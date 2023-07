Devenez fou avec Govee Smart Lighting Savings ce Prime Day

Govee a certainement fait sensation ces dernières années avec ses entrées abordables sur la scène de l’éclairage intelligent. Auparavant, le marché était rempli de produits Nanoleaf qui étaient hors de portée de beaucoup d’entre nous, Govee est venu et a revitalisé l’espace.

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Ce Premier jour Govee a annoncé d’énormes économies sur une multitude de ses éclairages intelligents et de ses appareils intelligents. Avec des réductions allant jusqu’à 38 %, vous êtes sûr de trouver une bonne affaire qui vaut votre temps. je recommande le Rétroéclairage du téléviseur Govee pour votre premier achat. Il se synchronise avec votre téléviseur et illumine le mur derrière avec des couleurs qui correspondent au film que vous regardez. C’est incroyable et a une économie de 50 $ ce Prime Day.

Gouvernante Ces lumières sont la dernière création de Govee et sont fantastiques. Le rideau a des centaines de petites LED qui fonctionnent de concert pour créer des images animées que vous pouvez créer vous-même ou utiliser celles de Govee pour des occasions spéciales.

Ces lumières peuvent être enchaînées par groupes de trois pour former un rideau géant de couleur et de plaisir. Ils se connectent même avec d’autres lumières Govee afin que tout le mouvement des couleurs soit synchronisé sur votre éclairage. Vous recevez des alertes de prix pour Rideaux lumineux Govee : 97 $

Gouvernante À mesure que les incendies de forêt deviennent plus fréquents aux États-Unis et au Canada, la qualité de l’air dans votre maison peut être gravement affectée. Avoir un bon purificateur d’air aidera à atténuer certains de ces problèmes.

Le purificateur d’air intelligent Govee dispose d’un mode automatique qui détecte la mauvaise qualité de l’air et active le filtre à quatre étapes pour que votre chambre ou votre espace de vie reste un endroit agréable pour respirer. Vous recevez des alertes de prix pour Purificateur d’air Govee Smart : 80 $

Gouvernante Avoir des bandes LED autour de votre bureau vous rend cool. Il y a des gens qui diront que ce n’est pas vrai, mais ils ont tort. Ces bandes utilisent des LED RVB contrôlées individuellement pour produire à peu près toutes les couleurs que vous pourriez souhaiter, puis en utilisant une application sur votre téléphone, vous pouvez les synchroniser avec d’autres produits Govee afin que toutes les lumières fonctionnent en tandem. Il a l’air si bon, et à 60 $, c’est une bonne affaire. Vous recevez des alertes de prix pour Bande de bureau LED Govee RGBIC : 60 $

Plus d’offres Govee

Cela pourrait être la plus grosse économie de Govee à ce jour. Il y a une tonne d’excellentes économies et beaucoup de ces produits fonctionnent ensemble pour rendre toute votre maison intelligente et colorée.

Éclairage intelligent

Appareils intelligents

Accessoires de jeu

Toutes ces économies peuvent vous aider à transformer votre maison standard en la maison intelligente de vos rêves et à rendre vos fêtes d’été lumineuses et colorées. Premier jour a beaucoup d’économies, et Govee s’est assuré que vous obteniez des bonnes affaires ici.