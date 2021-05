Devakshi est de retour! Shaheer Sheikh-Erica Fernandes partage une vidéo de BTS annonçant «  Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3  »

Les acteurs Shaheer Sheikh et Erica Fernandes sont tous sur le point de revenir au petit écran dans l’un de leurs rôles les plus populaires, à savoir Dev et Sonakshi dans la troisième saison de l’émission à succès « Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi ».

Les stars de la télévision se sont tournées vers les réseaux sociaux pour partager une vidéo mignonne pour annoncer la saison 3 de ‘KRPKAB’. Dans la vidéo BTS que Shaheer a partagée, on peut le voir marcher avec Erica pendant qu’ils sourient et s’amusent ensemble.

La chanson titre de l’émission qui est devenue un succès instantané auprès du public, a joué en arrière-plan tandis qu’Erica et Shaheer ont montré un aperçu de leur chimie brûlante.

L’acteur de ‘Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke’ a partagé le clip avec la légende, « Devakshi ». Erica a également partagé le même clip vidéo avec exactement la même légende.

Jetez un œil au clip ici:

Dès que Shaheer et Erica ont partagé le clip sur leur pseudo Instagram respectif, les fans ont inondé la section des commentaires de leurs messages. Ils ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de revoir leur couple préféré à l’écran.

« Ma Sharica revient en fait, je suis tellement content », a écrit un utilisateur. « J’attends avec impatience la saison 3 », a écrit un autre. « Vous venez d’améliorer 2021? OUI VOUS AVEZ FAIT! JE SUIS LEGIT DANCING RN! Dev & Sona seront de retour », a commenté un autre utilisateur.

Pendant ce temps, Supriya Pilgaonkar, qui reprendra son rôle de mère à l’écran de Shaheer dans la troisième saison de la série, est allée à la section commentaires du message de Shaheer et a écrit: « Yayyyy.. Mes rock stars. Je ne peux pas attendre actionnnnnnn. »

Auparavant, en s’adressant à ETimes, Erica Fernandes avait confirmé qu’elle était sur le point de revenir pour la troisième saison de l’émission. Elle a révélé que le personnage de Sonakshi avait toujours été extrêmement spécial pour elle et que c’était le rôle même qui l’avait amenée là où elle en était aujourd’hui, ajoutant que c’était l’une des raisons pour lesquelles elle avait accepté de revenir à la troisième saison. « Le rôle m’a amené là où je suis aujourd’hui. Sans le personnage que j’ai joué, je ne pense pas que je serais là où je suis aujourd’hui. Il occupe une place spéciale dans mon cœur et c’est l’un des raisons pour lesquelles j’ai dit oui pour la troisième saison », a déclaré Erica.

Apparemment, la troisième saison reprendra là où elle est partie dans la saison 2 et il pourrait y avoir un saut de 3 à 5 ans.