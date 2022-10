Devenez un as de Photoshop avec ce pack Masterclass à 25 $

Photoshop est idéal pour tout, de l’édition de vos photos au marketing de votre entreprise en passant par la création de marchandises – et bien plus encore. Mais vous ne créerez rien tant que vous n’aurez pas appris à utiliser le programme.

Vous pourriez vous donner mal à la tête en parcourant des didacticiels YouTube gratuits ou obtenir tout ce que vous devez savoir avec un ensemble de cours en ligne. En ce moment sur StackSocial, vous pouvez vous inscrire au pack Premier Adobe Photoshop Master Class 2022 pour seulement 25 $, ce qui vous permet d’économiser des centaines par rapport au prix habituel.

Cette réduction n’est disponible que pour aujourd’hui, alors inscrivez-vous bientôt si vous ne voulez pas manquer cette offre.

Cet ensemble comprend sept cours pour vous aider à maîtriser les tenants et les aboutissants de Photoshop. Cela totalise plus de 50 heures de contenu éducatif réparties en plus de 600 leçons individuelles, ce qui vous permet d’acquérir facilement les compétences que vous souhaitez et dont vous avez réellement besoin. Ce pack vous donne un accès à vie, vous pouvez donc travailler à votre rythme sans vous sentir pressé par des délais ou une expiration d’accès.

Ceux qui découvrent Photoshop peuvent apprendre toutes les bases du cours complet de débutant à avancé, qui couvre tout, de la création de calques et de l’échange d’arrière-plans à l’utilisation de masques et à la création de logos.

Une fois que vous maîtrisez les bases, il existe d’autres cours pour vous aider à maîtriser des compétences plus spécifiques. Si vous êtes principalement intéressé par la photographie, vous pouvez apprendre à utiliser toutes les applications de retouche photo d’Adobe dans la classe Photoshop, Premier Pro, XD, Lightroom et Illustrator, qui compte plus de 350 leçons différentes. Ou, ceux qui s’intéressent le plus à la conception graphique apprendront des tonnes d’outils et d’astuces utiles dans la Masterclass Logo Design. Quelles que soient les compétences que vous cherchez à maîtriser, cet ensemble de cours est d’un excellent rapport qualité-prix à seulement 25 $.