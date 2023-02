Dévastation en Turquie, la Syrie fait écho aux tremblements de terre passés et offre des leçons de Colombie-Britannique

Le tremblement de terre qui a ravagé la Turquie et la Syrie cette semaine offre à la fois des leçons et des avertissements aux habitants de la Colombie-Britannique alors que des images émergent de la dévastation humaine et des dommages coûteux, selon des experts canadiens en sismologie.

John Clague, professeur émérite au département des sciences de la Terre de l’Université Simon Fraser, a déclaré qu’il y avait beaucoup à apprendre du dernier tremblement de terre.

Clague a déclaré que même si “le grand événement pourrait survenir à tout moment”, le calendrier d’un tel événement en termes géologiques le rend difficile à imaginer pour la plupart des gens, qu’ils soient dans une zone sujette aux tremblements de terre ou non.

Des événements sismiques majeurs se produisent environ tous les 500 ans, a-t-il déclaré, ce qui les rend suffisamment rares pour que la plupart des gens s’inquiètent davantage des dangers quotidiens liés à la conduite d’une voiture, par exemple.

“Je suis sûr que vous auriez pu parler aux personnes vivant dans l’une de ces villes ou villages en Turquie et ils auraient dit, ‘eh bien, oui, nous savons que nous vivons sur notre zone de faille, mais, vous savez, nous n’avons pas’ Il y a eu un tremblement de terre géant depuis des centaines d’années, alors pourquoi devrions-nous nous en inquiéter ? »

Clague a déclaré que les individus et les gouvernements peuvent tomber dans le même piège de la pensée à court terme, car la menace de tremblements de terre et d’autres catastrophes naturelles semble lointaine en termes de temps et d’espace.

Cependant, Clague a crédité le gouvernement provincial d’avoir investi dans les améliorations sismiques des infrastructures de transport régionales et des écoles, par exemple, bien qu’il ait admis penser que de tels investissements ne sont « jamais assez ».

“Je comprends que les gouvernements ont d’autres demandes à leur ordre du jour comme la crise des opioïdes et l’itinérance et nous n’avons pas de fonds publics illimités pour faire face à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés”, a déclaré Clague. “C’est un exercice d’équilibre.”

Clague a déclaré que des villes comme Vancouver ont la chance d’avoir des codes de construction modernes qui sont régulièrement révisés et mis à jour, tout en étant loin de l’épicentre probable du prochain tremblement de terre majeur pour éviter les dommages du «pire scénario» observés après des tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,5 en La Turquie et la Syrie cette semaine.

“La Syrie est assez éloignée de l’épicentre de l’un ou l’autre de ces grands tremblements de terre, et des bâtiments s’y sont effondrés”, a déclaré Clague. “Donc, cela ne devrait pas arriver, vous savez, dans un pays qui a de bonnes pratiques de construction dans les zones sismiques.”

Il a ajouté qu’il n’aime pas effrayer les gens avec des prédictions désastreuses, mais exhorte les gens à se préparer aux tremblements de terre même s’ils sont rares et que Vancouver est quelque peu isolée du pire scénario observé en Turquie et en Syrie.

“Je ne fais que renforcer le fait que même si Vancouver n’a pas été endommagée par un tremblement de terre, vous savez, Vancouver n’a que 130 ou 140 ans”, a-t-il déclaré. “C’est toujours une bonne idée d’être préparé et être préparé ne demande pas vraiment beaucoup d’efforts.”

Pour Shariah Alam, professeure à l’École d’ingénierie de l’Université de la Colombie-Britannique, les tremblements de terre révèlent toutes les lacunes qui peuvent exister dans les infrastructures de construction et de transport d’une région.

En Turquie et en Syrie, par exemple, la plupart des dégâts et des destructions sont probablement dus à l’ancienneté des bâtiments, des ponts et des routes au moment du séisme, a-t-il déclaré.

Le Canada, a-t-il dit, a “tiré les leçons de divers événements” qui ont vu les codes du bâtiment du pays mûrir et se moderniser grâce à un “effort constant pour améliorer notre code de conception”.

Cependant, les bâtiments et les infrastructures plus anciens construits avant les années 1970 restent particulièrement vulnérables, a déclaré Alam, citant une étude de 2013 commandée par le Bureau d’assurance du Canada qui estimait à 75 milliards de dollars les dommages potentiels en Colombie-Britannique en cas de tremblement de terre de magnitude 9,0.

Earthquakes Canada a déclaré que le tremblement de terre de mégathrust de Cascadia d’une magnitude de 9 a frappé la côte ouest de l’Amérique du Nord le 26 janvier 1700, envoyant un tsunami massif à travers le Pacifique qui a atteint le Japon.

Alam a déclaré que les gouvernements à tous les niveaux doivent intensifier leurs efforts non seulement pour éduquer les gens, mais aussi pour prendre des “initiatives fortes” pour identifier les infrastructures vulnérables et donner la priorité aux réparations et à la modernisation pour s’assurer que des scénarios comme celui en Turquie et en Syrie ne se produisent pas ici.

“Je pense que cela nécessite une quantité substantielle d’efforts, d’énergie (et) de financement”, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral ont annoncé conjointement que la province mettait en place un système de détection précoce des tremblements de terre dans les « zones à haut risque sismique ».

Le système national d’alerte précoce aux tremblements de terre compte déjà plusieurs centaines de capteurs supervisés par Ressources naturelles Canada et la nouvelle initiative verrait jusqu’à 50 capteurs supplémentaires qui seraient mis en ligne en 2024.

Darryl Greer, La Presse Canadienne

