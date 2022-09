Devenir gros a fait que tout le monde a fait une énorme supposition à mon sujet – après avoir perdu 3,7 je me sens renaître, dit Chantelle Houghton

CHANTELLE Houghton a révélé que des inconnus l’avaient félicitée d’être enceinte – à cause de son ventre en surpoids.

La légende de Big Brother s’est hissée au-dessus de la 13e place alors qu’elle se trouvait dans un «endroit sombre» l’année dernière.

Instagram/@mfgoalgettersuk / @chantelle_houghton

Chantelle Houghton a déclaré que les gens pensaient qu’elle était enceinte[/caption]

Instagram/@mfgoalgettersuk / @chantelle_houghton

Elle a maintenant perdu un incroyable trois pierres et demie[/caption]

Et pour aggraver les choses, tant de gens supposeraient qu’elle attendait un bébé que Chantelle jouerait souvent avec l’idée.

Maintenant, dans une interview exclusive avec The Sun, la femme de 39 ans dit qu’elle se sent “renaître” après avoir perdu trois pierres et demie.

« J’étais dans un si mauvais endroit depuis si longtemps. Mon poids augmentait de plus en plus et je recevais tellement de gens qui me félicitaient pour ma grossesse qui n’existait pas.

“J’ai toujours eu des problèmes de poids sur mon ventre, alors j’ai compris que les gens pensaient que j’étais enceinte parce que je l’ai vu moi-même. J’avais l’air enceinte.

Cela arrivait tellement, je ne pouvais pas supporter l’embarras de moi-même et de voir l’autre personne se sentir mal. J’ai fini par accepter.

“Je pense que les gens doivent être un peu plus sensibles quand ils demandent. Si vous avez le moindre doute, ne le dites pas.

“Je me souviens qu’une dame de Marks and Spencer qui me servait m’a dit:” Oh, quand est-ce que ton bébé est attendu? J’ai dit que je ne sais pas et m’a regardé comme si elle était vraiment confuse.

“Tous ceux qui me félicitaient, je répondais juste en disant” oh merci beaucoup “.





« J’ai fini par regarder des vêtements de bébé avec quelqu’un dont la fille était enceinte et je l’avais croisée dans la boutique. C’était juste plus facile d’accepter que de discuter.

“Maintenant, je suis de retour à mes vêtements de taille dix. Cela ressemble à un tel exploit. Je me sens si bien, vraiment.

Pendant le verrouillage, Chantelle a commencé à se gaver de plats à emporter pour éviter les courses au supermarché.

Elle a rapidement remarqué que son poids montait sur la balance tandis que sa santé mentale s’effondrait.

“Mentalement, je me sentais nulle et physiquement horrible”, a déclaré Chantelle.

“J’ai soudainement senti quelque chose se briser en moi et j’ai pensé ‘Je dois changer ça’.”

En plus de pouvoir remettre ses vieux vêtements qu’elle pensait ne plus jamais porter, Chantelle dit qu’il y a une autre façon plus inhabituelle de dire qu’elle a perdu du poids.

Elle a ajouté : « C’est très important pour moi de rouler sur des dos d’âne parce que quand j’étais vraiment en surpoids, mon ventre vacillait. Maintenant, ce n’est plus le cas !

Chantelle attribue à MuscleFood le lancement de sa transformation de perte de poids.

« J’ai l’impression d’être en train de renaître », dit-elle.

“Je ne veux pas dire cela d’une manière religieuse, mais j’avais l’habitude d’être si ignorant quand les gens disaient qu’ils voulaient ‘se trouver'”.

«Parfois, vous devez traverser de mauvaises périodes de votre vie pour comprendre ce que cela signifie vraiment.

«Maintenant, je suis sur un parcours de soins personnels, de bien-être et de manifestation. Je me sens tellement mal en disant ça, mais je profite de chaque minute et le poids que j’ai perdu en utilisant MuscleFood a été le début de ce « nouveau moi ».

Chantelle a suivi Goal Getters de MuscleFood, le plan de repas Super Slimmer.

“Je ne dis pas que des bêtises, j’adore vraiment ça”, a ajouté Chantelle.

“Cela m’évite d’aller au supermarché – il est livré à votre porte. Tout est fait pour vous et il y a un minimum de préparation.

« La nourriture a vraiment bon goût, mais c’est vraiment sain pour vous. Je n’avais pas l’impression de me restreindre en ne pouvant pas prendre de plats à emporter.

AP : Association de la presse

Chantelle a remporté Celebrity Big Brother en tant que non-célébrité en 2006[/caption]

Canal 4

Chantelle a rencontré son ex-mari Preston sur Big Brother il y a 17 ans[/caption]