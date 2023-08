Dévaluation du RB : pourquoi les équipes ne paieront pas la différence entre le bon et le grand

La dévaluation du poste de porteur de ballon a atteint son crescendo cette intersaison, avec Saquon Barkley, Josh Jacobs et Tony Pollard giflés avec des étiquettes de franchise après des saisons ultra-productives. Malgré le mythe d’une méritocratie dans la NFL, les porteurs de ballon sont désormais traités comme des citoyens de seconde classe sur le marché.

Les retombées des mauvaises affaires de Todd Gurley, Le’Veon Bell et Ezekiel Elliott ont aigri les entraîneurs et les cadres à l’idée de payer beaucoup d’argent à un porteur de ballon. La combinaison d’une production lamentable et de conséquences importantes sur le plafond salarial lorsque les accords ont mal tourné a obligé les décideurs à repenser leurs engagements à long terme envers les porteurs de ballon.

Jonathan Taylor est le dernier porteur de ballon à faire face à un manque de respect flagrant dans une négociation de contrat. L’ancien Pro Bowler (et finaliste du joueur offensif de l’année 2021) entame la dernière année de son contrat de recrue sans contrat à long terme à l’horizon. Bien que Taylor se classe troisième pour les verges de mêlée (4 643), quatrième pour les verges au sol (3 841) et quatrième pour les touchés (36) depuis son entrée dans la ligue en 2020, les Colts n’ont pas encore offert à leur coureur vedette un accord qui le récompense pour son travail. en tant que meneur de jeu d’élite à la position.

Les Colts ont apparemment rejeté les talents de leur star, comme en témoignent les récents commentaires du propriétaire Jim Irsay sur la querelle contractuelle.

« Si je meurs ce soir et que Jonathan Taylor est hors de la ligue, personne ne nous manquera », a déclaré Irsay, selon James Boyd de The Athletic. « La ligue continue. Nous le savons. Le National Football [League] roule. Peu importe qui vient et qui part, et c’est un privilège d’en faire partie. »

Waouh ! Bien que ces mots soient sans aucun doute durs à première vue, le propriétaire exprime un sentiment que de nombreux cadres et entraîneurs partagent dans la ligue. Les porteurs de ballon sont considérés comme des produits jetables facilement remplacés par des joueurs utilisables acquis en tant que choix de fin de ronde ou agents libres de rue.

[Related: Jim Irsay’s tweet adds tension to Colts’ contract stalemate with Jonathan Taylor]

En tant que dépisteur dans les années 2000, j’ai assisté à de nombreuses réunions avec des cadres, des dépisteurs et des entraîneurs discutant de la façon d’aborder le poste de porteur de ballon. À l’époque, il était encore considéré comme l’une des positions phares du jeu, le repêchage de la NFL 2005 étant le point culminant avec trois coureurs (Ronnie Brown, deuxième; Cedric Benson, quatrième; et Cadillac Williams, cinquième) sortir du tableau dans les cinq premiers choix du repêchage.

Pendant mon mandat avec les Panthers de la Caroline, le directeur général Marty Hurney et l’entraîneur-chef John Fox croyaient qu’il fallait sélectionner des coureurs talentueux au début du repêchage et leur donner une lourde charge de travail tout au long de leurs contrats de recrue avant de rédiger leur éventuel remplaçant au cours de la dernière année de l’accord. En théorie, nous voulions rédiger un porteur de ballon d’élite tôt et le monter jusqu’à ce que les roues tombent avant de le remplacer par une option plus jeune et moins chère à l’échéance de la facture. Nous ne voulions pas payer trop cher pour des réalisations passées alors que l’usure due à une lourde charge de travail entraînerait probablement une baisse de la production au cours du deuxième contrat.

Nick Wright examine l’effondrement du marché des porteurs de ballon de la NFL

Bien que l’équipe n’ait pas adhéré à un plan de succession traditionnel avec le nouveau venu remplaçant le titulaire, les duos dynamiques des Panthers (Stephen Davis-DeShaun Foster, Foster-DeAngelo Williams, Williams-Jonathan Stewart) ont présenté une collection de sélections de premier tour formant des tandems productifs. pour une équipe qui concourait régulièrement pour la suprématie NFC.

Fox a déclaré au personnel de dépistage qu’une rotation talentueuse dans le champ arrière était essentielle pour gagner dans une ligue ultra-physique, et qu’un arrière ne pouvait pas supporter la charge en tant que bourreau de travail sur une saison de 16 matchs. Il croyait en une approche de retour par comité, mais il voulait une paire de RB1 potentiels dans le champ arrière pour partager les tâches au lieu d’une collection de joueurs désignés partageant les responsabilités.

Bien que la charge de travail partagée diminue apparemment la valeur marchande de chaque coureur, les Panthers n’ont pas hésité à payer beaucoup d’argent à leurs porteurs de ballon, Williams et Stewart signant chacun des contrats de cinq ans d’une valeur de plus de 40 millions de dollars tout en servant de co-RB1 pour l’équipe.

Avance rapide jusqu’en 2023 et il est difficile d’imaginer une équipe payant 40 millions de dollars pour un seul porteur de ballon, et il n’y a aucun moyen qu’une équipe dépense ce genre d’argent sur un deuxième coureur dans le champ arrière. Malgré l’immense valeur que les meilleurs porteurs de ballon ajoutent aux infractions impliquant des quarts jeunes ou de niveau intermédiaire, le marché a chuté pour les RB1 en raison de la production comparable affichée par les compagnons, les défroqués et les inadaptés.

Les succès des sélections tardives – y compris Jamaal Williams, Rhamondre Stevenson, Tyler Allgeier, Dameon Pierce et d’autres – ont convaincu les décideurs que la différence entre les bons et les grands porteurs de ballon ne vaut pas le prix élevé. Par conséquent, malgré leurs CV élogieux, vous voyez le cratère du marché pour les coureurs vétérans.

Miles Sanders a signé le plus gros contrat pour un porteur de ballon pendant l’intersaison à quatre ans pour 25,4 millions de dollars. C’est un signe que les dirigeants de la NFL sont prêts à négocier avec acharnement à la table des négociations, la ligue penchant fortement vers une approche centrée sur les passes et les porteurs de ballon étant considérés comme des pièces complémentaires à courte durée de vie.

« Vous pouvez obtenir 2 000 verges, et 2 000 verges, c’est bien, mais tout le monde regarde les courses », a déclaré le demi vedette des Titans Derrick Henry. « Vous avez 380, plus de 400 portées, c’est la chose que tout le monde regarde. Donc, peu importe ce que nous faisons, il semble que même si nous sommes productifs, en matière de négociation, c’est en quelque sorte utilisé contre nous à ce moment-là. »

Alors que Barkley, Jacobs et Pollard méritent des accords à succès en fonction de leurs performances et de leur production, le marché actuel des agents libres est jonché de vétérans (Dalvin Cook, Kareem Hunt, Leonard Fournette, Ezekiel Elliott) avec des CV comparables qui sont disponibles à des prix réduits. De plus, l’utilisation judicieuse de l’étiquette de franchise permet aux cadres de garder les porteurs de ballon dans le giron à des prix favorables à l’équipe tout au long de leurs meilleures années.

De plus, étant donné les sanctions importantes pour les récalcitrants dans la nouvelle convention collective, les porteurs de ballon n’ont pas le pouvoir de forcer la main de l’équipe à la table des négociations.

Comme Barkley et Jacobs le découvrent dans leurs tentatives infructueuses de conclure des accords à succès, la ligue ne fonctionne pas comme une méritocratie concernant les porteurs de ballon. Même lorsque les arrières offrent des performances et une production exceptionnelles entre les lignes, le prix des extensions à long terme doit être favorable à l’équipe, sinon un accord ne sera pas conclu.

Que ce soit juste ou non, les running backs sont confrontés à une correction du marché pour une poignée de transactions qui ont mal tourné, et le jeu économique de l’offre et de la demande rend peu probable qu’il change de sitôt.

Bucky Brooks est analyste NFL pour FOX Sports. Il décompose également le jeu pour NFL Network et en tant que co-animateur du podcast « Moving the Sticks ». Suivez-le sur Twitter @BuckyBrooks.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Géants de New York Cowboys de Dallas