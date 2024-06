Développement massif dans l’affaire des 115 accusations de Man City comme l’a révélé l’ordonnance de la Premier League

Il y a eu un énorme développement dans la bataille juridique en cours entre Manchester City et la Premier League.

L’audience concernant les 115 violations présumées de la réglementation financière par City devrait avoir lieu en novembre.

City a été inculpé à la suite d’une enquête de quatre ans, après avoir été accusé d’avoir enfreint la réglementation sur une période de neuf ans entre les saisons 2009/10 et 2017/18.

Ils n’auraient également pas fourni d’informations financières exactes et n’auraient pas coopéré à l’enquête.

Les champions nient catégoriquement toutes les accusations et la semaine dernière, dans un geste sans précédent, ils ont entamé le processus d’action en justice contre la Premier League.

Dans un document de 165 pages, City affirme que les règles relatives aux transactions avec des parties associées (APT) sont illégales.

Une audience privée de deux semaines aura lieu à ce sujet, dont l’issue pourrait avoir une incidence sur la deuxième affaire.

Mais il est apparu, comme par Le Times, que des hauts responsables de la Premier League doivent divulguer de multiples formes de communication remontant à 2009, date du début de l’enquête.

Les SMS et e-mails mentionnant ou faisant référence à City doivent être remis pour analyse à la commission indépendante.

Image : Getty

La décision s’applique, entre autres, à l’actuel directeur général de la Premier League, Richard Masters, et à l’homme qui occupait ce poste avant lui, Richard Scudamore.

Dans un rapport précédent, le Times a déclaré que les frais juridiques de la Premier League étaient passés de 5 millions de livres sterling à 20 millions de livres sterling au cours de l’année écoulée, alors qu’ils déboursaient des frais pour affronter City.

Cependant, City dépense également des sommes considérables et The Lawyer rapporte que Lord Pannick KC de Blackstone Chambers facture généralement entre 5 000 et 10 000 £ de l’heure.

Pannick a représenté City avec succès à deux reprises, notamment dans l’affaire contre l’UEFA en 2020.

SPORTbible est sur WhatsApp ! Nous avons lancé une chaîne d’informations dédiée aux transferts pour vous envoyer les dernières offres, rumeurs et bien plus encore directement sur WhatsApp et tout ce que vous avez à faire pour vous inscrire est cliquez sur notre chaîne de diffusion à sens unique ici pour que « SPORTbible News » apparaisse dans l’onglet « Mises à jour » de votre WhatsApp.

Crédit d’image en vedette : Getty

Sujets : Manchester City, Premier League