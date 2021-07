Le champion par intérim des poids moyens de la WBA, Chris Jr, a été l’un des premiers à annoncer la nouvelle en écrivant : « Repose-toi, petit frère. Je t’aime et tu me manqueras toujours » sur Twitter en taguant son frère.

« Mon frère Sebastian Eubank était un homme spécial – un homme juste », a-t-il ajouté, à côté d’une photo du couple dans sa jeunesse.

« [He] toujours faire passer les autres avant lui. Un homme aux multiples talents – boxe, MMA, poésie, musique, coaching, cuisine, la liste est longue – mais la chose la plus importante pour lui était d’aider les autres moins chanceux que lui. »

« Je n’ai pas pleuré depuis que j’ai 12 ans… hier j’ai pleuré toute la journée » il admit.

« Je suis désolé de ne pas avoir été là pour surveiller tes arrières comme un grand frère est censé le faire. Je ne peux pas croire que tu sois vraiment parti mais tu seras toujours dans mon cœur, mon esprit et mon esprit. »

« Maintenant, votre héritage vivra à travers votre magnifique fils nouveau-né et je le traiterai comme le mien. Veille sur nous jusqu’à ce que nous rencontrions à nouveau le jeune lion. » Eubank ajouté.

« Et à tous ceux qui lisent ceci en ce moment, ne prenez aucun de vos proches pour acquis.

« Voyez-les, parlez-leur, vérifiez-les autant que vous le pouvez parce que vous ne savez jamais si cette fois sera la dernière. Je t’aime, mon frère. » il a signé.

L’ancien champion du monde des poids moyens et des super-moyens Chris Sr a déclaré dans un communiqué : « Jamais je n’aurais imaginé écrire ces mots ou ressentir le sentiment que j’ai maintenant à la suite de la perte de mon fils.

« Ma famille et moi sommes dévastés d’apprendre le décès de Sebastian quelques jours avant ce qui aurait été son 30e anniversaire.

« Il laisse sa femme, Salma, son fils, Raheem – né il y a tout juste un mois – sa mère, Karron Meadows, ses frères Nathanael, Chris Jr, Joseph, une sœur, Emily et d’innombrables parents et amis.

« Sebastian a grandi à Hove en Angleterre, mais au cours des dernières années, il a fait sa vie à Dubaï où il avait un large cercle d’amis et était un leader dans l’adoption d’un mode de vie sain et de thérapies alternatives », Chris Sr a expliqué.

« En plus d’être entraîneur personnel et boxeur professionnel, Sebastian était aussi un penseur profond qui aimait défier la sagesse acceptée. Il était aimé et respecté par tous ceux qui le connaissaient et restera à jamais dans les pensées de ses amis et de sa famille. »

De grands noms du monde de la boxe, dont l’ancien champion des poids lourds légers Tony Bellew, ont présenté leurs condoléances à la famille

La cause du décès est inconnue, The Sun rapportant que Sebastian a été retrouvé mort sur une plage après s’être noyé.