Devara : Jr NTR, le film de Janhvi Kapoor sortira en deux parties ; Koratala Siva révèle de GRANDS projets

Devara est un film qui passionne beaucoup les cinéphiles du sud de l’Inde et de Bollywood. Il met en vedette Jr NTR, Janhvi Kapoor et Saif Ali Khan. Le film fait l’actualité depuis son annonce. En fait, les rumeurs allaient bon train sur la façon dont Jr NTR avait parcouru encore et encore le scénario du film après le désastre d’Acharya. Le premier look de Janhvi Kapoor en tant que fille d’un village de pêcheurs a également fait la une des journaux. Devara arrive dans les salles de cinéma à partir du 5 avril 2024. Désormais, Koratala Siva a révélé que le film était en deux parties. Voici la dernière mise à jour sur Devara…

#DEVARA viendra vous divertir en 2 parties. La première partie sort le 5 avril 2024. pic.twitter.com/x88jgGS9QI Devara (@DevaraMovie) 4 octobre 2023

Koratala Siva renverse le morceau sur Devara

On a vu les posters de Jr NTR debout avec une épée face à la mer. Koratala Siva a déclaré que le film était basé sur la côte indienne et qu’il parlait de régions que les gens ont oubliées dans l’histoire. Il a déclaré que l’équipe avait eu une idée de la toile au début du tournage. Il a dit que pour rendre justice au film et à chacun de ses personnages, le film devait être raconté en deux parties. Il semble que Devara suive la voie Baahubali. Janhvi Kapoor entrera dans l’industrie cinématographique Telugu avec ce film.

Numéro de danse spécial à Devara

Devara de Koratala Siva va avoir un numéro de danse électrisant avec une actrice de premier plan. Les créateurs ont fait appel à Anirudh Ravichander pour la même chose. Le nom de la dame n’est pas connu pour l’instant. Jr NTR et Koratala Siva ont déjà livré le blockbuster Janatha Garage. Saif Ali Khan a terminé une partie du film. L’acteur a suivi des cours de telugu pour la même chose.

Jr NTR est au plus haut après le succès mondial de RRR. Il a également WAR 2 prévu pour 2025. Ayan Mukerji réalisera ce film.