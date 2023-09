Devant la caméra, un homme de 20 ans poignardé à mort à Delhi

Un homme de 20 ans a été poignardé à mort par huit assaillants à Sangam Vihar à Delhi samedi soir.

Des images choquantes de vidéosurveillance montrent le jeune homme de 20 ans entouré de ses assassins et traîné dans une rue étroite alors qu’ils le poignardent et lui donnent des coups de pied dans une fureur aveugle. L’horrible assaut se poursuit pendant plusieurs secondes, alors même que plus d’une demi-douzaine de témoins oculaires, dont plusieurs sur des deux-roues, restent les bras croisés et ne font rien.

Pendant que le clip de vidéosurveillance d’une minute est diffusé, certains des assaillants s’interrompent et regardent quatre d’entre eux traîner leur victime dans la rue tout en poursuivant leur attaque sauvage.

Trente secondes après le début du clip – on ne sait pas combien de temps l’attaque a duré avant d’être filmée – l’adolescent est poussé sur le bord de la route et sa chemise ensanglantée révèle les multiples coups de couteau.

Dossier de police déposé

La police a été alertée après que le personnel de l’hôpital Majeedia a déclaré avoir admis un patient – identifié comme étant Dilshad, un habitant du quartier – qui avait été agressé avec un couteau et se trouvait dans un « état critique ».

Les autorités se sont précipitées à l’hôpital et ont trouvé Dilshad soigné pour de multiples blessures par arme blanche à la poitrine et sur d’autres parties de son corps. Il était sous respirateur pour l’aider à respirer et a été rapidement référé à l’hôpital Safdarjung, géré par le gouvernement de Delhi, pour un meilleur traitement. Il n’a pas pu faire de déclaration.

Cependant, une plainte a été déposée auprès de la police sur la base des informations fournies par l’hôpital et huit suspects – tous mineurs – ont été placés en garde à vue. Tous sont également résidents de Sangam Vihar.

Les premières enquêtes ont révélé que le meurtre faisait suite à une bagarre qui a eu lieu l’année dernière.