Devenir papa signifiait perdre mon avantage

Mon prochain appel téléphonique m’a emmené des plus hautes montagnes aux mers les plus profondes, et sans doute le travail le plus incroyable de la planète. Brian Skerry a grandi dans une petite ville ouvrière du Massachusetts. La plupart de ses amis et de sa famille travaillaient dans une usine textile voisine et, jeune homme, il vendait du carton d’emballage. Mais il a nourri le rêve d’être photographe sous-marin.

« Ma fille est née en 1997 et j’ai obtenu ma première mission de National Geographic en 1998 », a déclaré Skerry. « Et c’était le Saint Graal pour moi. C’était le mont Everest, ce que je voulais le plus.

Depuis lors, Skerry a équilibré une famille de quatre personnes avec un calendrier de tournage impossible qui le maintient sur la route jusqu’à huit mois par an. Actuellement, il tourne son 29e reportage pour le magazine National Geographic, un exploit incroyable dans l’un des domaines les plus compétitifs au monde. Il a effectué 36 voyages de reportage l’année dernière; il a nagé avec des baleines, des requins et des présidents américains. Il a parlé à l’Assemblée générale des Nations Unies et à Davos. Son travail est accroché dans les maisons de dirigeants et de célébrités du monde, ainsi que dans d’innombrables musées.

Skerry a vu des choses sous l’eau que le reste d’entre nous ne peut pas imaginer. Je lui ai demandé s’il avait une machine à voyager dans le temps ce qu’il aimerait faire une fois de plus. Il a fait une pause, puis il a parlé d’une époque où ses filles étaient jeunes, et il deviendrait un monstre chatouilleux et les poursuivrait dans la maison.

« Autant de rencontres incroyables avec la faune que j’ai eues tout au long de ma carrière », a-t-il déclaré, « s’il y avait une chose que je pouvais revivre, ce serait ces moments avec mes filles. »

Ses enfants sont presque grands maintenant. Il a dit qu’il ne manquait jamais les jours importants, les Noëls et les anniversaires. Ses enfants traînent avec des gens comme l’océanographe Sylvia Earl et le primatologue Birutė Galdikas, et il a dit que sa famille a toujours été plus importante que son appareil photo, mais il y a une note mélancolique dans sa voix. Pas pour les requins blancs manqués mais pour les séances de chatouillement passées.