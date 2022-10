Devenir physique pour soulager votre spondylarthrite ankylosante

Lorsque vous souffrez de spondylarthrite ankylosante (SA), une maladie inflammatoire qui provoque des douleurs et des raideurs dans le bas du dos et la colonne vertébrale, il est important de rester aussi actif physiquement que possible. Cela peut sembler contre-intuitif : pourquoi continueriez-vous à bouger si cela vous fait mal ? Mais AS peut s’aggraver si vous ne le faites pas. Lorsque vous êtes actif, vous êtes moins susceptible de vous raidir et d’avoir mal. En tant que physiothérapeute et scientifique du comportement qui se concentre sur les maladies rhumatologiques comme la SA, je crois fermement que la physiothérapie est une partie cruciale du traitement qui peut être aussi importante que les médicaments. Cela peut grandement contribuer à gérer l’inconfort et vous aider à reprendre une routine régulière.

Au fil du temps, vous pouvez avoir une raideur progressive qui vous empêche de tourner la tête, de vous tenir droit ou de vous pencher. En effet, la SA entraîne une croissance osseuse anormale qui provoque la fusion des articulations autour de la colonne vertébrale, de la hanche et du bassin. Cela rend difficile une bonne posture et peut vous faire vous pencher en avant. Vous pourriez avoir du mal à marcher et tomber plus facilement. Les personnes atteintes de SA ont parfois du mal à respirer parce que les articulations se raidissent là où se trouvent leurs côtes et leur colonne vertébrale, ce qui limite leur capacité à respirer profondément.

Avec la physiothérapie, l’objectif est de s’assurer que vous vous engagez activement dans des mouvements autour de votre colonne vertébrale. C’est ce que font les exercices de renforcement pour le dos et les muscles abdominaux. Plus ils sont forts, moins votre colonne vertébrale est sollicitée, ce qui peut soulager la douleur. Certains des meilleurs exercices à faire incluent les ponts et les planches, mais ils peuvent être difficiles si vous n’avez pas beaucoup d’amplitude de mouvement. Votre physiothérapeute peut modifier ou changer les exercices pour les rendre aussi confortables que possible pour vous. Par exemple, si j’ai un client qui est parent d’un jeune enfant, je peux lui montrer comment se mettre par terre en toute sécurité sur son ventre, appuyé sur ses coudes. Ce type d’activité leur permet de jouer avec un bébé ou un tout-petit et étire également les muscles raccourcis du dos qui ont un impact sur la douleur. Les autres mouvements clés sont :

Le mur est assis, ce qui renforce vos fesses, votre dos et vos hanches

La jambe debout se soulève pour aider à desserrer les hanches serrées

Mentonnières pour étirer votre cou

Étant donné que la SA peut également entraîner le «gel» de votre colonne vertébrale, l’entraînement à la posture est très important. La plupart d’entre nous passons nos journées assis devant un ordinateur, ce qui affaiblit les muscles du dos et nous encourage à nous pencher en avant. Votre physiothérapeute peut travailler avec vous sur des exercices, comme se tenir debout contre un mur, ou même des mouvements de yoga comme Mountain ou Child’s Pose. L’amplitude des mouvements et les exercices d’étirement, qui peuvent vous rendre plus flexible et réduire la raideur, l’enflure et la douleur, sont également essentiels. Celles-ci sont particulièrement importantes car les patients ont tendance à limiter leurs mouvements chaque fois qu’ils ressentent une douleur et une raideur autour d’une articulation, comme lors d’une poussée de SA. Ce manque de mouvement peut augmenter le risque de fusion des articulations. Et lorsqu’une articulation est enflammée, les muscles environnants se resserrent souvent autour d’elle, provoquant encore plus de raideur et de douleur.