Devenir des super-héros, ensemble | Examen de la technologie MIT

Nous devons comprendre les inégalités systémiques afin de comprendre pourquoi et comment les corriger. De ces deux histoires, nous voyons comment l’exclusion est moins productive que l’inclusion. Abandonner les obstacles à l’éducation des femmes signifie passer à côté des contributions potentielles des femmes. Détruire des équipements publics par haine les détruit pour tout le monde. Si l’objectif est de maximiser l’égalité des chances pour la plupart des gens dans une société, cela nous servirait à concevoir notre monde de manière inclusive. Mais comment y arriver à partir d’où nous sommes maintenant? Comment concevons-nous pour l’inclusivité, en particulier lorsque nous devons travailler avec ce que les générations passées nous ont laissé ?

Sélam Gano ’18 COURTOISIE DE L’AUTEUR

L’inclusivité peut être considérée comme récursive : la façon dont nous arrivons à un monde conçu de manière inclusive est d’inclure plus de personnes dans le processus de conception. Mais il est difficile de recruter des personnes dans des environnements qui ne sont pas initialement conçus pour elles. Cette question est toujours une priorité chez MIT Admissions, qui développe une vidéo annuelle pour annoncer que les décisions d’admission seront publiées le 14/03, ou Pi Day. En 2017, alors que j’étais membre étudiant de l’équipe de création de la vidéo, Marvel venait de présenter un nouveau personnage nommé Riri Williams, une étudiante noire du MIT qui vivait à Simmons Hall et qui est devenue le successeur d’Iron Man. Nous avons pensé qu’elle serait un excellent thème pour la vidéo de cette année, illustrant à quel point le MIT était un endroit pour des gens comme elle. Dans notre vidéo, Riri a été joué par mon camarade de classe Ayomide Fatunde ’18, tandis que Cowboy Lynk ’20 et Loren Sherman ’17 ont produit des effets spéciaux incroyables. J’étais co-réalisateur/producteur aux côtés de Chris Peterson, SM ’13, maintenant directeur des projets spéciaux au MIT Admissions.

L’impact de notre vidéo a été encore plus important que prévu : Riri est passée de la bande dessinée au grand écran et a été présentée dans Panthère noire 2. C’était la première fois qu’une entité externe était autorisée à filmer sur le campus du MIT, et le film a rapporté plus de 850 millions de dollars au box-office.

La représentation est une facette de l’inclusivité, mais une véritable inclusion exige plus que cela. J’ai développé ce concept et le rôle de la vidéo Pi Day lors d’une conférence TEDxMIT en 2022. L’inclusion doit aller au-delà de la simple sélection de personnes ayant une identité particulière. Les premières femmes qui ont fréquenté le MIT se sont heurtées à des obstacles structurels et discriminatoires à leur réussite, y compris, mais sans s’y limiter, le manque de salles de bains. La véritable inclusion implique d’éliminer ces inégalités et de poser des questions difficiles et inconfortables sur la façon dont les systèmes sont conçus.

Je trouve des parallèles dans la formation d’ingénieur du MIT. Dans les cours et la recherche basés sur des projets, la critique est célébrée et donnée de manière réfléchie dans un effort de bonne foi pour améliorer les résultats. Il est généralement admis qu’un dialogue critique donne toujours de meilleurs résultats. L’Institut a pris cette même position dans le projet « MIT and Slavery », qui vise à étudier la relation historique du MIT avec la traite transatlantique des esclaves. Lancé en 2017, il s’agissait de l’un des premiers efforts de ce type parmi des institutions homologues, et il illustre comment notre culture de la critique exige également de mettre de côté la honte. La honte n’est ni productive ni utile ; cela nous amène à nous mettre sur la défensive ou à nous fermer. Sans cela, nous pouvons nous concentrer sur des changements positifs et les efforts pour réparer les torts du passé deviennent beaucoup plus faciles.

Bien avant le projet sur l’esclavage, les femmes du MIT CSAIL ont publié un rapport décisif en 1983 intitulé « Barriers to Equality in Academia ». Le rapport décrit les obstacles auxquels elles sont confrontées, notamment le harcèlement sexuel et d’autres formes de discrimination sur le lieu de travail. Il comprenait également des commentaires de collègues masculins qui étaient prêts à travailler pour faire partie d’une solution. Ces femmes ont réussi en se regroupant et en trouvant de la force dans leur communauté. C’est un autre moyen important par lequel les groupes marginalisés créent le changement, en particulier lorsque les chances sont contre eux.

Dans les domaines STEM, nous concevons l’avenir, et nous voulons que cet avenir soit conçu par la plupart d’entre nous, pour la plupart d’entre nous, plutôt que par – et historiquement pour – uniquement les plus favorisés d’entre nous. Bien que les problèmes sociaux modernes puissent être source de consternation, le progrès social n’est pas si différent du progrès scientifique. Tout comme l’innovation a toujours exigé une communauté scientifique travaillant ensemble, il en va de même pour un large éventail de personnes nécessaires au progrès social. Nous avons besoin d’universitaires et d’activistes pour décrire les problèmes et créer des cadres, de journalistes pour en rendre compte, d’artistes pour exprimer ces idées et de nous tous pour participer activement à la vie civique.

Si nous mettons de côté la honte, célébrons la critique et nous regroupons, alors collectivement, nous pouvons être comme les super-héros que nous idolâtrons, sauf que nous sommes de vraies personnes. Nous n’avons pas besoin d’être mordus par une araignée radioactive pour agir. Nous avons besoin d’une collaboration inclusive. Dans le monde réel, notre superpuissance se réveille simplement chaque jour et croit qu’un changement positif est possible, que nous pouvons tous apporter des contributions importantes. Avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, c’est du véritable héroïsme.

Selam Gano ’18 est un ingénieur en robotique. Elle commencera un programme d’études supérieures à Carnegie Mellon à l’automne en tant que GEM Fellow et Wade Scholar.