Devant la bande-annonce de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar; Shraddha Kapoor a une question importante sur l’amour en 2023 pour les fans

Shraddha Kapoor est prête pour son prochain film “Tu Jhoothi ​​main Makkaar”. Cela fait trois ans que l’actrice n’a pas fait son apparition sur grand écran. Après sa sortie en 2020 intitulée Baagi 3, sa dernière sortie est Tu Jhoothi ​​principal Makkaar aux côtés de Ranbir Kapoor. Alors que nous entrons dans la saison des amours, Sharddha Kapoor est curieuse des difficultés amoureuses.

Excitée pour la sortie de la bande-annonce, Shraddha a posé une question à ses fans sur son compte Instagram. Écrivant dans la légende sous sa photo, elle a demandé “Qu’est-ce qui est difficile dans l’amour en 2023”. Apparemment, la bande-annonce de ‘Tu Jhoothi ​​main Makkaar’ a frappé ses pensées. Plus tôt, elle a profité de ses histoires Instagram pour partager son enthousiasme après avoir regardé la bande-annonce du film tant attendu. L’actrice a ajouté qu’elle avait hâte que la bande-annonce soit dévoilée pour que tout le monde puisse la regarder.

Shraddha Kapoor est connue pour s’engager avec le public et mettre en valeur l’excentricité à travers ses médias sociaux. Cette fois, elle a partagé une photo d’elle-même où elle est au fond de ses pensées en pensant Qu’est-ce qui est difficile dans l’amour en 2023 ? Avec sa question, l’attente pour la bande-annonce a définitivement augmenté.

Le film est présenté comme une comédie romantique moderne avec une approche fraîche et moderne de l’amour et des relations. Ranbir Kapoor et Sharddha Kapoor partageront l’espace de l’écran pour la première fois. On s’attend à ce qu’ils partagent une chimie torride dans leur premier film ensemble.

Tu Jhooti Main Makkaar est un film de Luv Ranjan mettant en vedette une paire inédite de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor. La comédie romantique est produite par Luv Ranjan et Ankur Garg de Luv Films et présentée par T-Series. Le film devrait sortir lors des festivités de Holi le 8 mars 2023.