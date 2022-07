Dévasté, Yazmin Oukhellou rentre chez lui avec un bras en écharpe après un accident de voiture en Turquie qui a tué Jake McLean

DÉVASTÉE Yazmin Oukhellou a été aperçue avec son bras en écharpe après être rentrée chez elle après son terrible accident de voiture.

La star de télé-réalité a subi de graves dommages au bras droit à la suite de l’accident qui a tragiquement tué Jake McLean.

Instagram

Yaz a été aperçue avec un plâtre au bras[/caption]

INSTAGRAM

Jake a été tué dans l’accident d’horreur à Bodrum, en Turquie[/caption]

Yaz, 28 ans, qui est devenue célèbre sur The Only Way Is Essex, a été vue quittant son domicile jeudi matin avec son bras dans une écharpe noire.

Elle avait l’air abattue alors qu’elle montait dans une voiture aux côtés de sa mère, Lisa, près de sa maison d’Essex après son retour de Turquie.

Restant décontractée et confortable, Yaz portait un t-shirt et des leggings noirs et de grandes lunettes de soleil sombres pour sa brève sortie.

La star de la télévision avait subi de graves blessures au bras droit lors de l’accident d’horreur survenu à Bodrum au début du mois.

Yaz est restée dans un état stable à l’hôpital, mais son petit ami Jake, 33 ans, a été tragiquement tué dans l’accident de voiture.

Après l’accident, Yaz s’est retirée de la Mercedes renversée et est sortie d’un fossé, puis a désespérément fait signe aux voitures qui passaient à proximité.

Un homme s’est arrêté et a aidé Yazmin, dont le bras saignait, puis a appelé les services d’urgence qui ont tenté de sauver Jake.

Ils ont fait une carrière à environ 70 pieds de la route alors qu’ils faisaient un virage, plongeant à 30 pieds dans un fossé à 4 h 30 dimanche alors qu’ils conduisaient depuis la station balnéaire de Bodrum.





Maintenant, il est rapporté que les médecins ont été “étonnés” que Yaz n’ait subi que des blessures au bras après l’accident.

Une source a déclaré au Daily Mail : “Les médecins ont dit à Yazmin qu’elle était très, très chanceuse d’avoir évité cela.

“Mais Yaz est incapable de ressentir le moindre sentiment de soulagement parce que son cœur a été déchiré en deux à la suite de la mort de Jake. Elle n’arrive toujours pas à accepter ce qui s’est passé.

L’initié a affirmé que Yaz – qui est un membre régulier de la distribution de TOWIE depuis 2017 – était «désespéré» de rentrer chez lui au Royaume-Uni.

“Les médecins ne donneront pas congé à Yaz tant qu’ils ne seront pas satisfaits qu’elle soit en état de rentrer chez elle”, ont-ils poursuivi. « Naturellement, Yaz cherche désespérément à rentrer chez elle le plus tôt possible afin de pouvoir être parmi sa famille et ses amis.

Cela vient après que la mère de Jake a affirmé que son fils et Yazmin s’étaient disputés avant leur accident d’horreur, qui a tué Jake.

Anita Walsh a fait part de ses inquiétudes aux procureurs enquêtant sur l’accident qui a tué son fils – affirmant que son fils était un conducteur qualifié et n’aurait pas perdu le contrôle de leur Mercedes.

Une source du bureau du procureur de Bodrum a déclaré: “Elle nous a dit qu’il s’était peut-être disputé avec Yaz, ce qui a provoqué l’accident de la voiture.”