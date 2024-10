Développements récents dans l’affaire du meurtre, expliqués : NPR

basculer la légende Département des services correctionnels et de réadaptation de Californie/AP

Plus de 30 ans se sont écoulés depuis les procès pour meurtre des frères Erik et Lyle Menendez, et l’histoire continue de faire tourner les têtes et de faire la une des journaux.

Au cours du premier de leurs deux procès pour le meurtre de leurs parents, l’affaire a fait l’objet d’un débat public et faisait partie d’une série de procès criminels sensationnalistes diffusés en direct dans le monde entier.

Mais c’était en 1994. Pourquoi, après tant d’années, cette affaire revient-elle dans la conscience publique ?

Merci aux médias sociaux, à Netflix, à Kim Kardashian et au procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, qui a annoncé cette semaine que son bureau réexaminait les preuves.

Poursuivez votre lecture pour avoir une idée des derniers développements de cette affaire vieille de plusieurs décennies.

Les frères Menendez sont incarcérés pour le meurtre de leurs parents

En août 1989, Jose et Kitty Menendez regardaient la télévision dans le salon de leur maison de Beverly Hills lorsque leurs deux fils sont entrés et les ont abattus. Au moment du meurtre, les deux hommes avaient 18 et 21 ans.

Il a fallu deux procès pour condamner les frères du meurtre de leurs parents.

Deux jurys se sont retrouvés dans l’impasse en 1994 après que Lyle et Erik Menendez ont déclaré avoir tiré sur leurs parents en état de légitime défense. Les frères ont déclaré qu’ils craignaient que leurs parents ne les tuent pour empêcher que des histoires de mauvais traitements présumés sur leurs fils ne soient publiées.

Ils affirment et continuent de dire que José Menendez a soumis les garçons à des abus physiques et sexuels pendant des années, tandis que leur mère, présentée comme une alcoolique instable qui les abusait également, n’a rien fait pour arrêter cela. Les procureurs ont affirmé que les hommes avaient finalement planifié le meurtre dans le but de réclamer la succession de plusieurs millions de dollars de leurs parents.

Lors du deuxième procès, le juge Stanley Weisberg a limité les témoignages liés à leurs allégations d’abus sexuels. En 1996, ce jury les a déclarés coupables de meurtre au premier degré après cinq jours de délibérations et un procès de 20 semaines.

Pourquoi les procureurs réexaminent-ils maintenant l’affaire ?

Gascón, le procureur, a annoncé jeudi que son bureau examinait de nouvelles preuves dans le cas d’Erik, aujourd’hui âgé de 53 ans, et de Lyle Menendez, âgé de 56 ans.

Les frères ont demandé au tribunal d’annuler leur condamnation, qui a abouti à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, dans une requête. déposé en maicitant de nouvelles preuves.

Gascón note qu’il ne fait aucun doute que les frères ont tué leurs parents – un fait qu’ils ont tous deux admis. Mais, a-t-il ajouté, son bureau a une « obligation morale et éthique » d’examiner les preuves. Cette preuve comprend une photocopie d’une lettre de l’un des frères à un autre membre de la famille mentionnant qu’il avait été victime d’agressions sexuelles. Un autre témoignage est celui de l’un des membres du groupe latino à succès Menudo. qui a dit José Menendez l’a agressé au début de son adolescence alors qu’il était cadre chez RCA Records. Aucune de ces informations n’a été confirmée, a déclaré Gascón.

Il a ajouté qu’il pouvait y avoir plusieurs options quant à la façon dont les procureurs aborderaient l’affaire Menendez, notamment demander une nouvelle peine, une sortie de prison ou un nouveau procès.

La prochaine audience sur cette affaire est prévue le 29 novembre.

Comment la nouvelle émission et les réseaux sociaux de Ryan Murphy s’intègrent-ils dans tout cela ?

Il y a des années, les créateurs de sites de médias sociaux comme TikTok ont ​​commencé à attirer une attention renouvelée sur cette affaire. De nombreux véritables accros du crime ont réalisé des vidéos réexaminant les procès Menendez, leur crime et discutant de la manière dont les abus présumés de leurs parents auraient pu contribuer à leurs actes.

Cette nouvelle génération d’attention sur l’affaire contribué à une nouvelle série Netflix controversée de Ryan Murphy appelé Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez, qui revisite les procès.

Mais Erik Menendez a critiqué la série. Dans une déclaration partagée par son épouse, Tammi Menendez, sur Xil a critiqué la série, affirmant qu’elle créait une représentation trompeuse de lui et de son frère. Il a écrit qu’il y avait « des mensonges flagrants qui sévissent dans la série » et a accusé le co-créateur Murphy d’avoir intentionnellement déformé les faits entourant leur crime.

Erik Menendez a écrit : « C’est le cœur lourd que je dis, je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour le faire sans mauvaise intention. »

Murphy s’est montré provocateur dans sa réponse au message d’Erik Menendez, affirmant que la réaction des frères était « un faux outrage » et que la série « est la meilleure chose qui soit arrivée aux frères Menendez en 30 ans de prison ».

Et Kim Kardashian est impliquée, comment ?

Kardashian, une femme d’affaires, star de télé-réalité et défenseur de la justice pénale, s’est prononcé sur l’affaire plus tôt cette semaine. Dans un éditorial publié sur NBC NewsKardashian a demandé la libération des frères en écrivant : « J’ai passé du temps avec Lyle et Erik ; ce ne sont pas des monstres. Ce sont des hommes gentils, intelligents et honnêtes. »

Elle leur a rendu visite en prison il y a presque un mois avec Cooper Koch, qui a joué Erik Menendez dans la nouvelle série Netflix.

Kardashian a déclaré dans son essai qu’elle n’excuse pas leurs crimes ou leurs actions par la suite, mais estime que les hommes, aujourd’hui dans la cinquantaine, méritent la liberté.

Elle a poursuivi : « Si ce crime avait été commis et jugé aujourd’hui, je pense que l’issue aurait été radicalement différente. Je crois également fermement qu’ils n’ont pas eu droit à un deuxième procès équitable et que l’exclusion de preuves cruciales d’abus a privé Erik et Lyle de la possibilité de présenter pleinement leur cause, compromettant encore davantage l’équité de leur condamnation.