Deuxième versement de taxes foncières dû d’ici le 1er septembre – Shaw Local

Le trésorier du comté de Will, Tim Brophy, souhaite rappeler aux propriétaires fonciers du comté de Will que le deuxième versement des taxes foncières est dû d’ici le 1er septembre 2022. Les taxes non payées à cette date seront facturées 1,5 % d’intérêt sur le montant dû.

Les contribuables sont encouragés à éviter les files d’attente en personne près de la date d’échéance. Ceux qui choisissent de payer en ligne peuvent subir des retards en raison du volume élevé de trafic Internet à la date d’échéance ou à l’approche de celle-ci. Les paiements effectués en ligne par e-chèque sont gratuits. Les utilisateurs de cartes de crédit et de débit devront payer des frais de traitement bancaire de 2,28 % du montant du paiement.

Les paiements effectués par chèque peuvent être remis à la boîte de dépôt du trésorier de l’immeuble de bureaux du comté de Will située au 302 N. Chicago St. à Joliet. La boîte de dépôt sera disponible jusqu’à 16 h 30 le 1er septembre.

Quelle que soit la date de réception par le trésorier, les paiements envoyés via USPS sont considérés à temps s’ils sont postés au plus tard le 1er septembre 2022. Veuillez prévoir au moins sept jours ouvrables pour la confirmation des paiements effectués à ou près de la date d’échéance.

Pour toute question ou assistance, les contribuables peuvent appeler le bureau du trésorier au 815-740-4675 de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi ou visiter www.willcountytreasurer.com.