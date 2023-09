Dévastés par le changement climatique, les agriculteurs du Cachemire se tournent vers la culture de la lavande – Enjeux mondiaux

Mohammad Subhan Dar a décidé d’abandonner définitivement l’agriculture car les changements climatiques ont affecté ses cultures traditionnelles, mais un projet introduisant la culture de la lavande a sauvé sa ferme. Crédit : Umer Asif/IPS

BIJBEHARA, INDE, 29 septembre (IPS) – Créer de la résilience est crucial pour la justice face au changement climatique. À Bijbehara, un hameau au sud de Srinagar, la capitale du Cachemire, la culture de la lavande a permis aux agriculteurs, aux prises avec des pluies inhabituelles, des vagues de chaleur prolongées et une grave pénurie d’eau, de trouver un nouveau moyen de survie. Mohammad Subhan Dar s’occupe avec diligence de quelques plantes violet vif dans une ferme de quatre acres à Bijbehara, un hameau au sud de la capitale du Cachemire, Srinagar. En vous rapprochant, vous serez fasciné par la vue des vastes champs de lavande, où environ 10 à 15 agriculteurs, dont Dar, se préparent pour une récolte prometteuse.

Les sourires ornent les visages de ces travailleurs acharnés à l’approche de la saison des récoltes.

Cependant, cela n’a pas toujours été le cas. Les agriculteurs de ce village ont été profondément troublés par les changements importants dans les conditions météorologiques. Les pluies inhabituelles, les vagues de chaleur prolongées et la grave pénurie d’eau sont devenues pour eux des sources constantes de préoccupation.

La vallée du Cachemire – un État du nord de l’Inde frontalier du Pakistan – a pour principal moyen de subsistance l’agriculture. Les agriculteurs représentent 80 pour cent de la population de l’État, et l’agriculture et l’horticulture constituent l’épine dorsale de l’économie de l’État. Le climat unique des contreforts de l’Himalaya permet la culture de fruits et légumes exotiques que l’on ne trouve généralement pas en Inde.

Selon les archives gouvernementales, environ 60 pour cent de l’agriculture du Cachemire dépend de l’eau de pluie pour l’irrigation. Cependant, au cours des dernières années, la vallée du Cachemire a connu les pires saisons sèches jamais vues. Le Département météorologique montre qu’au lieu d’une moyenne de 622 mm de neige, les chaînes de montagnes de la vallée n’ont enregistré que 172 mm au cours des trois dernières années, ce qui indique un changement problématique dans les conditions météorologiques. Cela a directement affecté le secteur agricole de la région, les agriculteurs subissant des pertes dévastatrices.

Les agriculteurs coopèrent et bénéficient désormais de la lavande, une source précieuse d’huiles essentielles qui se retrouvent dans les savons, les cosmétiques, les parfums, les assainisseurs d’air et les produits médicinaux. Crédit : Umer Asif/IPS

Mohammad Subhan Dar est l’un de ces agriculteurs qui, en 2018, a décidé d’abandonner définitivement l’agriculture.

« Mon immense terrain ne me rapportait aucun revenu. C’était comme travailler toute l’année et ne rien obtenir au final. Pendant que nous semions les rizières, dans l’espoir d’obtenir des rendements rentables, le temps sec nous laissait détruits. Nous ne serions même pas en mesure d’atténuer les coûts de base, et encore moins d’en tirer quoi que ce soit”, a déclaré Dar à IPS.

À cette époque, le ministère de l’Agriculture du gouvernement a demandé aux agriculteurs s’ils pouvaient adopter des méthodes agricoles alternatives qui pourraient leur fournir des récoltes rentables en raison des signes de changement climatique dans la région. La culture de la lavande a été proposée comme une alternative viable.

La lavande est une source précieuse pour l’extraction d’huiles essentielles, qui entrent dans la création de divers produits, notamment du savon, des cosmétiques, des parfums, des assainisseurs d’air et des produits médicinaux. Notamment, les plants de lavande n’ont pas particulièrement soif d’eau et ont tendance à résister aux ravageurs et autres créatures nuisibles aux cultures. Un seul plant de lavande peut commencer à être récolté deux ans seulement après la plantation, continue de fleurir jusqu’à quinze ans et nécessite un entretien minimal.

On estime qu’un millier de familles d’agriculteurs cultivent la lavande sur plus de 200 acres dans diverses régions du Jammu-et-Cachemire. Crédit : Umer Asif/IPS

La culture de la lavande a été lancée dans le cadre de la « Mission Aroma », un effort de collaboration entre le Conseil de la recherche scientifique et industrielle et le Institut indien de médecine intégrative relevant du ministère de la Science et de la Technologie.

Après l’achèvement réussi de la phase I, le CSIR s’est lancé dans la phase II, un projet plus vaste qui vise à impliquer plus de 45 000 personnes qualifiées et à bénéficier à plus de 75 000 familles. Selon les autorités, le climat du Jammu-et-Cachemire est exceptionnellement bien adapté à la culture de la lavande, compte tenu de sa capacité à prospérer dans des températures froides et des conditions estivales modérées.

La région du Cachemire, située dans le territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire, est largement reconnue comme un centre important pour les plantes médicinales. La lavande est très prometteuse en tant qu’herbe thérapeutique et aromatique pouvant avoir un impact positif sur les perspectives économiques et de santé de l’Inde. La lavande produite au Cachemire a attiré l’attention des marchés nationaux et internationaux. Les résultats des recherches ont indiqué que la culture de la lavande peut être lucrative pour les agriculteurs, à condition qu’il existe une demande soutenue et des activités agricoles bien organisées.

Dar dit qu’il possédait une parcelle de terre adjacente à sa rizière et que d’autres villageois y possédaient des poches de terres cultivables.

La lavande est résistante et n’a pas besoin de beaucoup d’eau ; il est également résistant aux parasites et a une durée de vie de 15 ans. Crédit : Umer Asif/IPS

« Nous nous sommes donné la main, avons reçu une formation du gouvernement et avons commencé la culture de la lavande. Il nécessite peu de soins et le changement climatique n’affecte en rien sa production. C’était une situation gagnant-gagnant pour nous. Dès le début, les espoirs étaient grands. Au fur et à mesure que nous nous y aventurions, nous avons découvert son importance », explique Dar.

Un autre agriculteur, Imtiyaz Ahmad, affirme que les bénéfices de la culture de la lavande sont bien supérieurs à ceux de la culture du riz et que les agriculteurs s’inquiètent un peu des pertes si le temps reste mauvais.

« Il n’y a rien de tel qu’un temps sec ou de fortes pluies ici qui pourraient affecter la culture de la lavande. Les recherches effectuées au niveau gouvernemental ont révélé à quel point cet endroit est propice à la culture de la lavande. Un grand nombre d’agriculteurs se tournent vers la culture de la lavande et abandonnent les méthodes traditionnelles qui ne leur procuraient rien d’autre que de l’anxiété et des pertes », a déclaré Ahmad.

Les agriculteurs affirment que vendre au moins un litre de son huile leur rapporte Rs 30 000 (500 USD). Les agriculteurs affirment que la lavande cultivée sur un hectare de terre leur donne au minimum 50 litres d’huile de lavande.

Selon les estimations du gouvernement, plus de 1 000 familles d’agriculteurs sont actuellement engagées dans la culture de la lavande sur plus de 200 acres dans diverses régions du Jammu-et-Cachemire. Chacun de ces agriculteurs a offert des opportunités d’emploi à au moins cinq personnes supplémentaires, ce qui fait que la mission bénéficie déjà à plus de 6 000 familles.

« Les agriculteurs des districts d’Anantnag, Pulwama, Budgam, Ganderbal et Kupwara ont commencé à s’éloigner des cultures traditionnelles et se tournent de plus en plus vers la culture de la lavande », a déclaré à IPS un haut responsable gouvernemental.

Dar pense que cela a assuré son avenir.

« Cela s’est avéré être la meilleure alternative à l’agriculture traditionnelle à une époque de changements drastiques qui se produisent à un rythme effréné au Cachemire. »

