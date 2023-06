Devant la caméra, le père d’un étudiant de l’université de Delhi poignardé à mort s’effondre

Le père d’un étudiant de l’Université de Delhi tué devant son collège a pleuré amèrement en s’adressant aux journalistes lundi.

Nikhil Chauhan, 19 ans, étudiant de première année à Aryabhatta College sur le campus sud, a été poignardé à mort dimanche, prétendument par des camarades de classe, après une bagarre. Il a été attaqué à l’extérieur de la porte du collège.

L’adolescent a été déclaré mort dans un hôpital.

La police a déclaré que la bagarre concernait une personne qui se conduisait mal avec une fille avec laquelle Nikhil sortait.

Le père de Nikhil, Sanjay Chauhan, est tombé en panne ce matin en parlant aux médias de l’incident tragique.

Plus tôt, il avait partagé qu’il avait reçu un appel vers midi dimanche au sujet de son fils poignardé. « Après être arrivés à l’hôpital, nous avons découvert que notre fils était mort », a-t-il déclaré.

Nikhil, a-t-il dit, se serait bientôt rendu à Mumbai pour un concert de mannequinat.

« Nikhil avait reçu un appel de Mumbai pour faire du mannequinat, mais ses examens étaient en cours, alors je lui avais demandé de se présenter d’abord à l’examen. L’examen du premier semestre de Nikhil était terminé et il en était à son deuxième semestre. Je me préparais à l’envoyer à Mumbai très bientôt… mais tout cela est maintenant terminé », a déclaré Sanjay Chauhan, selon l’agence de presse ANI.

La police affirme avoir identifié les assassins de Nikhil à partir d’images de vidéosurveillance.

« Je ne connais pas l’accusé, la police a dit qu’un des accusés avait été attrapé. 10 à 15 garçons étaient venus pour tuer Nikhil, certains étaient venus à vélo et d’autres étaient venus en métro. Nikhil a été poignardé près du cœur et il est mort sur place à cause d’un saignement », a déclaré Sanjay Chauhan.

M. Chauhan a déclaré que certains des amis de Nikhil, qui l’avaient emmené à l’hôpital, avaient également été détenus par la police pour interrogatoire.

La mère de Nikhil, Sonia Chauhan, a déclaré que son fils aimait le mannequinat et le théâtre. « Deux de ses chansons sont sorties sur YouTube et allaient jouer dans plus de chansons », a-t-elle déclaré à ANI.