Développez des compétences en cybersécurité et en informatique pour des centaines de moins avec ce pack à prix réduit

La demande d’experts en informatique ne fait qu’augmenter, en particulier dans la cyber-sécurité. Si vous envisagez de vous lancer dans la cybersécurité, c’est le moment idéal pour commencer. Vous pouvez obtenir un accès à vie au Le pack de certifications Ultimate Advanced CyberSecurity Professional 2023 pour seulement 79 $ en ce moment, vous permettant d’économiser des centaines de dollars sur ce qu’il vous en coûterait pour suivre chaque cours individuellement. Mais si vous êtes intéressé, agissez rapidement, car cette offre ne va pas durer longtemps.

Vous aurez accès à une tonne de contenus et de cours, dont certains sur les cadres de cybersécurité et de gestion des risques, ainsi que des cours de CompTIA et d’autres. Un total de près de 176 heures de contenu est désormais disponible pour un seul paiement dans cinq cours différents, notamment :

Cadres de cybersécurité et de gestion des risques du NIST

(ISC) CISSP – 2021

Responsable de la sécurité de l’information certifié ISACA (CISM)

CompTIA CASP+ (CAS-004)

CompTIA CASP+ (CAS-003)

