PORTLAND, Oregon (AP) – Cameron Taylor regardait une course de rue illégale qui avait attiré des centaines de personnes à une intersection à Portland, Oregon, mais a décidé de partir alors que la foule devenait de plus en plus indisciplinée. Quelques instants plus tard, des coups de feu ont éclaté et Taylor a été touché par une balle perdue alors que lui et un ami se dirigeaient vers leur voiture.

La police, qui a été submergée d’appels au 911 concernant d’autres fusillades, n’a pas pu contrôler plusieurs prises de contrôle de rue dans la ville cette nuit-là et a eu du mal à trouver les victimes de trois fusillades survenues pendant le chaos.

“Son ami qui était avec lui l’a mis dans la voiture et l’a conduit pour l’emmener à l’hôpital, mais il n’a pas pu le faire et cet ami a appelé ses parents” pour dire que Taylor était mort, a déclaré Erin Russell, une amie de la famille. Presse associée.

Taylor, 20 ans, est décédé dimanche le jour même où quatre fusillades publiques très médiatisées à Bend, Oregon, Phoenix, Detroit et Houston ont fait la une des journaux nationaux. Son meurtre est passé largement inaperçu au milieu du bilan quotidien de la violence armée qui a défini Portland et un certain nombre d’autres villes américaines depuis la pandémie.

Les taux d’homicides semblent baisser dans certaines grandes villes américaines, comme New York et Chicago, mais dans d’autres, les meurtres sont en hausse, en particulier par armes à feu. À Portland, le taux d’homicides a bondi de 207% depuis 2019 et il y a eu plus de 800 fusillades jusqu’à présent cette année. À Phoenix, le chef de la police, Jeri Williams, a déclaré cette semaine que la violence armée était la pire qu’elle ait vue en 33 ans de travail.

« Combien d’officiers de plus doivent être fusillés ? Combien de membres de la communauté doivent encore être tués avant que ceux de notre communauté ne prennent position ? Ce n’est pas seulement un problème de police de Phoenix, c’est un problème communautaire », a-t-elle déclaré après un week-end qui a compté 17 fusillades et 11 homicides dans toute la ville.

Maintenant, la police est sur les nerfs à l’approche du week-end de la fête du Travail, avec ses festivités traditionnelles de fin d’été, et certains ajoutent des patrouilles supplémentaires alors qu’ils se préparent à davantage de violence potentielle.

À Portland, la police occupée par trois meurtres et neuf fusillades non mortelles en 48 heures n’a pas pu contrôler trois courses de rue illégales le week-end dernier qui ont attiré des centaines de personnes et fermé les principales intersections pendant des heures. À Houston, le lendemain du jour où un homme armé a tiré sur cinq voisins, en tuant trois, un autre homme a tiré sur deux sœurs avant de se suicider.

Au cours des deux dernières semaines, les autorités de Phoenix ont confisqué 711 armes à feu et procédé à 525 arrestations liées à des armes à feu dans le cadre d’une répression ciblée. Près de 90% des homicides là-bas cette année ont été commis par arme à feu, a indiqué la police. À Detroit, où un homme est accusé d’avoir tiré sur trois personnes au hasard dans les rues de la ville le week-end dernier, les autorités sévissent également contre la violence armée dans les quartiers à forte criminalité jusqu’à la fête du Travail.

« Arrêtons de parler de notre incapacité à répondre au crime dans la communauté. Arrêtons de faire la publicité aux criminels qu’ils vont s’en tirer », a déclaré le maire de Portland, Ted Wheeler, en utilisant un juron lors d’une réunion du conseil municipal cette semaine après que le chef de la police Chuck Lovell ait une fois de plus demandé plus d’agents.

“Je pense que nous devrions cesser d’utiliser la messagerie à chaque tournant, que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas aider nos citoyens avec des problèmes de justice pénale de base est parce que nous n’avons pas le personnel”, a déclaré Wheeler. “Nous devons trouver de meilleures façons de faire face à cette crise.”

Les saccages du week-end dernier – qui comprenaient un assaillant lourdement armé qui a pris d’assaut un supermarché du centre de l’Oregon, des tirs au hasard dans les rues de Detroit et un homme de Phoenix qui a ouvert le feu tout en portant un gilet pare-balles – étaient choquants et effrayants, mais ils ne sont pas représentatifs du plus large péage. la violence s’empare de la société américaine, ont déclaré des experts.

Les victimes tuées dans des fusillades de masse représentent environ 1% de toutes les personnes tuées dans des homicides par arme à feu dans tout le pays, malgré les gros titres qui instillent la peur chez de nombreux Américains, a déclaré James Fox, professeur à la Northeastern University qui a créé une base de données sur les meurtres de masse remontant à 2006 avec L’Associated Press et USA Today.

Les quatre fusillades du week-end dernier ne correspondaient même pas à la définition de la base de données d’un massacre – quatre personnes ou plus, à l’exclusion de l’agresseur, tuées en 24 heures – mais elles ont néanmoins semé la peur en raison de la nature aléatoire de la violence, il ajoutée.

« Ceux-ci n’ont pas tendance à faire l’actualité. Ils n’ont pas tendance à effrayer les gens parce que les gens disent: “Eh bien, ce n’est pas ma famille”, a déclaré Fox. «Nous avons jusqu’à 20 000 homicides par arme à feu par an, et la plupart d’entre eux ne font qu’une seule victime. Parfois deux, parfois trois, (mais) rarement quatre ou plus.

La pandémie et les troubles sociaux qu’elle a provoqués ont également joué un rôle. Huit millions d’Américains sont devenus propriétaires d’armes à feu pour la première fois entre 2019 et 2021, a déclaré Jeffrey Butts, directeur du centre de recherche et d’évaluation du John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York.

« Nous avions déjà 400 millions d’armes en circulation. Donc, quand vous augmentez cela et que vous incluez beaucoup de débutants dans la population, vous obtenez des accidents, vous obtenez un comportement précipité, vous faites réagir les gens aux petites insultes et aux conflits avec leurs armes parce qu’ils sont dans leur poche maintenant », a-t-il déclaré. a dit.

Pendant ce temps, les amis et la famille de Taylor pleurent sa mort à Portland.

L’amateur de voitures et grand frère bien-aimé qui aimait les barbecues et passer du temps avec sa famille était “au mauvais endroit au mauvais moment”, a déclaré Russell.

“Il a beaucoup d’amis et beaucoup de membres de sa famille qui l’aiment beaucoup, et c’est une perte dévastatrice.”

