Devant la grande tente de Frieze, le monde de l’art londonien fait face à de violents vents contraires | Foire d’art de la frise

FLa grande tente de la foire d’art Rieze à Regent’s Park devrait au moins garder les participants au sec alors que le monde de l’art descend à Londres cette semaine pour l’événement annuel, qui a lieu pendant l’un des automnes les plus humides jamais enregistrés. Mais en dehors de ce chapiteau, le monde de l’art londonien est confronté à de graves vents contraires.

À l’approche de la 21e édition de la foire, qui s’étend désormais à quatre villes du monde et propose des célébrations et des ventes d’une semaine, un sentiment de pessimisme règne quant à l’état du marché de l’art de la capitale au cours de la dernière 12 mois.

Plusieurs galeries, dont Marlborough, une institution de premier ordre vieille de 80 ans, ont fermé leurs portes, entraînant des licenciements. Les courtiers ont également connu des difficultés : les ventes aux enchères de Christie’s ont plongé de 22 % au premier semestre 2024, tandis que le Financial Times a rapporté que Sotheby’s les bénéfices de base ont baissé de 88 % (Un porte-parole de la maison de vente aux enchères a déclaré au Guardian que le rapport du FT manquait de « contexte », y compris les investissements substantiels que le courtier avait réalisés dans ses sites phares de New York, Hong Kong et Paris).

Cet environnement a amené certains commentateurs à dire : «eaux agitées » nous attendent, tandis que le Wall Street Journal a déclaré que « le marché de l’art s’effondre». Un FT plus discret a affirmé qu’il y avait eu un « se détendre sur le marché» devant Frieze.

Lors du lancement du salon de cette année à la Royal Academy, le directeur général de la RA, Axel Rüger, était d’humeur provocante. « Londres, malgré ce qu’écrivent les journaux, reste une capitale artistique majeure dans le monde », a-t-il déclaré. « Nous devons être fiers et nous y accrocher avant que, vous savez, ces autres foires d’art et capitales ailleurs n’essaient d’empiéter sur notre terrain. »

Même si le bruit des sabres était ironique, il y avait un point sérieux derrière ses remarques.

Rüger n’a mentionné aucun autre salon dans son discours d’ouverture, mais c’est parce qu’il n’était pas obligé de le faire : tout le monde savait qu’il faisait référence à Art Basel Paris.

Depuis son lancement en 2022, l’événement est devenu un nouveau concurrent parmi les foires d’art européennes. Londres représente actuellement environ 17 % du marché de l’art, tandis que Paris en représente environ 7 %, les deux se situant derrière les États-Unis et la Chine.

« Je pense qu’il y a de la place pour que deux villes soient grandes ensemble », a déclaré la directrice de la Frieze, Eva Langret, qui, avec le directeur parisien Clément Delépine, a nié toute rivalité. « C’est une offre différente, on ne voit pas les mêmes artistes quand on va à Paris. »

Lorsqu’on lui a récemment demandé si l’émergence de Paris nuirait à une autre foire européenne, Delépine a répondu non, mais que le Brexit avait «permis l’émergence d’une deuxième capitale européenne», car la réglementation fiscale du Royaume-Uni en a fait un endroit moins souhaitable pour acheter et vendre des œuvres.

Gus Casely-Hayford, le directeur du V&A East, qui a assisté aux 20 éditions précédentes de Frieze, affirme que le récit Paris contre Londres est trompeur. « Vous regardez quelque chose comme la Fashion Week de Londres et la Fashion Week de Paris, il y a des créateurs qui choisissent de faire l’un ou l’autre », a-t-il déclaré.

« Mais cela contribue à donner à chacune de ces différentes fashion week un type particulier de sensation localisée, et cela continuera probablement à se produire à mesure que l’offre parisienne se renforcera. »

Les pom-pom girls de Londres soulignent régulièrement sa singularité (écoles d’art comme Central St Martins, galeries établies, ouverture internationale), mais il n’y a pas que Paris et le Brexit qui représentent un défi pour le secteur artistique de la capitale.

Clare McAndrew, fondatrice du cabinet de conseil Arts Economics et auteur du rapport annuel sur le marché de l’art d’Art Basel et de l’UBS, a déclaré que la principale raison du ralentissement du marché était la baisse des ventes haut de gamme : ces transactions de plusieurs millions de livres sterling pour des valeurs sûres. des pièces devenues incontournables dans les maisons de ventes aux enchères de Londres.

Elle a déclaré : « Si vous parliez aux concessionnaires, ils disaient que les gens étaient prêts à dépenser assez facilement des sommes à cinq ou six chiffres dans certaines des plus grandes foires, mais que lorsque cela dépassait le million, ils étaient juste un peu plus prudents. .»

Cette hésitation a été constatée sur l’ensemble du marché, avec les gros titres négatifs et l’incertitude provoquée par les divers conflits à travers le monde, les taux d’intérêt élevés et une élection américaine cruciale qui ont donné aux acheteurs une pause.

Comme l’a dit récemment un concessionnaire : « C’est une période psychologiquement stressante, et je pense que imprègne la psyché du monde de l’art.»

Mais McAndrew estime que certains gros titres sur le déclin de Londres et du marché de l’art sont pour la plupart prématurés. « Je ne veux pas ressembler à une vieille grand-mère, mais j’ai déjà vu des choses bien pires que cela », a-t-elle déclaré, ajoutant que c’est le manque de mégaventes qui affecte le marché en général.

« Frieze a ce genre d’équilibre merveilleux entre une gamme de prix et une gamme de galeries entre les foires », a-t-elle ajouté. « Cela couvre donc beaucoup de valeurs différentes. »

Que les acheteurs soient prudents ou confiants, Frieze apparaît comme un remontant indispensable pour un marché qui a perdu une partie de son facteur de bien-être après une année qui a été un désastre pour beaucoup.