais liens avec l’éthique de la culture d’Europe de l’Est et kazakhe qui est souvent représentée dans des couleurs et des motifs audacieux.

Les femmes sont au cœur de plusieurs de ses peintures murales, notamment dans « The Wall for Women » du YWCA Metro Vancouver, une murale de 42 pieds sur un mur au coin des rues Burrard et Melville au centre-ville de Vancouver. Décrit comme un « message d’espoir », il a été créé pour soutenir les femmes victimes de violence. Reflétant le thème de la façon dont la violence domestique se cache à la vue de tous, cinq codes QR sont cachés dans la peinture murale : prendre une photo d’eux avec un smartphone active des statistiques sur la violence domestique et permet aux téléspectateurs de faire un don pour de nouveaux logements pour les femmes qui ont subi des violences.

“Pour moi, le code dans la poche symbolise à quel point la violence domestique est souvent un secret que beaucoup gardent caché”, déclare Ola.

La déclaration de son artiste pour la pièce dit: «En entrant dans ce projet, j’ai beaucoup réfléchi à ce qu’il faut pour sortir d’une situation de violence domestique. Cela m’a fait penser à une reine puissante et courageuse qui s’accorde de l’amour et des opportunités de prospérer. Couronne haute, elle regarde vers l’avenir, protégeant le fragile oiseau compagnon sur son épaule et s’élevant au-dessus du serpent qui essaie de la retenir.

Elle voulait que la femme revendique sa confiance et son pouvoir en prenant de la place.

« Elle n’est pas petite ou s’estompe dans l’arrière-plan. Elle est à l’avant-plan et attire l’attention qu’elle mérite, même dans les rues animées du centre-ville de Vancouver.

Ses influences folkloriques d’Europe de l’Est, avec leurs motifs et leurs couleurs, sont prédominantes dans cette pièce, tandis que des symboles comme le feu, les cœurs et les étoiles contribuent à sa puissance et à son énergie.

“C’était un sujet compliqué à partir duquel créer une œuvre publique, et cela a changé ma perception de ce que l’art public peut vraiment faire pour les espaces et les gens.”

Ola a obtenu un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Emily Carr à Vancouver.

« Je voulais être peintre », dit-elle. « Ensuite, j’ai essayé le graphisme, mais je n’étais pas très doué pour ça. Avec toutes ses normes et restrictions, je n’ai pas prospéré. Au lieu de cela, je me suis intéressé à l’illustration. J’ai étudié pendant un an à Rotterdam et j’ai eu l’impression de trouver ma tribu avec des peintres et des graphistes. Je n’étais pas concerné par l’art public jusqu’à mon retour à Vancouver – j’ai découvert la ville à travers une perspective artistique.

Il n’y avait pas beaucoup de peintures murales il y a 10 ans. Quand Ola a peint son premier, intitulé « Bunny on the Seawall », sur 50 pieds de la digue de Kitsilano au nord de Point Grey Road, près de MacDonald, elle ne connaissait pas du tout l’art public. Elle ne savait même pas qu’un permis de la ville était nécessaire.

Bientôt, les commandes ont commencé à lui arriver.

Hootsuite, une entreprise de technologie de Vancouver, a été son premier client : elle a peint une murale à son siège social de Vancouver. Elle a travaillé au Canada et aux États-Unis pour des clients comme Starbucks et Lululemon, et de l’art public dans des espaces allant de Montréal à Monterrey.

Elle est toujours consciente que l’art public reflète son identité communautaire et culturelle. Pour le Vancouver Mural Festival en 2016, elle a créé “Van City Scape” à 1st Avenue and Main, une pièce lumineuse et vivante “pour apporter de la couleur à Vancouver, car il fait souvent gris et pluvieux dans la ville”.

Au Mexique, elle a incorporé des palettes de couleurs qui s’intègrent dans le quartier ainsi que des couleurs qu’elle avait vues sur les marchés locaux. Quant aux femmes qu’elle met en scène, « elles représentent un peu de moi, un peu des femmes qui m’inspirent ».

Elle est restée indépendante des agents ou des agences, se rendant accessible via son site Web – et elle aime ça.

«Tout le travail que je fais me vient généralement de personnes qui me tendent la main. J’aime pouvoir diriger ma propre émission, prendre mes propres décisions et développer mon propre art. Je trouve que les projets qui me correspondent me parviennent généralement », déclare Ola.

Elle passera du temps à Vancouver cet automne pour travailler sur l’ouverture d’une galerie NFT à Vancouver et sur d’autres projets.

“Je peins des murs sans arrêt depuis COVID, et récemment j’ai découvert que le travail numérique était un autre excellent moyen de raconter des histoires. C’est un médium différent que j’utilise pour continuer à explorer mon art.

Pourtant, elle est sentimentale à propos de “Bunny on the Seawall”, sa première peinture murale, peinte à marée basse sur la plage de Kitsilano.

«Cela m’a enflammé de faire ce saut dans la narration et la messagerie au public et de ne pas être incertain à ce sujet. De plus, elle dit : « Une fois que vous l’avez essayé, vous ne pouvez plus vous arrêter.

Histoire reproduite avec l'aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

