Devant Ganesh Chaturthi, Shilpa Shetty et Raj Kundra ramènent Ganpati à la maison. Voir la vidéo.

Alors que Ganesh Chaturthi est au coin de la rue, l’actrice Shilpa Shetty Kundra a commencé les festivités en plein essor en ramenant Bappa à la maison. Dimanche soir, Shilpa et son mari Raj Kundra se sont rendus à Lalbaug pour ramener à la maison l’idole Ganpati.

L’acteur a également posé avec Bappa pour les paparazzi. Après avoir ramené le Seigneur Ganesha à la maison, Shilpa avec ses enfants, Viaan et sa fille Samisha. Shilpa était magnifique dans un costume vert Anarkali. Les paparazzi ont capturé Shilpa et Raj portant leur idole Ganesh jusqu’à leur voiture. Raj portait un sweat à capuche au-dessus d’un t-shirt et se couvrait le visage avec un masque.

Le paparazzo populaire Varinder Chawla a partagé la vidéo sur son Instagram et a écrit : « #ShilpaShetty et #RajKundra lancent les célébrations de Ganesh Chaturthi en visitant Lalbaug pour ramener Bappa à la maison. »

Voici la vidéo





Ganesh Chaturthi célèbre la naissance du Seigneur Ganesha. C’est l’une des fêtes hindoues les plus populaires, célébrée pendant 10 jours. Les gens croyaient qu’à cette époque, le Seigneur Ganesha était arrivé sur Terre avec sa mère et la déesse Parvati. Cette année, le festival Ganesh Chaturthi débutera le 19 septembre et se poursuivra pendant dix jours jusqu’au 29 septembre.

Pendant ce temps, Shilpa est toute enthousiasmée par la sortie de son prochain film Sukhee. Le film traite du patriarcat et de l’autonomisation des femmes avec une touche de comédie. Sukhee marque les débuts en tant que réalisateur de Sonal Joshi et est produit par Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Vikram Malhotra et Shikhaa Sharma. Le film a été écrit par Radhika Anand, avec le scénario de Paulomi Dutta, et devrait sortir en salles le 22 septembre.

Shilpa fera également ses débuts en OTT avec la série d’action de Rohit Shetty, Indian Police Force. La série met également en vedette Sidharth Malhotra et Vivek Oberoi dans les rôles principaux. Shilpa a même KD-The Devil en préparation. Le multilingue pan-indien sera publié en tamoul, kannada, telugu, malayalam et hindi.