Développeurs étrangers – notamment chinois, russes, iraniens et vénézuéliens

Un organisme de surveillance affirme que le gouvernement américain ne surveille pas les propriétaires fonciers étrangers

Le rapport révèle qu’au moins 40 millions d’acres appartiennent à d’autres pays.

Cela inclut la Chine, la Russie, l’Iran et d’autres adversaires américains.

Au moins 40 millions d’acres de terres agricoles, de pâturages et de forêts aux États-Unis appartiennent à des investisseurs étrangers, ce qui, selon les responsables, « pourrait avoir des conséquences sur la sécurité nationale ».

Un nouveau rapport de surveillance a révélé que la propriété étrangère de terres américaines – y compris des acheteurs de pays adversaires comme la Chine, la Russie et l’Iran – a augmenté de 40 % depuis 2016, avec certaines parcelles situées à proximité d’installations militaires sensibles.

Outre les problèmes d’espionnage, l’inquiétude grandit quant à l’intégrité des chaînes d’approvisionnement alimentaire américaines.

Mais ces estimations pourraient n’être que la pointe de l’iceberg, car le Government Accountability Office (GAO), qui a rédigé le rapport, a déclaré à DailyMail.com que les autorités américaines ne suivaient pas de manière « fiable » les données sur les propriétaires fonciers.

La nouvelle analyse du Congrès a provoqué la fureur des démocrates et des républicains, qui ont exigé que l’administration Biden réprime les achats « auprès d’adversaires » pour renforcer les défenses américaines.

Le sénateur démocrate Jon Tester a déclaré : « Tandis que nous en apprenons davantage sur les détails de cette situation, cela souligne la nécessité pour le Congrès de faire davantage pour protéger la sécurité agricole américaine et empêcher nos adversaires étrangers de contrôler l’approvisionnement alimentaire de notre pays tout en ayant accès à la terre. à proximité de sites militaires sensibles.

Le représentant républicain Dan Newhouse a également partagé son indignation après la publication de ses conclusions par le GAO.

« Ce rapport confirme l’une de nos pires craintes : non seulement le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) est incapable de répondre à la question de savoir qui possède quelles terres et où, mais il n’existe aucun plan du ministère pour inverser cette situation en interne. défaut dangereux qui affecte notre chaîne d’approvisionnement et notre économie », a déclaré Newhouse.

“La sécurité alimentaire est la sécurité nationale, et nous ne pouvons pas permettre à des adversaires étrangers d’influencer notre approvisionnement alimentaire pendant que nous nous mettons la tête dans le sable.”

Les entreprises chinoises possèdent 346 915 acres de terres agricoles américaines en décembre 2022

Les conclusions du GAO ont révélé que l’USDA collecte les données requises sur des formulaires papier et ont noté que l’agence « ne partage pas en temps opportun les données sur les investissements étrangers dans les terres agricoles collectées en vertu de la loi sur la divulgation des investissements étrangers dans l’agriculture de 1978, telle que modifiée (AFIDA). »

L’AFIDA exige que les personnes étrangères qui acquièrent ou transfèrent des terres agricoles déclarent les informations sur la transaction à l’USDA.

“L’USDA ne vérifie pas et ne mène pas non plus suffisamment d’examens de qualité pour suivre l’exactitude et l’exhaustivité de ses données collectées”, indique le rapport.

“Sans améliorer ses processus internes, l’USDA ne peut pas fournir d’informations fiables au Congrès ou au public sur l’endroit et la quantité de terres agricoles américaines détenues par des étrangers.”

Alors que 40 millions d’acres ne représentent qu’une petite partie des 1,3 milliard d’acres de terres privées aux États-Unis, le rapport du GAO avertit que les données sont rares et peu fiables.

Par exemple, le GAO a souligné que l’achat de 85 millions de dollars de terres forestières de l’Oregon par le milliardaire chinois Chen Tianqiao ne figure pas dans les registres gouvernementaux.

Kimberly Gianopoulos, directrice du GAO, a déclaré à DailyMail.com : « Des informations récentes selon lesquelles Chen Tianqiao (photo) détenait 200 000 acres de terres agricoles ne semblent pas être prises en compte dans les données de l’USDA. »

Tianqiao a gagné sa fortune de 4 milliards de dollars grâce aux jeux en ligne et en a dépensé 85 millions pour acheter 198 000 acres dans l’Oregon en 2015, mais n’a été connu que cette semaine.

Kimberly Gianopoulos, directrice du GAO, a déclaré à DailyMail.com : « Des informations récentes selon lesquelles Chen Tianqiao détenait 200 000 acres de terres agricoles ne semblent pas être prises en compte dans les données de l’USDA.

Tianqiao a occupé des postes de direction dans des organisations affiliées au Parti communiste chinois (PCC).

Les investisseurs et les entreprises basés en Chine possèdent des terres cultivées dans 28 États, ce qui équivaut à un total de 186 823 acres, selon un rapport de l’USDA qui comprend des données jusqu’en 2022 – les dernières disponibles.

Les entreprises possèdent plus de 2 milliards de dollars de terres agricoles aux États-Unis, contre seulement 162 millions de dollars il y a dix ans, selon les derniers chiffres de l’USDA.

La plupart des revendications territoriales se situent au Texas avec 192 000 acres, suivis par 49 000 acres en Caroline du Nord et au Missouri et en Utah avec 34 000.

Les données de l’AFIDA ont montré que 131 000 acres dans le comté de Val Verde, au Texas, appartiennent à un milliardaire basé en Chine.

Des agents immobiliers locaux ont déclaré à DailyMail.com en septembre que David Frankens, de Lufkin, dans l’est du Texas, avait vendu le terrain à Sun Guangxin, un ancien capitaine de l’armée chinoise, pour un montant estimé à 110 millions de dollars entre 2016 et 2018.

Un rapport rédigé par d’anciens responsables de la CIA et consulté par DailyMail.com suggère que le milliardaire chinois pourrait être considéré comme un risque pour la sécurité nationale par les autorités américaines en raison de ses liens étendus avec le Parti communiste chinois (PCC).

Les données du rapport de l’USDA, publié le mois dernier, montrent que les investisseurs de 99 pays ont des droits sur les terres américaines.

La liste comprend la République de Cuba, l’Iran, la Corée du Nord, la Russie et le Venezuela.

Ensemble, les investisseurs de ces pays antagonistes possèdent environ 95 000 acres de terres agricoles.

Il s’agit de quatre investisseurs basés à Cuba qui possèdent 858 acres aux États-Unis répartis dans trois États et à Porto Rico.

La Fédération de Russie comprend quatre investisseurs qui détiennent 73 acres dans quatre États et la Corée du Nord comprend 32 investisseurs qui ont acheté 4 839 acres, selon le rapport de l’USDA.

Au total, 22 investisseurs basés en Iran possèdent 2 463 acres et les 100 investisseurs vénézuéliens possèdent 28 218 acres.

En 2022, l’entreprise chinoise de fabrication de produits chimiques Fufeng Group a acheté 300 acres de terres agricoles dans le Dakota du Nord, à 20 minutes de la base aérienne de Grand Forks, qui abrite une technologie sensible de drones militaires.

Le major de l’armée de l’air Jeremy Fox a rédigé une note peu après que le groupe Fufeng ait acheté le terrain pour 2,6 millions de dollars.

Des agents immobiliers locaux ont déclaré à DailyMail.com en septembre que David Frankens (photo), de Lufkin, dans l’est du Texas, avait vendu 131 000 terrains à Sun Guangxin.

Sun Guangxin, ancien capitaine de l’armée chinoise, pour un montant estimé à 110 millions de dollars entre 2016 et 2018

L’accaparement des terres de Guangxin signifie qu’il possède sept pour cent de toutes les terres du comté de Val Verde. Le site de son projet de parc éolien se trouve au nord-est du comté, mais il perçoit déjà des redevances sur les éoliennes exploitées sur ses terres par une entreprise française à Rocksprings.

Il a fait valoir que la propriété Fufeng est située exactement au bon endroit pour que l’entreprise puisse intercepter les communications provenant de la base de l’armée de l’air.

“Certains des éléments les plus sensibles de Grand Forks existent avec les liaisons montantes et descendantes numériques inhérentes aux systèmes aériens sans pilote et à leur interaction avec les ressources spatiales”, a écrit Fox.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a récemment partagé une déclaration concernant l’achat de terres étrangères, tout en apportant son soutien au « membre du Congrès Mike Gallagher empêchant le Parti communiste chinois et d’autres nations qui détestent l’Amérique de posséder des terres agricoles américaines ».

“Au cours de la dernière décennie, les possessions chinoises de terres agricoles américaines ont augmenté de 5 300 pour cent”, a expliqué Noem sur X.

Elle a également écrit une lettre à Gallagher, qui dit : « Les États et le Congrès doivent travailler ensemble pour défendre notre nation contre le Parti communiste chinois, en particulier compte tenu du manque d’action suffisante de la part de l’administration Biden. »

Le rapport du Congrès de l’USDA a déterminé que les investisseurs canadiens possèdent la plus grande partie des terres agricoles américaines détenues par des étrangers, soit 12,8 millions d’acres.

Viennent ensuite les investisseurs des Pays-Bas (4,9 millions d’acres), d’Italie (2,7 millions d’acres), du Royaume-Uni (2,5 millions d’acres) et d’Allemagne (2,3 millions d’acres).

Le total de 40,8 millions d’acres couvre des terres agricoles et des terres non agricoles.

Les terres forestières représentaient 47 pour cent de toutes les terres appartenant à des étrangers, les terres cultivées 29 pour cent et les pâturages et autres terres agricoles 22 pour cent. Les terres non agricoles (telles que les fermes et les routes) représentaient 2 pour cent.