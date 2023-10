Développements de Cherapa Place et nouvelles offres de Daley Farm

SIOUX FALLS, SD (Dakota News Now) – Jodi Schwan avec SiouxFalls.Business a rejoint Dakota News Now pour parler des derniers développements de Cherapa Place et des entreprises à venir à Dawley Farm Village.

D’autres nouveaux bureaux ouvrent leurs portes dans les nouveaux projets emblématiques du centre-ville, ainsi qu’un nouveau lieu événementiel à proximité.

La société d’architecture et d’ingénierie ISG, qui a conçu les bâtiments les plus récents, a emménagé dans ses bureaux du bâtiment Bancorp.

Parmi les autres locataires figurent Bancorp, Eide Bailly et MarketBeat, qui emménageront tous dans les prochaines semaines.

À proximité, sur East 8th St., juste à l’est de 8th et Railroad Center, se trouve le nouveau lieu événementiel du centre-ville, Monick Yards, conçu pour accueillir à la fois des événements sociaux comme des mariages et des événements d’entreprise. Il existe également des liens avec les développeurs Cherapa. Certains des propriétaires sont le groupe derrière le Carpenter Bar, Treasury et Highball. Monick Yards est ouvert et prêt à commencer à organiser des événements cet automne.

Il y a plusieurs annonces à partager concernant Dawley Farm Village.

Le magasin UPS s’installe du côté est, à côté de Budget Blinds et Pizza Hut, offrant une nouvelle option d’expédition dont l’ouverture est prévue au printemps prochain.

Et un nouveau restaurant mexicain avec service à table est en cours de développement : La Cantina loue un espace dans un centre commercial qui comprend Kay Jewelers entre Budget Blinds et Buffalo Wild Wings.

Il s’agit des mêmes propriétaires que La Plaza Fiesta au 85ème et au Minnesota, et le plan est d’ouvrir l’année prochaine.

Les autres activités de Dawley Farm comprennent le Nekter Juice Bar et le Starbucks, tous deux en construction.

