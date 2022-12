Dévaler les pistes sous les étoiles à Big White

Pour plus d’informations sur le ski de nuit, visitez bigwhite.com. (Contribué)

Les projecteurs reviennent à Big White Ski Resort, alors que le ski de nuit revient pour la saison des fêtes.

Du 16 décembre au 1er janvier, la chaise Bullet Express et la chaise Plaza fonctionneront à partir de 15h30. à 20h du mardi au samedi.

Faites glisser les rails au parc TELUS les vendredis et samedis soirs.

À 1 955 pieds, le sommet de la télécabine Bullet est la plus longue dénivellation pour le ski de nuit en Amérique du Nord.

Les conditions météorologiques pour le premier jour de ski nocturne devraient être de -4°C et de -13°C.

