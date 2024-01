Développement et validation des critères Phoenix pour la septicémie et le choc septique pédiatriques | Médecine de soins intensifs | JAMA

Points clés

Question

Quels sont les critères basés sur le dysfonctionnement d’un organe les plus performants pour mettre en œuvre la définition du sepsis et du choc septique chez les enfants suspectés d’infection ?

Résultats

Dans cette étude de cohorte rétrospective internationale, multicentrique incluant plus de 3,6 millions de consultations pédiatriques, un nouveau score, le Phoenix Sepsis Score, a été dérivé et validé pour prédire la mortalité chez les enfants présentant une infection suspectée ou confirmée. Les nouveaux critères de sepsis pédiatrique et de choc septique basés sur le score ont donné de meilleurs résultats que les scores de dysfonctionnement d’organes existants et les critères de la Conférence internationale de consensus sur le sepsis pédiatrique.

Signification

Les nouveaux critères fondés sur des données pour le sepsis pédiatrique et le choc septique, basés sur des mesures du dysfonctionnement d’un organe, avaient amélioré leurs performances par rapport aux critères antérieurs de sepsis pédiatrique.

Importance

Le groupe de travail sur la définition du sepsis pédiatrique de la Society of Critical Care Medicine a cherché à développer et à valider de nouveaux critères cliniques pour le sepsis pédiatrique et le choc septique en utilisant des mesures du dysfonctionnement des organes grâce à une approche basée sur les données.

Objectif

Dériver et valider de nouveaux critères pour le sepsis pédiatrique et le choc septique dans des contextes dotés de ressources différentes.

Conception, cadre et participants

Étude de cohorte multicentrique, internationale et rétrospective dans 10 systèmes de santé aux États-Unis, en Colombie, au Bangladesh, en Chine et au Kenya, dont 3 ont été utilisés comme sites de validation externes. Les données ont été collectées lors de consultations d’urgence et de patients hospitalisés pour des enfants (âgés de <18 ans) de 2010 à 2019 : 3 049 699 dans l'ensemble de développement (y compris la dérivation et la validation interne) et 581 317 dans l'ensemble de validation externe.

Exposition

Des modèles de régression empilés pour prédire la mortalité chez les enfants suspectés d’être infectés ont été dérivés et validés à l’aide des sous-scores de dysfonctionnement d’organe les plus performants parmi 8 scores existants. Le modèle final a ensuite été traduit en un score entier utilisé pour établir des critères binaires de septicémie et de choc septique.

Principaux résultats et mesures

Le principal critère de jugement de toutes les analyses était la mortalité hospitalière. Les mesures de performance des scores basées sur un modèle et des nombres entiers comprenaient l’aire sous la courbe de rappel de précision (AUPRC ; primaire) et l’aire sous la courbe caractéristique de fonctionnement du récepteur (AUROC ; secondaire). Pour les critères binaires, les principales mesures de performance étaient la valeur prédictive positive et la sensibilité.

Résultats

Parmi les 172 984 enfants suspectés d’être infectés au cours des premières 24 heures (ensemble de développement ; 1,2 % de mortalité), un modèle à 4 systèmes d’organes a donné les meilleurs résultats. La version entière de ce modèle, le Phoenix Sepsis Score, avait des AUPRC de 0,23 à 0,38 (intervalle d’IC ​​à 95 %, 0,20 à 0,39) et des AUROC de 0,71 à 0,92 (intervalle d’IC ​​à 95 %, 0,70 à 0,92) pour prédire la mortalité lors de la validation. ensembles. L’utilisation d’un score Phoenix Sepsis de 2 points ou plus chez les enfants suspectés d’une infection comme critère de sepsis et d’un sepsis plus 1 point ou plus cardiovasculaire comme critère de choc septique a abouti à une valeur prédictive positive plus élevée et à une sensibilité supérieure ou similaire par rapport à l’International Pediatric 2005. Critères de la Sepsis Consensus Conference (IPSCC) dans des contextes dotés de ressources différentes.

Conclusions et pertinence

Les nouveaux critères de Phoenix sur le sepsis, qui ont été dérivés et validés à l’aide de données provenant de milieux à ressources plus élevées et plus faibles, ont amélioré les performances pour le diagnostic du sepsis pédiatrique et du choc septique par rapport aux critères IPSCC existants.

La septicémie pédiatrique est un problème de santé publique majeur qui cause environ 3,3 millions de décès par an dans le monde.1 Cependant, les critères actuels de diagnostic du sepsis pédiatrique, publiés en 2005 à la suite de la Conférence internationale de consensus sur le sepsis pédiatrique (IPSCC), sont obsolètes, ont une faible spécificité, ne permettent pas de stratifier le risque dans les contextes à ressources faibles ou élevées, et peut être discordant avec le diagnostic posé par le clinicien.2,3 En 2016, le groupe de travail Sepsis-3 a redéfini le sepsis chez l’adulte comme un dysfonctionnement d’un organe potentiellement mortel dans le contexte d’une infection et a développé des critères à l’aide d’un vaste ensemble de données de dossiers de santé électroniques (DSE) et d’une approche basée sur les données.4,5 En 2019, le groupe de travail sur la définition du sepsis pédiatrique de la Society of Critical Care Medicine a été convoqué pour mettre à jour la définition et les critères du sepsis pédiatrique. Le groupe de travail a adopté la définition conceptuelle du sepsis pédiatrique comme une infection suspectée avec un dysfonctionnement d’organe potentiellement mortel et a cherché à mettre en œuvre cette définition en utilisant des critères de dysfonctionnement d’organe associés à un risque plus élevé de mortalité. L’objectif était d’élaborer des critères qui pourraient être généralisés à des contextes dotés de ressources différentes.6

Les nouveaux critères de sepsis pédiatrique devraient maximiser l’identification des cas véritablement positifs afin que les enfants infectés présentant un dysfonctionnement organique potentiellement mortel reçoivent les meilleures pratiques en matière de soins en cas de sepsis, soient correctement inscrits dans les études cliniques et soient correctement représentés dans la surveillance épidémiologique. Simultanément, de nouveaux critères doivent minimiser les cas de faux positifs afin que les enfants ne soient pas diagnostiqués à tort comme atteints de sepsie. Ceci est important pour réduire l’utilisation inutile d’antimicrobiens et d’autres traitements, optimiser l’efficacité des études cliniques et éviter un surdénombrement dans la surveillance. Cependant, on ne sait pas clairement quelles mesures du dysfonctionnement d’organes chez les enfants présentent un équilibre approprié entre sensibilité et valeur prédictive positive (VPP) pour atteindre ces objectifs et également se généraliser dans des contextes dotés de ressources différentes.

L’un des défis réside dans le fait qu’il n’existe actuellement aucune grande base de données centralisée, multicentrique et à haute granularité incluant les soins pédiatriques d’urgence et les soins hospitaliers dans des contextes dotés de ressources différentes. De plus, la validation des critères IPSCC existants a été limitée par le passé.2,3 Pour combler ces lacunes, une base de données a été développée et utilisée pour dériver et valider de nouveaux critères de sepsis pédiatrique et de choc septique basés sur des mesures de dysfonctionnement d’organes chez les enfants suspectés d’être infectés.

Les sous-scores de dysfonctionnement d’organe existants pour chaque système d’organe qui prédisait le mieux la mortalité ont d’abord été identifiés, puis intégrés dans des modèles pour prédire la mortalité chez les enfants suspectés d’être infectés. À partir des modèles les plus performants, un score basé sur des nombres entiers (le Phoenix Sepsis Score) a été développé (eFigure 1 dans Supplément 1). Les critères binaires de Phoenix Sepsis et de choc septique ont ensuite été sélectionnés comme seuils du Phoenix Sepsis Score.

Conception, contexte et population de l’étude

Une étude de cohorte rétrospective a été réalisée à l’aide des données DSE provenant de 10 sites hospitaliers dans 5 pays. Le plan d’analyse a été prédéfini dans la demande de financement ayant soutenu ces travaux. Six sites américains représentent des contextes aux ressources plus élevées, dont 5 figuraient dans l’ensemble de données de développement (eFigure 2 dans Supplément 1). Les données d’un site américain ont été conservées pour une validation géographique externe. Deux sites internationaux au Bangladesh et en Colombie représentent des contextes à faibles ressources dans l’ensemble de données sur le développement. De plus, les données limitées du DSE et des registres provenant de sites en Chine7 et le Kenya ont servi de sites de validation externe à faibles ressources. Pour chaque site, toutes les visites aux services d’urgence, aux patients hospitalisés et aux unités de soins intensifs (USI) d’enfants de moins de 18 ans entre 2010 et 2019 ont été incluses, certains sites offrant des fenêtres de temps plus courtes (eTableau 1 dans Supplément 1). Les données relatives aux nouveau-nés avant leur sortie (hospitalisations à la naissance) et aux enfants ayant un âge postconceptionnel inférieur à 37 semaines ont été exclues. L’harmonisation des données, l’assurance qualité et toutes les analyses ont été effectuées sous forme de pipeline reproductible dans un environnement centralisé basé sur le cloud (eFigure 2 et eAnnexe 1 dans Supplément 1). L’étude a été approuvée avec une renonciation au consentement par un comité d’examen institutionnel central de l’Université du Colorado, ainsi qu’avec des approbations réglementaires distinctes sur des sites non américains.

Résultats, définitions et principales mesures

ID de référence du quizLe critère de jugement principal de toutes les analyses était la mortalité hospitalière, qui a été utilisée pour évaluer la probabilité qu’un dysfonctionnement d’un organe dans le cadre d’une infection mette la vie en danger. Le résultat secondaire de toutes les analyses était un décès précoce (dans les 72 heures suivant la présentation à l’hôpital) ou la nécessité d’une oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO). Ce résultat secondaire a été demandé par le groupe de travail car les décès précoces et l’ECMO sont plus susceptibles d’être directement associés au sepsis dans les premières 24 heures suivant la présentation qu’à la mortalité à l’hôpital, qui peut survenir plus tard et être le résultat de complications au cours de l’hospitalisation. En outre, l’utilisation de l’ECMO pour sauver des enfants souffrant d’insuffisance respiratoire et/ou cardiaque associée à une septicémie pourrait conduire à la survie de certains enfants qui autrement mourraient. L’infection suspectée a été définie comme la réception d’antimicrobiens systémiques et de tests microbiologiques dans les 24 heures suivant la rencontre. Les comorbidités ont été définies sur la base du système de classification des affections chroniques complexes pédiatriques,8 et la malnutrition sévère était basée sur plus de 3 écarts-types inférieurs à la moyenne basée sur les normes de poids pour l’âge de l’Organisation mondiale de la santé.9 Les critères du syndrome de réponse inflammatoire systémique étaient basés sur les critères IPSCC.2,3 Étant donné que les informations posologiques nécessaires au calcul du score vasoactif-inotrope manquaient souvent dans les sites à faibles ressources, le nombre d’agents vasoactifs simultanés a été testé comme indicateur indirect. L’aire sous la courbe de rappel de précision (AUPRC) a été utilisée comme mesure principale du sous-score de dysfonctionnement d’organe, du modèle de régression empilée de sepsis et des performances du Phoenix Sepsis Score, car elle est plus précise que l’aire sous la caractéristique de fonctionnement du récepteur…