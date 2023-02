Devant la caméra, PT Usha tombe en panne et allègue un empiétement à l’école d’athlétisme

L’athlète légendaire et présidente de l’Association olympique indienne (IOA), PT Usha, s’est effondrée samedi devant les médias alléguant que des constructions illégales étaient en cours sur le campus de son académie dans le district de Kozhikode et que des étrangers pénétraient dans la propriété, ce qui représentait une menace pour la sécurité des détenus.

S’adressant à une conférence de presse à New Delhi, elle a déclaré que ceux de l’école d’athlétisme d’Usha étaient confrontés à de tels problèmes de harcèlement et de sécurité depuis un certain temps et que cela s’était intensifié après qu’elle soit devenue membre de Rajya Sabha.

Mme Usha avait été nommée à la Chambre haute par le BJP en juillet 2022.

La “reine du sprint” a appelé le gouvernement de gauche du Kerala et le ministre en chef Pinarayi Vijayan à intervenir dans la question et à prendre des mesures immédiates pour arrêter l’empiétement et l’intrusion présumés sur le campus et assurer la sécurité des femmes athlètes là-bas.

“Sur les 25 athlètes féminines des écoles d’Usha, 11 venaient du nord de l’Inde. Il est de notre responsabilité d’assurer leur sécurité. J’ai déposé une plainte écrite auprès du ministre en chef à cet égard”, a-t-elle déclaré.

Un PT Usha aux yeux larmoyants a également déclaré que des déchets étaient déversés à grande échelle sur le campus, qui était également menacé par la mafia de la drogue, mais le panchayat local ne laissait pas la direction de l’académie construire un mur d’enceinte.

“Une construction illégale a été faite juste au milieu du campus par quelqu’un et quand nous avons demandé, ils ont dit qu’ils avaient l’approbation des autorités du panchayat pour cela. La direction de l’école a également dû subir un comportement grossier lorsqu’elle a remis en question cet empiètement”, a-t-elle a dit.

Mme Usha a déclaré que le terrain de 30 acres, où se trouve l’école d’athlétisme d’Usha, leur avait été remis par le précédent gouvernement dirigé par le Congrès Oommen Chandy dans l’État pendant 30 ans en location.

Lorsqu’on lui a demandé si les membres de son académie étaient victimes de harcèlement et de mauvais traitements après sa nomination au Rajya Sabha par le BJP, elle a déclaré que chaque parti politique avait l’habitude de la considérer comme un membre de son rival politique.

“Le Congrès dirait que je suis un sympathisant du CPI(M) tandis que le parti marxiste dirait que j’ai une affiliation au BJP.

“Je n’ai pas de politique et j’avais l’habitude d’aider tout le monde de toutes les manières possibles”, a-t-elle ajouté.

