Développement d’un outil pour étudier de nouveaux traitements contre le cancer du foie

L’équipe dirigée par Sylvain Melocheprofesseur titulaire à la Faculté de médecine de l’UdeM et directeur de l’unité de recherche en signalisation et croissance cellulaire de l’IRIC, a développé un nouveau modèle préclinique pour l’étude du sous-type le plus fréquent de cancer du foie. Publiés dans la revue Disease Models & Mechanisms, les travaux ont été réalisés par la chercheuse associée Laure Voisin et la conseillère de recherche Marjorie Lapouge. Vincent Quoc-Huy-Trinh, directeur de l’unité de recherche en histologie numérique et pathologie avancée de l’IRIC, a également contribué à l’étude.