Devenez la secrétaire de Juliette Capulet en l’aidant à répondre à ses nombreuses lettres

La ville de Vérone en Italie reçoit chaque année des milliers de lettres adressées à Juliette, la célèbre héroïne de Shakespeare. Les auteurs de telles lettres peuvent être assurés qu’elles sont toutes traitées, quelle que soit la langue dans laquelle elles sont écrites, grâce au Juliet Club. Cette équipe de bénévoles répond aux romantiques en quête de réponses sur leur propre vie amoureuse. Et n’importe qui peut devenir bénévole – une expérience que certains TikTokers ont partagée en ligne.

“Roméo et Juliette” est la tragédie romantique intemporelle qui captive les amoureux du monde entier. En écrivant cette histoire d’amour malheureuse entre un Capulet et un Montaigu, Shakespeare a fait de Vérone la ville de l’amour. Si la maison de Juliette et son célèbre balcon sont incontournables pour les touristes, les réseaux sociaux ont remis le Juliet Club sur le devant de la scène.

Composé d’une équipe de bénévoles, chargée de répondre aux lettres d’amour envoyées à Vérone ou laissées par les touristes visitant la ville italienne, ce club a été créé en 1972 par des artistes passionnés par la tragédie de Shakespeare. Selon le site internet de l’association, l’histoire remonte aux années 1930 lorsqu’un certain Ettore Solimani, chargé de l’entretien de la tombe de Juliette, se mit à répondre aux lettres que les gens laissaient sur la tombe et à les signer “secrétaire de Juliette”.

Ce club, qui fête ses 50 ans cette année, connaît actuellement un regain de popularité grâce à TikTok. Les utilisateurs de la plateforme ont partagé leur expérience en tant que bénévoles. L’engouement est tel que donner une demi-journée ou une journée de son temps lors d’une visite à Vérone pour répondre à ces courriers est presque devenu une attraction touristique en soi.

L’initiative a inspiré le film de 2010 “Lettres à Juliette”, sur un vacancier qui trouve une lettre d’une femme à la recherche de son amour perdu depuis longtemps, et qui se lance dans une mission pour le retrouver. Le Juliet Club utilise même une citation du film pour décrire l’initiative : « Il y a un endroit à Vérone où les personnes qui souffrent peuvent laisser un message pour demander de l’aide à Juliette.

Aujourd’hui, The Juliet Club reçoit des milliers de lettres du monde entier, et le phénomène a été accentué par les réseaux sociaux. Chaque lettre est lue, traduite et répondue, avant d’être conservée dans les archives du club. Le concept reste bienveillant, l’objectif est de rassurer les amoureux en proposant une réponse personnalisée tout en célébrant l’amour. Et le club est toujours à la recherche de bénévoles temporaires qui peuvent écrire des réponses en anglais ou dans d’autres langues.

Donc, si vous êtes à Vérone cet été, assurez-vous de vous arrêter au Juliet Club pour donner un coup de main en répondant aux lettres d’amoureux en quête de conseils, ou pour déposer votre propre lettre. Vous pouvez demander conseil à Juliette tout au long de l’année en envoyant votre lettre à « Juliette, Vérone, Italie », et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse afin d’obtenir une lettre de retour de la célèbre Juliette Capulet… ou de l’une de ses secrétaires.

