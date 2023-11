Deuxième ultramarathon annuel organisé ce week-end sur Tech Trails par un club local | Actualités, Sports, Emplois

HOUGHTON — Le Keweenaw Ultramarathon Club, géré par les étudiants de Michigan Tech, a organisé sa deuxième course annuelle de 25 km et 50 km le samedi 4 novembre. Il y avait 30 partants au 50 km et 50 partants dans la course de 25 km.

La course a débuté près du Nordic Waxing Centre, près de Sharon Avenue, et a emmené les participants sur des pistes singletrack et de ski nordique entre les pistes supérieures et le Nara Nature Center.

La course de 50 km a débuté dans l’obscurité et les participants ont fini tout au long de la journée. Sawyer Fowler, de Lowell, s’est classé premier avec un temps de 4:06:51. Mia Ruboca, de Wheaton, Illinois, a été la première femme à terminer le 50 km avec un temps de 5:18:32.

La course de 25 km a débuté 30 minutes plus tard et Kristen Monahan, de Houghton, a remporté le classement général et les catégories féminines avec un temps de 2:01:14. Jordan Bussey, de Houghton, a été le meneur chez les hommes avec un temps de 2:07:55.

Le club Keweenaw Ultramarathon est une organisation étudiante dont le but est de promouvoir la communauté de l’ultra endurance. Avec des courses intimidantes et coûteuses, ils offrent un endroit idéal aux étudiants et aux membres de la communauté pour se lancer dans le sport. Le club a été créé au printemps 2022, ils se sont réunis tous les mardis pour lancer une course depuis le campus.

La majeure partie du financement du club provient des cotisations du club de 15 $ et des inscriptions à ces courses. La majeure partie du financement est destinée au remboursement d’événements externes coûteux d’ultramarathon. Les inscriptions approchant ou dépassant souvent 200 $ pour les grands événements d’ultrarunning, le club peut réduire les barrières à l’entrée.

Ils organisent également des événements avec de la nourriture pour les membres du club et espèrent planifier des week-ends d’entraînement qui pourraient leur permettre d’explorer de nouveaux sentiers. Augmenter la taille des courses est un objectif pour l’année prochaine et ils prévoient d’organiser des courses similaires le même week-end en 2024.

Si vous souhaitez rejoindre le club, vous pouvez rejoindre leur course le mardi 14 novembre aux Tech Trails à 17 heures. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] pour toute question ou si vous souhaitez soutenir le club.

Les entreprises locales qui ont parrainé l’événement ont joué un rôle crucial dans son succès, notamment Copper Country Running Company, Rhythm Bike and Board Co., Down Wind Sports, Copper Shores Community Health Foundation, Keweenaw Coffee Works et Cross Country Sports. La coordination et l’aide des Tech Trails et des bénévoles du club ont également rendu la course possible. Ils ont dégagé le parcours des feuilles et l’ont bien balisé pour une boucle de 25 km facilement navigable.