Dévastation à Gaza alors qu’Israël mène la guerre contre le Hamas : mises à jour en direct

Ce que l’on sait de la demande de l’Afrique du Sud d’arrêter l’invasion de Rafah par Israël devant la CIJ



Les juges arrivent à la Cour internationale de Justice pour une audience au cours de laquelle l’Afrique du Sud a demandé de nouvelles mesures d’urgence suite aux attaques israéliennes contre Rafah, à La Haye, aux Pays-Bas, le 17 mai. L’audience faisait partie d’une affaire en cours déposée par l’Afrique du Sud à la CIJ en 2023. accusant Israël de violer la convention sur le génocide.



L’Afrique du Sud a déposé le 10 mai une demande urgente de mesures supplémentaires dans l’affaire de génocide contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

Une décision sera rendue par le tribunal aujourd’hui.

L’Afrique du Sud a accusé Israël de recourir à la force ordres d’évacuation dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, pour « mettre en danger plutôt que protéger la vie civile ».

Un avocat sud-africain, le professeur Max du Plessis, a condamné l’évacuation forcée de centaines de milliers de Palestiniens de Rafah et la désignation israélienne de « zones humanitaires » ailleurs dans la bande de Gaza.

Ces mesures « mettent en danger la vie civile plutôt qu’elles ne la protègent », a déclaré Du Plessis lors d’une audience de la CIJ à La Haye le 16 mai.

« Les soi-disant ‘zones humanitaires’ ne sont pas sûres, elles sont surveillées par les mêmes forces israéliennes qui ont attaqué les Palestiniens. »

« Israël a défié ce tribunal en piégeant, assiégeant et bombardant Rafah surpeuplée, exacerbant la sécurité et la sûreté de 1,5 million de Palestiniens très vulnérables », a-t-il déclaré.

« Intention génocidaire » : Le « bombardement à grande échelle » de Rafah par Israël et le bouclage des entrées et sorties pour « l’aide vitale à une population déjà dévastée » suggèrent une « intention génocidaire », a soutenu l’avocat, affirmant que l’assaut de l’armée israélienne sur la ville a « conditions délibérément infligées pour provoquer la « destruction physique et biologique » des Palestiniens.