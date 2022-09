Deuxième victime identifiée dans l’explosion rurale du comté de La Salle samedi – Shaw Local

La femme décédée dans l’explosion résidentielle de samedi dans le comté rural de La Salle a été identifiée comme étant Michele Waters, 57 ans, une résidente de la maison où l’explosion a eu lieu.

Waters a été déclaré mort samedi à 16 h 19, selon un communiqué de presse publié mardi par la coroner du comté de Winnebago, Jennifer Muraski. Waters, a déclaré Muraski, a été transportée par avion directement vers un centre de traumatologie de niveau 1 à Rockford, où elle est décédée des suites de blessures « compatibles avec celles d’une explosion ».

Waters est décédé des suites de l’explosion qui a également tué Robert E. Waters, 59 ans, qui a été déclaré mort sur les lieux au 3162 E. Third Road, à environ 1,5 miles au nord de l’Interstate 80.

Les autorités du comté de La Salle ont déclaré qu’aucun acte criminel n’était suspecté dans l’explosion – “Il s’agit d’un incident isolé, et on ne pense pas qu’il s’agisse d’une menace pour le public” – mais la cause de l’explosion fait toujours l’objet d’une enquête mardi.

Les autorités n’ont pas révélé l’étendue des dégâts et une inspection visuelle n’a pas pu être effectuée sur la propriété privée.