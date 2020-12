Au cours des quatre jours où l’ancien maire de la ville de New York, Rudy Giuliani, a été traité pour le COVID-19 à l’hôpital universitaire de Georgetown la semaine dernière, plus de 7000 Américains sont morts de la maladie.

Pourtant, Giuliani, qui est maintenant l’avocat personnel du président Donald Trump, était en assez bonne santé pour appeler la radio WABC depuis l’hôpital pour faire une affirmation épouvantable: «Si ce n’était pas moi, je n’aurais franchement pas été hospitalisé.»

«Parfois, lorsque vous êtes une célébrité, ils s’inquiètent si quelque chose vous arrive; ils vont l’examiner plus attentivement et tout faire correctement », a ajouté Giuliani, faisant écho inconsciemment à la célèbre affirmation de son client sur la bande Access Hollywood selon laquelle« lorsque vous êtes une star … vous pouvez tout faire ».

Les situations de vie ou de mort font ressortir le meilleur chez certaines personnes et le pire chez d’autres, en particulier ceux qui imiteraient les hommes qui tentaient de mettre les femmes et les enfants de côté lorsque le Titanic coulait et que les canots de sauvetage se remplissaient. Le coronavirus a déjà fait des ravages disproportionnés sur les personnes à faible revenu qui ne peuvent pas travailler à domicile, et un favoritisme flagrant dans le traitement est une recette pour les troubles sociaux.

Giuliani, 76 ans, a déclaré qu’il avait reçu le remdesivir, un médicament antiviral, en pénurie ces derniers mois, et de la dexaméthasone, un corticostéroïde. On ne sait pas s’il a reçu un anticorps monoclonal, dont la disponibilité est limitée depuis que la Food and Drug Administration l’a approuvé pour une utilisation d’urgence le mois dernier.

Une porte-parole de l’hôpital, citant les lois sur la protection de la vie privée en refusant de discuter du cas de Giuliani, nous a dit qu’aucun patient ne bénéficie d’un traitement préférentiel. Mais Giuliani n’est pas le premier membre de l’équipe Trump qui semble avoir reçu des thérapies qui ne sont en grande partie pas disponibles pour les autres mortels.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a été admis aux soins intensifs pendant sept jours, a déclaré qu’il avait été traité avec le remdesivir et la thérapie par anticorps monoclonaux d’Eli Lilly. Le mois dernier, le secrétaire au Logement et au Développement urbain, Ben Carson, a déclaré que le président l’avait approuvé pour recevoir l’anticorps monoclonal de Regeneron Pharmaceuticals. Et, bien sûr, Trump lui-même a reçu un cocktail d’anticorps expérimental lorsqu’il a été hospitalisé à Walter Reed avec COVID-19.

Dans le même temps, un rapport du Center for Infectious Disease Research and Policy a cité des pénuries de médicaments critiques nécessaires pour traiter les patients atteints de COVID alors que la deuxième vague de la pandémie commençait à se développer cet automne. Ainsi, alors que les hôpitaux à travers le pays sont débordés de patients COVID et que les décès ont dépassé 300000, il semble payant d’être membre du cercle restreint du président.

Nous sommes heureux que Trump et ses associés se soient rétablis rapidement. Mais la perception du traitement VIP pour les riches, célèbres et puissants – en particulier les personnes qui ont ostensiblement bafoué les directives de santé telles que le port de masques – alimente le cynisme du public à l’égard du système de santé du pays.

La question est d’autant plus pertinente que la première série de vaccins COVID-19 de Pfizer est distribuée cette semaine. Les bioéthiciens ont déjà exprimé des inquiétudes quant au fait que les doses du vaccin seront siphonnées vers les aisés et les bien connectés – et loin des travailleurs médicaux de première ligne et des résidents des maisons de retraite qui sont censés recevoir les vaccinations initiales.

Certaines institutions médicales ont mis en place des procédures pour s’assurer que les médicaments en pénurie sont distribués équitablement. L’École de médecine de l’Université de New York et Janssen Pharmaceuticals, par exemple, ont créé un comité consultatif sur l’utilisation compassionnelle pour examiner les demandes de médicaments expérimentaux.

Mais Leonard Fleck, directeur par intérim du Center for Ethics and Humanities in the Life Sciences de la Michigan State University, dit qu’il incombe en grande partie aux médecins et aux infirmières de s’opposer s’ils pensent qu’un patient reçoit un traitement spécial en raison de sa richesse ou de son statut. C’est une position difficile à prendre si c’est un cadre d’hôpital, un gros donateur ou un copain du président qui fait pression pour des soins VIP. «C’est là que le courage moral entre en jeu», dit Fleck.

Avec courage et confiance dans un approvisionnement aussi court que celui des anticorps monoclonaux de nos jours, il appartient aux courageux professionnels de la santé de s’assurer que le traitement que vous recevez est basé sur des critères équitables, et non sur qui vous connaissez.