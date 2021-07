Dev Patel, chevalier étoilé

Alors que ces rafales d’air froid ont percé la maille métallique de la cotte de mailles de Patel d’une manière qu’aucune épée ne pourrait faire, Armani savait-il que son cavalier était plus néophyte que chevalier ? Et le cheval pouvait-il ressentir certaines des autres choses qui rendaient Patel anxieux, comme sa tendance naturelle à trop réfléchir à sa carrière – ce que Patel appelle «la paralysie par analyse» – ou la façon dont il se demandait ce que les gens feraient d’un acteur anglo-indien jouant le rôle du roi Arthur ? neveu?

Armani est l’une des co-stars les plus importantes de Patel dans le nouveau fantastique médiéval « The Green Knight », dans lequel l’acteur de 31 ans incarne Sir Gawain, un guerrier potentiel qui se lance dans une sorte de mission suicide. Une partie de sa quête se déroule à cheval et Patel, qui n’avait jamais monté auparavant, a tenté de gagner la faveur d’Armani en lui faisant voler des pommes volées dans le hall de l’hôtel à Dublin.

OK, peut-être que certains de ces concepts sont un peu trop compliqués pour un cheval à comprendre. (Bien qu’Armani n’ait pas pu être joint pour commenter, alors qui peut le dire ?) Mais Patel avait encore beaucoup de choses en tête ce premier jour, et je n’ai même pas encore abordé la question de son intoxication alimentaire.

Patel discutait en vidéo avec moi depuis Adélaïde, en Australie-Méridionale, où il est occupé à monter son premier film d’arts martiaux intitulé « Monkey Man », tout en gardant un œil sur « The Green Knight », qui était à l’origine destiné à sortir l’été dernier et fera maintenant ses débuts dans les salles le 30 juillet. Réalisé par David Lowery, « The Green Knight » ajoute une embardée bienvenue au curriculum vitae de Patel de simples plaisirs pour la foule: contrairement à « Slumdog Millionaire » ou « The Best Exotic Marigold Hotel », Le film de Lowery est artistique, mystérieux et un peu sexy.

Ou, permettez-moi de le dire plus clairement: « The Green Knight » comprend que Dev Patel est une idole maintenant.

L’acteur autrefois gawky est devenu un homme de premier plan avec des cheveux de roman d’amour, des yeux empathiques et une barbe bien entretenue, et bien que les séances photo de Patel rapportent régulièrement de gros chiffres sur les réseaux sociaux, aucun film avant que celui-ci n’ait vraiment capitalisé sur son statut de coup de cœur sur Internet. Patel n’était même pas sur la liste de casting initiale de Lowery pour « The Green Knight », mais après que le réalisateur a vu un Diffusion de mode Zegna Patel ayant l’air suave et majestueux, il s’est retrouvé tellement pris par le potentiel de Patel qu’il a commencé à dessiner une image de l’acteur à cheval.