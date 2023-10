Devant la caméra, un homme roule en voiture sur un sentier à Mangaluru, 1 femme tuée

Cinq personnes marchant sur un large sentier à Mangaluru, dans le Karnataka, ont été heurtées par une voiture roulant à grande vitesse vers 16 heures aujourd’hui. Une femme est décédée et quatre personnes ont été grièvement blessées dans cette horrible affaire de délit de fuite.

Vers 16 heures, les images d’une caméra de surveillance montraient des personnes marchant sur un sentier large et moins fréquenté près du carrefour de Mannagudda à Mangaluru. Une Hyundai Eon blanche, conduite par Kamalesh Baldev, a manœuvré de manière imprudente et a heurté cinq personnes, deux femmes et trois filles, sur le trottoir, a indiqué la police.

La voiture arrivant par derrière a d’abord heurté quatre personnes, puis a écrasé une femme avant de heurter une autre femme qui tentait de courir pour se mettre en sécurité alors que la voiture s’approchait d’elle, ont montré les visuels. Le conducteur accusé percute la voiture, brise un poteau sur le trottoir et traîne la femme sur quelques mètres avant qu’elle ne heurte la cloison.

En six secondes, l’accusé a percuté cinq personnes avec la voiture, tuant une femme et en blessant quatre, dont trois filles, puis il est reparti. Il a garé la voiture devant un showroom automobile et s’est rendu chez lui. L’homme et son père se sont rendus au poste de police, ont indiqué les policiers.

Les véhicules se sont arrêtés et les gens se sont précipités sur place pour porter secours aux blessés. Une personne a réussi à se relever mais boitait après avoir survécu à l’accident. Deux personnes, qui semblaient grièvement blessées, ont été transportées en voiture à l’hôpital.

Roopashri, 23 ans, est décédée dans l’accident et une femme et trois filles ont été blessées.

La police a enregistré une affaire en vertu des articles pertinents du Code pénal indien, notamment une affaire de mort par négligence.