Développement majeur réservé à la location devant le conseil de Kelowna – Kelowna Capital News

Un développement de 192 logements locatifs prévu pour Gordon Drive et Lawrence Avenue est présenté au conseil municipal pour un rezonage proposé le 3 octobre.

PC Urban, de Vancouver, prévoit construire un immeuble de six étages comprenant 192 unités (1, 2, 3 chambres), une garderie et un stationnement sur deux niveaux.

La propriété compte présentement un bâtiment avec une garderie et des bureaux.

Un rapport du personnel au conseil indique que les locations à court terme ne seraient pas autorisées dans le bâtiment et que les résidents principaux doivent vivre dans le bâtiment 270 jours par an.

Le personnel appuie le rezonage proposé, car il répond aux objectifs du plan communautaire officiel et est un bâtiment axé sur la communauté.

Plus de développement pour l’approbation du conseil

Le conseil envisagera également de délivrer un permis d’aménagement pour un immeuble d’habitation de six étages et de 60 logements répartis sur quatre lots sur l’avenue Coronation, entre les rues St. Paul et Richter.

L’éventail d’unités comprend 25 studios, 20 unités d’une chambre et 15 unités de deux chambres. Cinq des unités sont des maisons en rangée orientées vers le sol.

Rendu conceptuel du développement proposé sur l’avenue Coronation. (Photo/Ville de Kelowna)

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Développement de la ville de KelownaLogementKelownaRezonage