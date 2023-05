Développement de maisons en rangée et d’appartements vanté pour la montagne Dilworth de Kelowna

Un développement de maisons en rangée et d’appartements de 79 unités a été proposé pour Dilworth Mountain à Kelowna.

Le projet, par Emil Anderson Construction, cherche un permis de développement pour 777 Denali Drive.

Il y a neuf maisons en rangée de trois chambres et un complexe d’appartements de trois étages composé de 70 unités d’une, deux et trois chambres.

L’ensemble d’appartements est situé au-dessus d’un stationnement de deux étages.

Un espace d’agrément est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble avec une piscine extérieure, un bain à remous et des espaces sociaux.

De plus, un immeuble d’appartements de six étages composé d’unités d’une chambre, de deux chambres et de trois chambres fait pâle figure pour le quartier Capri Centre.

Rendu conceptuel du développement d’appartements proposé pour le 1341-1355 Belaire Avenue et le 1328 Pridham Avenue. (Ville de Kelowna)

Le développement, situé au 1341-1355 Belaire Avenue et au 1328 Pridham Avenue, offrira 99 unités.

« Le développement offrira des logements abordables aux jeunes et aux acheteurs d’une première maison qui ont des emplois à proximité. La plupart d’entre eux seront des célibataires, des couples et des jeunes familles. » précise un dossier déposé en mairie.

