Dévastation alors que plus de 3 000 personnes forcées de quitter leurs maisons et leurs bâtiments brûlent à Shuswap en Colombie-Britannique

Le dernier sur les feux de forêt :

Deux incendies de forêt se déplaçant rapidement en Colombie-Britannique ont incendié des blocs de maisons, de magasins et de bâtiments dans plusieurs communautés de la région de Shuswap, a confirmé samedi le BC Wildfire Service (BCWS).

Les résidents de plus de 3 500 propriétés de la région ont dû évacuer vendredi et samedi, car le « comportement extrême des incendies » devrait déclencher davantage d’ordres d’évacuation dans les prochains jours, selon BCWS et les responsables locaux des urgences.

« Nous allons encore avoir une journée très active et dynamique et il y aura des défis et des dangers pour notre peuple », a déclaré John MacLean, responsable de la gestion des risques au Centre des opérations d’urgence de Shuswap.

MONTRE | Un feu de forêt brûle près de l’autoroute alors qu’un résident évacue près de Scotch Creek : Scènes de destruction alors que la région de Shuswap brûle en Colombie-Britannique Des centaines de personnes ont fui leurs maisons, certaines pour toujours, alors que les flammes se sont rapprochées de la région de North Shuswap dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, laissant une traînée de dévastation.

Le porte-parole de BCWS, Forrest Tower, a déclaré que les vents du nord avaient soufflé le feu de forêt du lac Lower East Adams dans Scotch Creek et aussi loin à l’est que Celista sur la rive nord du lac Shuswap, une destination touristique populaire à environ 150 kilomètres au nord de Kelowna.

Pendant la nuit également, l’incendie de Bush Creek East, brûlant à l’ouest du lac Adams, a brûlé dans la communauté Skwlax te Secwepemculecw de Squilax et à travers la route 1 entre Chase et Sorrento, et a commencé à gravir la montagne Squilax sur la rive sud du lac.

REGARDER | Obtenez les dernières nouvelles sur les incendies de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest :

Obtenez les dernières nouvelles sur les incendies de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest | Réseau de nouvelles de Radio-Canada

Où les évacués doivent-ils aller

Le CSRD demande aux personnes évacuées de se rendre au centre d’évacuation du Salmon Arm Senior Citizen Center au 170 5th Ave. SE, ou d’appeler le 250-833-3350 pour plus d’informations.

Le centre d’accueil du district régional de Thompson Nicola se trouve au McArthur Island Sport and Event Centre, 1655 Island Pkwy. à Kamloops, accessible par le chemin Chase Creek.

Toutes les personnes évacuées sont également priées de s’inscrire auprès du portail provincial.

Autoroute 1 coupée

Les deux incendies ont essentiellement fusionné et coupé l’accès à l’autoroute 1, qui reste fermée, selon le BCWS et Drive BC

BCWS n’a pas pu confirmer le nombre de maisons ou de bâtiments incendiés pendant la nuit et a déclaré qu’il évaluait toujours les dégâts à Celista.

Cependant, Tower a déclaré que les dégâts « sont assez importants ».

« Celista a en fait été plus touché que Scotch Creek et l’incendie s’est essentiellement propagé dans cette communauté », a-t-il déclaré à CBC News.

L’incendie s’est étendu d’environ 20 kilomètres en 12 heures, ce qui est l’une des croissances les plus rapides que la Colombie-Britannique ait connues pour un incendie de forêt, a déclaré Tower.

Le bâtiment du service d’incendie de Scotch Creek a été détruit par des incendies de forêt. (Ben Nelms/CBC)

Une partie de la dévastation était visible à travers une épaisse fumée à Scotch Creek samedi après-midi.

Entre les arbres et les broussailles noircis, plusieurs blocs de bâtiments, y compris des magasins et des maisons, ainsi que des véhicules ont été détruits et laissés carbonisés par les flammes qui s’étaient depuis éloignées.

Des enjoliveurs métalliques et des débris étaient éparpillés dans une zone peu boisée à proximité d’un bâtiment. Garés à l’extérieur se trouvaient des véhicules sans vitres ni pneus.

Le bâtiment du service d’incendie et de la salle communautaire de Scotch Creek/Lee Creek a été complètement détruit.

Jason Martinson, propriétaire de Triton Docks, et son ami John visitent le magasin et la maison détruits de Jason à Scotch Creek, en Colombie-Britannique, le vendredi 18 août 2023. (Ben Nelms/CBC)

Vendredi, l’incendie de forêt du lac Lower East Adams a provoqué plusieurs ordres d’évacuation dans la région du lac Shuswap dans ce que les responsables qualifient de « crise sans précédent » et de la journée « la plus dévastatrice » pour les incendies de l’histoire de la région.

Vendredi soir, le district régional de Columbia Shuswap (CSRD) et les Premières Nations de la région ont émis des ordres d’évacuation pour les régions de Scotch Creek, Lee Creek, Celista, Magna Bay et Little River sur la rive nord du lac Shuswap.

Ces commandes ont été élargies pour inclure parties de Sorrente et du lac Skimikin secteurs de la rive sud du lac samedi après-midi.

Le camp de base de Widfire évacué, incendié

Un camp de base BCWS de 400 personnes a également été évacué pendant la nuit, forçant certains membres du personnel à se regrouper à Kamloops.

Tower dit que certaines des tentes ont été incendiées samedi matin mais personne n’a été blessé.

« Je ne connais pas d’autre fois où un camp de 400 personnes a été démobilisé en trois heures… [about] 50 à 100 personnes … ont dû démonter les tentes et récupérer l’équipement personnel de chacun et retirer tous nos ordinateurs portables et tout ce genre de choses », a-t-il déclaré.

MacLean a déclaré que 5 700 habitants de la région faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation vendredi soir, et que ce nombre devrait atteindre 7 000 d’ici la fin de samedi.

Évacuations déchirantes

Les ponts de Scotch Creek et de Talana Bay, des parties de la principale voie d’accès à l’autoroute 1, ont été fermés et les résidents de Scotch Creek ont ​​été invités à évacuer par bateau vendredi soir.

« Les gens ne pouvaient pas emprunter la route transcanadienne pour se rendre soit à Salmon Arm, soit à Kamloops », a déclaré MacLean.

Le pompier de Celista Jordon Byerley, sa fille Camilla et son fils Brixton se préparent au vent en prenant un bateau pour Celista, en Colombie-Britannique, le 18 août 2023. (Ben Nelms/CBC)

Il a déclaré que certaines personnes avaient réussi à sortir grâce à l’aide d’un groupe de recherche et de sauvetage en mer et à « des bénévoles très dévoués et au bon cœur ».

Le feu forcé 135 propriétés d’évacuer à Turtle Valley tandis que les résidents de Chase et de Sorrento ont été placés en alerte d’évacuation par le district régional de Thompson-Nicola.

« C’était des conditions extrêmement difficiles pour faire sortir les gens », a déclaré Chapman samedi.

Kelly Featherstone-Schram a déclaré que le flanc de la montagne ressemblait à un « mur de feu » alors qu’elle tentait de se diriger vers l’est à travers Scotch Creek pour se rendre chez elle à Anglemont vendredi soir.

Elle a fait demi-tour à la place, retraversant le pont Scott Creek pour emprunter l’autoroute 1 pour rester avec un ami à Salmon Arm.

« Toute la montagne adjacente a été engloutie par les flammes et alors que je traversais le pont, ils aspergeaient le pont d’eau », a déclaré Featherstone-Schram.

« Et j’ai su à ce moment-là qu’au moment où je partais, ils n’allaient même pas me laisser rentrer. »

L’incendie du lac Shuswap s’est beaucoup aggravé aujourd’hui. Tant de dévastation. pic.twitter.com/yRMCHNHCjK —@KrisCudmore1

Son mari est pompier et lutte contre l’incendie de Celista, mais le berger allemand et le chat du couple sont toujours chez eux à Anglemont jusqu’à ce qu’il ait le temps de les récupérer.

« Je suis partie avec des photos et des papiers importants… mais j’ai laissé le chien et le chat en pensant que je reviendrais ce soir-là et donc mon mari doit combattre l’incendie et nos animaux de compagnie sont dans la maison », raconte-t-elle, émue. montant dans sa voix.

« C’est un sentiment vraiment vulnérable quand on est séparé de sa famille… Je n’ai aucun moyen de m’assurer [my husband] ça va, non ? »

Nikki Goyer et son fiancé ont été parmi les derniers à conduire sur l’autoroute 1 près de Sorrente vendredi soir.

« J’étais terrifié, nous sortions dîner et j’ai reçu un appel de mon frère et c’est pour aller chercher sa femme à Sorrente. Elle avait été transportée de Scotch Creek », a déclaré Goyer à Reuters.

REGARDER | Un témoin se souvient d’une conduite terrifiante à travers un feu de forêt : « J’étais terrifié »: un témoin raconte qu’il a traversé un feu de forêt qui fait rage en Colombie-Britannique Nikki Goyer raconte s’être sentie «terrifiée» après qu’elle et son fiancé aient traversé un incendie de forêt qui faisait rage vendredi près de Sorrento, en Colombie-Britannique, pour sauver la belle-sœur de Goyer qui devait être évacuée d’une ville voisine.

« C’était effrayant… peu de temps après, j’ai découvert qu’ils avaient fermé l’autoroute. »

Le frère et le neveu de Goyer sont restés pour protéger leur maison, qui était toujours en bon état vendredi soir, a-t-elle déclaré.

Avis de faire bouillir l’eau

Samedi matin, le CSRD et Interior Health ont émis un avis préventif d’ébullition de l’eau pour les résidents de Sorrente à l’est de la région de MacArthur Heights près de Blind Bay, en raison de préoccupations concernant le traitement adéquat de l’eau.

Il est conseillé aux résidents concernés de faire bouillir rapidement l’eau utilisée pour boire, se brosser les dents ou préparer les aliments pendant au moins une minute, d’ajouter deux gouttes d’eau de Javel par litre d’eau ou d’utiliser de l’eau en bouteille.

Un peu plus au sud, le Salmon Arm Roots and Blues Festival a annulé le reste de l’événement samedi matin, invoquant des inquiétudes pour la sécurité des participants, des bénévoles et de la communauté dans son ensemble.

Les incendies de forêt en Colombie-Britannique ont mis environ 30 000 personnes hors de chez elles et plus de 36 000 en alerte d’évacuation, a déclaré samedi le premier ministre David Eby.

La province a déclaré l’état d’urgence vendredi soir à cause des incendies. Samedi, il a émis une ordonnance d’urgence pour restreindre les déplacements non essentiels dans le but de séjourner dans un logement temporaire tel qu’un hôtel, un motel ou un terrain de camping.