Devansh Jagga bat le record du lancer du disque U-16 chez les garçons

Devansh Jagga, du Pendjab, a produit une performance sensationnelle pour battre le record national de la compétition de lancer du disque des moins de 16 ans lors des 37e Championnats nationaux juniors d’athlétisme de l’AFI vendredi.

A LIRE AUSSI | PKL 9: Surender, Pardeep Star alors que UP Yoddhas bat les Haryana Steelers de manière complète

Devansh, un étudiant de 10e niveau de la ville frontalière de Fazilka, a battu le record national et de rencontre à quatre reprises malgré le défi de devoir lancer tôt dans la journée et sur un cercle auquel il a fallu un certain temps pour s’y habituer.

Quatrième l’an dernier, Devansh a débuté avec un lancer de 55,02 m pour obtenir les records et a amélioré cela avec 55,03 m lors de sa troisième visite, 55,98 m lors de la cinquième et 57,01 m lors de la dernière tentative au stade d’athlétisme du centre régional SAI.

https://www.youtube.com/watch?v=LoAdZmoSgFM” width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Sauteur en longueur Uttar Pradesh Shaili Singh et Nidhi a remporté les titres féminins U-20 et féminins U-18 avec des records de compétition.

Shaili a battu la marque de compétition de Renu de 6,22 m – établie en 2018 – avec un saut gagnant de 6,38 m à sa troisième tentative, tandis que Nidhi a amélioré le record de 6,10 m – établi il y a 21 ans par Ruta Patkar – avec un effort de 6,12 m lors de son deuxième essai.

“Bien que j’aie obtenu le record national avec mon premier lancer, je n’étais pas satisfait de l’effort de 55m. J’avais un 58,32 m dans la compétition d’État et je dépassais régulièrement la barre des 56 m à l’entraînement. Ce n’est qu’au dernier essai que ma technique s’est mise en place et j’ai réussi à lancer 57 m », a déclaré Devansh.

Ram Narayan Maurya de Delhi a établi le record à 53,17 m l’an dernier. p>

Entraîné par son père Sunil Kumar Jagga, qui lui a appris les bases du lancer du disque, et avec l’aide à distance de l’entraîneur Gursimran Sandhu, Devansh s’est appuyé sur sa flexibilité et sa technique pour dominer la compétition malgré le fait qu’il n’ait pas le stéréotype cadre solide. Quelques instants plus tard, Goyat a effectué un magnifique raid pour réduire l’équipe de Mumbai à un seul joueur sur le tapis. Le Puneri Paltan a taclé Guman Singh et a infligé un All-Out pour prendre une énorme avance à 25-20 à la 32e minute.

Guman Singh a effectué un raid en plusieurs points, mais l’équipe de Pune tenait toujours la tête à 27-25 à la 36e minute. Cependant, U Mumba a infligé un All-Out à la 38e minute et peu de temps après, a pris les devants à 31-30.

Mohit a effectué un raid dans les dernières secondes du match pour égaliser les scores à 33- 33, mais Ashish a réussi un raid Do-or-Die pour donner à U Mumba une victoire palpitante à la fin.

Lire tout le Dernières nouvelles sportives ici