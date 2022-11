Deuxième tour en Géorgie : vote anticipé pour le deuxième tour de Warnock-Walker

ATLANTA (AP) – Le vote anticipé en personne pour le dernier siège du Sénat américain est en cours dans tout l’État lors du second tour de la Géorgie, le sénateur démocrate Raphael Warnock s’efforçant de prendre le pas sur le challenger républicain Hershel Walker qui met moins l’accent sur le vote anticipé.

Après avoir remporté un procès pour autoriser le vote samedi après Thanksgiving, Warnock a passé le week-end à exhorter ses partisans à ne pas attendre le second tour du 6 décembre. Essayant de tirer parti de son rôle de pasteur de l’église de Martin Luther King Jr. et de premier sénateur noir américain de Géorgie, Warnock a concentré ses efforts dimanche parmi les communautés noires du métro d’Atlanta.

“Ce que nous faisons en ce moment est un travail d’âme”, a déclaré Warnock à Liberty International Church au sud-ouest du centre-ville, où il a rassemblé des partisans avant de diriger une marche vers un site de vote anticipé à proximité où il a voté. “Nous sommes engagés dans un exercice politique”, a poursuivi Warnock, “mais c’est un travail moral et spirituel, et pour nous, cela a toujours été basé sur le fondement de l’église”.

Walker, en revanche, n’a pas organisé d’événements publics au cours du long week-end de Thanksgiving, et il n’a pas mis l’accent sur le vote anticipé lors de ses apparitions au second tour, même si le Parti républicain et ses PAC alignés tentent de stimuler la participation électorale après que Walker ait sous-performé d’autres républicains de Géorgie en l’élection générale. Walker a terminé le premier tour avec environ 200 000 voix de moins que le gouverneur Brian Kemp, qui a facilement remporté un second mandat. Walker reprend sa campagne lundi avec des arrêts dans la petite ville de Toccoa et la banlieue de Cumming.

Le vote anticipé en personne se poursuit jusqu’à vendredi. Le jour du second tour des élections est le mardi de la semaine prochaine.

Warnock a mené Walker par environ 37 000 voix sur environ 4 millions de voix aux élections générales, mais n’a pas atteint la majorité requise par la loi géorgienne, déclenchant un éclair de quatre semaines. Warnock a remporté le siège pour la première fois dans le cadre du second tour simultané du Sénat le 5 janvier 2021, lorsque lui et le sénateur Jon Ossoff ont prévalu sur les titulaires républicains pour donner aux démocrates un contrôle étroit du Sénat pour le début du mandat du président Joe Biden. Warnock a remporté une élection spéciale et cherche maintenant un mandat complet de six ans.

Cette fois, le contrôle du Sénat n’est pas en jeu, les démocrates ayant déjà obtenu 50 sièges pour accompagner le vote décisif du vice-président Kamala Harris. Cela met la pression à la fois sur Warnock et Walker pour convaincre les électeurs géorgiens que cela vaut la peine de voter pour un deuxième tour, même si les enjeux nationaux ne sont pas aussi élevés.

Dimanche soir, près de 200 000 bulletins de vote avaient été déposés dans la poignée relative de comtés qui ont opté pour le vote le week-end. Ce total a été construit sur de longues files d’attente dans plusieurs comtés fortement démocrates de la région métropolitaine d’Atlanta, suffisamment pour donner aux démocrates l’assurance que leurs principaux partisans restent ravis de voter pour Warnock. Mais le total reste une petite fraction des près de 2,3 millions d’électeurs précoces en personne avant les élections générales du 8 novembre.

Et les démocrates restent prudents étant donné que la fenêtre de vote anticipé est beaucoup plus courte qu’il y a deux ans, lorsque le second tour s’est étalé sur deux mois entre les élections générales et le second tour. Le vote de samedi n’a été autorisé que parce que Warnock et les démocrates ont intenté une action en justice au milieu d’un différend avec le secrétaire d’État républicain sur la question de savoir si le vote du samedi pouvait avoir lieu un week-end férié.

Le sénateur a suivi avec un défilé de dirigeants noirs pour les rassemblements du week-end et une marche rappelant les manifestations pour le droit de vote pendant le mouvement des droits civiques.

“Nous avons ici un vote qui peut changer le monde”, a imploré dimanche Andrew Young, ancien maire d’Atlanta et ancien assistant de King. Se levant de son fauteuil roulant pour prendre la parole, l’ancien membre du Congrès et ambassadeur de l’ONU, âgé de 90 ans, a rappelé à l’assemblée le compromis du Congrès qui a mis fin à la reconstruction après la guerre civile et ouvert la voie à la ségrégation de Jim Crow dans le Sud.

“Un vote à la fin de la guerre civile a retiré toutes les troupes de l’Union du Sud et nous a fait perdre les droits pour lesquels nous nous étions battus pendant la guerre et que les gens avaient combattus pour nous”, a-t-il déclaré, entamant “une lutte que nous depuis lors.

Warnock se tournait vers une banlieue lundi soir avec un concert en soirée avec le Dave Matthews Band.

Walker, pour sa part, a également attiré des foules enthousiastes au cours des premières semaines du second tour, et ses collaborateurs de campagne restent convaincus qu’il n’a aucun problème parmi les républicains de base. Son défi vient avec le milieu de l’électorat géorgien, un écart mis en évidence par son manque à gagner par rapport à Kemp.

“Je pense que Herschel Walker a bénéficié de la présence de Brian Kemp lors des élections initiales du 8 novembre, et je pense que l’absence de Kemp nuira un peu aux républicains”, a déclaré Marcelo Salvatierra, un résident d’Alpharetta, qui a voté pour le républicain Kemp et le démocrate Warnock et soutient toujours le sénateur dans le second tour.

Salvatierra a déclaré qu’il soutenait la réélection de Kemp “parce qu’il me semble que la Géorgie a bien fait”. Mais les républicains au niveau fédéral, a-t-il dit, n’ont jamais offert de contrepoids sérieux au contrôle démocrate de Washington, tandis que Walker est également livré avec un bagage personnel considérable.

“Le caractère compte et je sens qu’il n’a pas de caractère”, a déclaré Salvatierra.

Warnock a encouragé ce sentiment parmi les démocrates de base, les indépendants et les républicains modérés. Pendant des mois, il a dit que Walker, une ancienne star du football faisant sa première candidature à une fonction publique, n’était «pas prêt» pour le Sénat. Ces dernières semaines, il a intensifié l’attaque pour dire que Walker n’est “pas en forme”, soulignant les mensonges du challenger sur ses réalisations dans le secteur privé, ainsi que des allégations de violence contre les femmes et des accusations de deux femmes que Walker a encouragées et payées pour leurs avortements. . Walker, qui soutient une interdiction nationale des avortements sans exception, nie avoir jamais payé pour des avortements.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022

Bill Barrow et Jeff Amy, l’Associated Press