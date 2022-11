Deuxième tour en Géorgie : pourquoi un siège au Sénat est crucial pour les démocrates

WASHINGTON (AP) – Les démocrates ont obtenu leur majorité au Sénat pour les deux prochaines années. Mais conserver le siège du sénateur démocrate Raphael Warnock lors du second tour de la Géorgie le mois prochain pourrait être crucial pour leur succès.

Si Warnock remporte le second tour contre le républicain Herschel Walker, les démocrates auront 51 sièges. Cela rendrait la législation beaucoup plus facile qu’elle ne l’est dans l’actuel Sénat 50-50, l’équilibre des pouvoirs le plus étroit possible. Au cours des deux dernières années, les démocrates ont dû compter sur la vice-présidente Kamala Harris – elle est présidente du Sénat – pour rompre les liens.

Les républicains et les démocrates dépensent des millions de dollars pour remporter le siège lors du second tour du 6 décembre en Géorgie après que ni Warnock ni Walker, un ancien joueur de football célèbre, n’aient obtenu la marge de 50% nécessaire pour triompher le jour du scrutin. Warnock a battu la sénatrice Kelly Loeffler lors d’une élection spéciale en 2020 et est maintenant en lice pour un mandat complet de six ans.

Un Sénat 50-50 “ralentit tout”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, dans une interview la semaine dernière. “Donc, cela fait une grande différence pour nous.”

Un aperçu de ce que signifierait un 51e siège pour les démocrates du Sénat :

MAJORITÉ EFFICACE

Un Sénat 51-49 donnerait aux démocrates une majorité absolue, ce qui signifie que Schumer n’aurait pas à négocier un accord de partage du pouvoir avec le chef républicain Mitch McConnell. Les deux partis ont dû le faire il y a deux ans et aussi en 2001, la dernière fois que le Sénat a été divisé également.

Au début de 2021, les confirmations des candidats du nouveau président Joe Biden ont été bloquées pendant plusieurs semaines tandis que Schumer et McConnell ont conclu un accord sur la manière de scinder les comités et de proposer une législation au Sénat. Utilisant le peu d’influence dont il disposait, McConnell a menacé de ne pas finaliser un accord tant que les démocrates n’auraient pas promis qu’ils n’essaieraient pas de tuer l’obstruction législative qui impose un seuil de 60 voix.

Le chef républicain a finalement cédé après que deux sénateurs démocrates – Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona – aient clairement indiqué qu’ils ne soutiendraient pas une telle décision sur l’obstruction systématique.

ÉQUILIBRE DU COMITÉ

Les comités sont désormais répartis équitablement entre les deux partis en raison de l’accord de partage du pouvoir à 50-50. Cela crée souvent des étapes supplémentaires lorsqu’un vote en commission est à égalité, obligeant les démocrates à organiser des votes au Sénat pour aller de l’avant avec des projets de loi ou des candidats.

S’ils remportaient une majorité absolue de 51 sièges, les démocrates détiendraient probablement un siège supplémentaire dans chaque comité, ce qui faciliterait beaucoup le déplacement des candidats ou la législation sur les votes de parti.

Biden, sénateur de longue date avant de devenir président, a reconnu cette réalité après que les démocrates ont remporté 50 sièges et la majorité au Sénat.

“C’est toujours mieux avec 51, car nous sommes dans une situation où vous n’avez pas besoin d’avoir une composition égale des comités”, a déclaré Biden. « Et c’est pourquoi c’est important, surtout. Mais c’est tout simplement mieux. Plus les chiffres sont grands, mieux c’est.

LE PROBLÈME DE JOE MANCHIN

Le siège supplémentaire donnerait également aux démocrates la possibilité d’adopter des projets de loi tout en perdant une voix au sein de leur caucus – un luxe qu’ils n’ont pas eu au cours des deux dernières années. Manchin, un modéré de Virginie-Occidentale conservatrice, a souvent utilisé la marge étroite à son avantage, forçant les démocrates à se plier à sa volonté sur plusieurs textes de loi.

L’opposition de Manchin au vaste programme de santé, de climat et d’économie de Biden l’a bloqué pendant des mois, jusqu’à ce que Schumer négocie une version plus étroite avec le sénateur de Virginie-Occidentale. En fin de compte, plusieurs des priorités législatives de Biden ont été laissées de côté.

Cette pression pourrait être encore plus aiguë lors du prochain Congrès, car Manchin et Sinema, un autre modéré, sont tous deux candidats à la réélection et voudront prouver leurs références bipartites.

JUGES DE CONFIRMATION

Avec les républicains prenant en charge la majorité à la Chambre l’année prochaine, les démocrates n’auront pas beaucoup de chance de faire adopter une législation majeure. L’une des principales priorités de Schumer sera donc de confirmer les juges nommés par Biden au cours des deux dernières années de son mandat.

Un changement de règles sous l’ancien chef de la majorité au Sénat Harry Reid, D-Nev., Il y a dix ans, a permis au Sénat de faire passer les juges avec seulement une majorité simple, soit 51 voix. Gagner le siège de Warnock rendrait ce processus plus facile et plus rapide.

“Nous avons pu accomplir beaucoup, mais nous pouvons faire encore plus avec un sénateur supplémentaire”, a déclaré le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, le démocrate n ° 2 de la chambre et président de la commission judiciaire du Sénat.

GRATUIT KAMALA HARRIS

Le vice-président a déjà battu 26 votes à égalité en tant que vice-président – ​​deux fois plus que Mike Pence au cours de ses quatre années à ce poste. Biden n’a jamais rompu l’égalité au cours de ses huit années en tant que vice-président.

La nécessité de briser l’égalité des voix oblige Harris à rester proche de Washington. Un 51e vote libérerait quelque peu la vice-présidente, lui permettant d’être hors de la ville lorsque le Sénat tient des votes importants.

Dans un discours prononcé plus tôt cette année, Harris a noté qu’elle avait battu le record du président John Adams en matière de vote le plus décisif en un seul mandat.

“Je pense que nous devrions tous pleinement comprendre à quel point l’histoire peut prendre une tournure”, a déclaré Harris.

L’écrivain d’Associated Press Chris Megerian a contribué à ce rapport.

Mary Clare Jalonick, Associated Press