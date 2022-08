Développer une culture gagnante – Kelowna Capital News

– Paroles de Chloe Sjuberg Photographies de Lia Crowe

Gord Hayes est le directeur général/directeur général de Kelowna BMW/MINI depuis 13 ans, et il travaille dans le secteur automobile depuis 1994. Au fil des ans, dit-il, il s’est consacré à bâtir des équipes performantes et à investir dans leur vie personnelle. succès.

À la fin de la vingtaine, Gord vivait à Calgary, dirigeait sa propre entreprise d’audit, faisait de l’entraînement personnel avec des clients et participait à des compétitions de culturisme. Cependant, il n’était pas particulièrement satisfait de ce cheminement de carrière, alors sa petite amie (et maintenant sa femme) Kim lui a suggéré d’envisager un changement.

« Elle m’a demandé ce que j’aimais vraiment faire, quelle était ma passion ? Je me suis rappelé à quel point j’avais aimé acheter et vendre des voitures quand j’étais jeune au lycée, puis plus tard également.

Il a obtenu son premier emploi dans l’industrie automobile chez Hyatt Saturn/Saab/GM à Calgary, puis a déménagé chez Summit Saturn/Saab en tant que directeur commercial. De là, il est devenu associé dans certains concessionnaires d’Edmonton et, en 2006, il a déménagé à Kelowna pour diriger un concessionnaire Saturn. Lorsque Saturn s’est dissous, on lui a offert l’opportunité de diriger la franchise BMW, et il y est depuis.

Gord dit que le secret du succès de Kelowna BMW est de développer une culture gagnante dans tous les départements et d’aider les gens à atteindre leurs objectifs en « faisant ce qu’il faut pour leurs clients et pour l’entreprise ».

Il ajoute : “M’entourer de gagnants est une formule de succès que j’ai vécue pendant des années.”

Il utilise une analogie avec le hockey pour décrire comment le modèle commercial de Kelowna BMW/MINI étend les capacités des membres de son équipe, comme s’ils étaient des joueurs d’une équipe gagnante de la LNH lors d’une série éliminatoire. Il dit que c’est tellement gratifiant de voir les nouveaux membres de l’équipe reprendre leur jeu personnel, comme s’ils passaient de la troisième ligne à la première, puis marquer en prolongation lors d’un match crucial !

Lorsqu’il n’est pas occupé à encadrer son équipe, Gord aime rester en forme et en bonne santé et passer du temps à l’extérieur. Lui et Kim aiment la navigation de plaisance, le golf, les promenades sur la plage avec leurs chiens Charley et Kierra, “et simplement être à l’extérieur avec des amis et la famille, vivre le beau style de vie de l’Okanagan, qui comprend souvent un verre de vin ou deux dans l’un de nos vignobles préférés.”

Et en tant qu’amateur de voitures depuis toujours avec la gamme BMW à portée de main, qu’est-ce que Gord aime conduire ?

Pendant les mois les plus enneigés, sa préférence va aux BMW X5 ou X6, avec des pneus d’hiver, bien sûr. Pendant les mois d’été, il aime conduire une BMW 850 cabriolet.

“C’est aussi agréable de conduire de temps en temps des produits M, comme un M4 ou un M5, juste pour secouer un peu les toiles.”

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

J’aime penser que je suis à l’aise de marcher dans mes propres chaussures avant tout. J’ai vu la métaphore “l’herbe est plus verte” se produire en temps réel, prouvant souvent que l’herbe de l’autre côté n’est pas ce que vous pensiez qu’elle serait. Vous pouvez mieux ajuster votre vitesse dans vos propres chaussures, accélérer le rythme et marcher simplement avec ces chaussures que vous pensiez mieux que celles que vous portez déjà.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger encore et encore ?

J’adore cuisiner, mais ce que j’aime le plus, c’est la nourriture que d’autres ont préparée avec amour. La nourriture et les fêtes semblent aller de pair avec notre famille. Ma femme Kim prépare les côtes levées et le riz les plus incroyables – bien qu’il soit difficile de décider si cela ou son carré d’agneau sont en tête du classement – mais de toute façon, ils me font revenir pour plus.

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser

égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

Un bateau plus gros, une voiture de sport plus rapide ou un acompte sur un paradis tropical sur une plage quelque part spéciale.

Colère:

Les bêtes noires ?

Les personnes qui tergiversent et retardent les autres parce qu’elles ne peuvent pas prendre de décisions simples, et les personnes qui s’emportent avec les autres pour des choses qui ne sont pas contrôlables, comme avec les serveurs de restaurants ou les agents de billets d’avion. Les personnes en ligne derrière vous sont maintenant obligées d’attendre, juste pour que vous puissiez exprimer vos frustrations. Vraiment?!

La paresse:

Où passeriez-vous longtemps à ne rien faire ?

Passer la journée à ne rien faire se sent toujours mieux sur un grand bateau, une plage tropicale ou, si ces choses ne sont pas à l’ordre du jour de la journée, suspendu au bord de la piscine au soleil.

Fierté:

Quelle est la seule chose dont vous êtes secrètement fier ?

Voir mon “investissement dans les gens” rapporter de vrais dividendes me donne un réel sentiment d’estime de soi. Prendre le risque d’embaucher quelqu’un qui dépasse à la fois vos attentes et les leurs, et le voir prospérer à son plein potentiel, est un sentiment incroyable qui ne vieillit jamais. Et, lorsque vous recevez un appel ou un e-mail des années plus tard de quelqu’un vous remerciant d’avoir pris le risque avec lui, c’est un sentiment incroyable.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Quand je vois une bonne idée qui mène à une exécution solide, qui surpasse les attentes initiales et exclut ensuite tout risque pris. J’aime appeler cela “GAGNER!” ou créer un « GAGNANT-GAGNANT ».

