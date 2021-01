Deuxième tour du Sénat géorgien: Warnock entre dans l’histoire avec une victoire au deuxième tour, Ossoff devant

L’Associated Press a convoqué le second tour du Sénat de Géorgie pour le démocrate Raphael Warnock et, alors que le sénateur républicain Kelly Loeffler traîne le démocrate Jon Ossoff, certains législateurs républicains ont critiqué la rhétorique du président Donald Trump pour les résultats des courses.

Le républicain du Sénat de deuxième rang, John Thune du Dakota du Sud, a déclaré aux journalistes que la rhétorique de Trump n’était «pas utile».

Les «messages mitigés» sur le truquage de l’élection présidentielle de novembre tout en encourageant les électeurs à se présenter au second tour du Sénat signifiaient «que beaucoup d’électeurs étaient confus quant à savoir si leur vote allait avoir de l’importance», a déclaré Thune.

« Il s’avère que dire aux électeurs que l’élection est truquée n’est pas un excellent moyen de transformer vos électeurs », a déclaré le sénateur Mitt Romney, R-Utah.

Le sénateur Kevin Cramer, RN.D., a déclaré qu’il ne pensait pas que la rhétorique de Trump était «très utile», notant à quel point le taux de participation de Perdue semblait inférieur à ce qu’il avait été en novembre, lorsque Perdue avait surpassé le président dans certains domaines.

Et le représentant Tom Cole, R-Okla., A déclaré aux journalistes que l’influence de Trump dans les courses était une «épée à deux tranchants», notant qu’il avait aidé à certains égards, mais que d’autres «distractions» signifiaient que les campagnes ne pouvaient pas fonctionner aussi clairement d’un message comme il l’aurait préféré.

Mais un autre législateur, le sénateur John Cornyn, du R-Texas, a déclaré qu’il ne blâmerait pas Trump uniquement.

« Je pense juste que tout l’environnement était toxique, et je suis désolé de voir que ça s’est passé comme ça. Mais quand vous vous présentez pour votre poste, parfois vous gagnez, parfois vous perdez », dit-il.

Trump a dénoncé les résultats des élections de novembre malgré la certification par les États de leurs résultats, alléguant sans preuve une fraude électorale massive à son encontre.

Le Congrès doit se réunir pour compter les votes électoraux mercredi.

– Nicolas Wu

Un responsable des élections en Géorgie dit qu’Ossoff est sur le point de gagner et d’éviter le second tour

Un haut responsable des élections géorgiennes a déclaré que le démocrate Jon Ossoff, qui dirige le républicain David Perdue, était sur le point de gagner avec une marge suffisante pour éviter un recomptage automatique alors que l’État cherche à terminer le comptage des bulletins de vote absents les plus exceptionnels d’ici 13 heures HNE mercredi.

Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du système de vote en Géorgie, a déclaré que plus de 60470 bulletins de vote par correspondance restaient sans nombre, principalement dans les comtés à tendance démocrate de la région métropolitaine d’Atlanta.

« Cela donne l’impression que Jon Ossoff aura probablement une marge en dehors du demi-pour cent (seuil) pour éviter un recomptage », a déclaré Sterling. «Et évidemment, le révérend Warnock est en avance sur lui en ce moment. Donc, si Ossoff évite ce recomptage, le révérend Warnock fait de même. »

En vertu de la loi géorgienne, un recomptage est automatiquement déclenché lorsqu’une élection est décidée à moins de 0,5 point de pourcentage.

Ossoff mène Perdue par 17567 voix dans une course qui, selon l’Associated Press, est encore trop tôt pour appeler. L’avance actuelle d’Ossoff est de 0,4 point de pourcentage. Raphael Warnock, qui dirige le sénateur républicain Kelly Loeffler par plus de 54 729 voix, est le vainqueur prévu de sa course. Il mène Loeffler de 1,24 point de pourcentage.

Sterling a déclaré que le bureau du secrétaire d’État de Géorgie avait demandé à tous les comtés de faire compter leurs bulletins de vote avant 13 heures, et il pense que la plupart seront en mesure de le faire. La majorité des bulletins de vote absents non comptés sont ceux qui sont arrivés le jour du scrutin, a-t-il déclaré.

«Aucune preuve d’irrégularités», a déclaré Sterling lorsqu’on lui a demandé si l’élection avait vu une fraude électorale. «La chose la plus importante que nous ayons vue vient de l’esprit fertile du président de trouver des fraudes là où il n’en existe pas.»

– Joey Garrison

Joe Biden qualifie Schumer de « chef de la majorité », affirme que la Géorgie a délivré un « message retentissant »

Le président élu Joe Biden a félicité le démocrate Raphael Warnock pour «sa victoire révolutionnaire» et a déclaré qu’il espérait que le démocrate Jon Ossoff serait également victorieux lors du second tour du Sénat de Géorgie.

Biden a également semblé reconnaître ce que les démocrates espèrent être leur nouvelle majorité au Sénat en appelant l’actuel chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., le nouveau «chef de la majorité».

Dans sa première déclaration sur ce qui semble être un balayage démocrate lors des deux élections au second tour du Sénat en Géorgie, Biden a crédité mercredi l’activiste progressiste Stacey Abrams et le maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms, les qualifiant de «pouvoirs jumeaux» qui «ont jeté les bases difficiles nécessaires pour encourager la participation et protéger le vote au cours de ces dernières années.

« Les électeurs géorgiens ont livré un message retentissant hier: ils veulent une action sur les crises auxquelles nous sommes confrontés et ils le veulent tout de suite », a déclaré Biden dans un communiqué. «Sur COVID-19, sur l’aide économique, sur le climat, sur la justice raciale, sur le droit de vote et bien plus encore. Ils veulent que nous bougions, mais que nous bougions ensemble.

Warnock, qui mène le sénateur républicain Kelly Loeffler par plus de 54 000 voix, est le vainqueur prévu de sa course. Ossoff mène le républicain David Perdue par 17025.

Biden a promis d’essayer de travailler avec les deux parties «pour faire de grandes choses pour notre nation».

Il a appelé à une «action urgente» sur une réponse fédérale supplémentaire à la pandémie de coronavirus, réitérant sa position selon laquelle le projet de loi de secours COVID-19 qui a été adopté au Congrès en décembre n’était «qu’un acompte».

Biden a également déclaré qu’il espérait travailler avec la direction du Congrès pour aller de l’avant rapidement avec l’approbation de ses nominations au Cabinet après son investiture le 20 janvier.

«Mes candidats à des postes critiques de sécurité nationale à l’État, à la Défense, au Trésor et à la Sécurité intérieure ont un soutien bipartite et ont déjà été confirmés par le Sénat», a-t-il déclaré. «Ils doivent être en poste le plus tôt possible après le 20 janvier.»

Biden a ajouté: «Après les quatre dernières années, après les élections et après la procédure de certification électorale d’aujourd’hui sur la Colline, il est temps de tourner la page. Le peuple américain exige une action et il veut l’unité. Je suis plus optimiste que jamais sur le fait que nous pouvons offrir les deux. »

Schumer a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi qu’il avait parlé à Biden Wedmorning.

Avec le contrôle démocratique du Sénat, « la capacité de Joe Biden à faire avancer les nominations sera plus facile », a-t-il déclaré, ajoutant que l’une des premières priorités des démocrates du Sénat serait de passer des chèques de relance de 2 000 $.

– Joey Garrison

Course d’Ossoff-Perdue trop proche pour suivre

La course au second tour du Sénat en Géorgie entre le démocrate Jon Ossoff et le républicain David Perdue est trop tôt pour être convoquée.

À 9 h 45 HNE, Ossoff a mené par 17 025 voix sur près de 4,4 millions comptés, soit une marge inférieure à 0,4 point de pourcentage.

Il restait encore quelques bulletins de vote par correspondance et des votes anticipés en personne à compter dans tout l’État, dont la majorité se trouvent dans des comtés à tendance démocrate.

En vertu de la loi géorgienne, un candidat qui suit peut demander un recomptage lorsque la marge d’une élection est inférieure ou égale à 0,5 point de pourcentage. Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du système de vote en Géorgie, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi matin, Ossoff « aura probablement une marge en dehors du demi pour cent pour éviter un recomptage ».

– Presse associée

Le démocrate Jon Ossoff déclare sa victoire au second tour du Sénat en Géorgie

Le démocrate Jon Ossoff a déclaré sa victoire sur le républicain géorgien David Perdue dans un discours prononcé mercredi matin devant ses partisans à Atlanta, appelant à l’unité pour vaincre la pandémie COVID-19. Aucun média majeur n’a encore prévu de victoire pour le démocrate.

«C’est avec humilité que je remercie le peuple géorgien de m’avoir élu pour vous servir au Sénat américain», a déclaré Ossoff.

Raphael Warnock est le vainqueur prévu de l’autre course au second tour du Sénat en Géorgie hier soir, ce qui signifie que si la victoire d’Ossoff devient officielle, les démocrates commenceront l’administration du président élu Biden avec le contrôle de la Chambre et du Sénat.

Ossoff mène actuellement Perdue avec environ 16 000 voix.

Perdue n’a pas concédé la course. Dans un communiqué publié hier soir, la campagne a déclaré qu’elle pensait que Perdue serait toujours victorieux à la fin.

– Nicolas Wu

Warnock remporte la course en Géorgie, Ossoff devant

Les démocrates semblent sur le point de prendre le contrôle du Sénat américain avec Raphael Warnock, le vainqueur prévu sur le sénateur républicain Kelly Loeffler et le démocrate Jon Ossoff à la tête du sénateur républicain David Perdue lors des deux élections au second tour du Sénat en Géorgie.

Vers 2 heures du matin (HE) mercredi, l’Associated Press a projeté Warnock le vainqueur contre Loeffler après que le pasteur d’Atlanta ait construit son avance à l’échelle de l’État à plus de 46 500 voix.

Warnock est entré dans l’histoire avec sa victoire électorale, devenant le premier démocrate noir élu en tant que sénateur américain d’un État du Sud et seulement le 11e sénateur noir de l’histoire de la nation. Il devient le premier démocrate à remporter une course au Sénat américain en Géorgie en 20 ans.

«À tous ceux qui luttent aujourd’hui, que vous ayez voté pour moi ou non, sachez ceci», a déclaré Warnock en déclarant la victoire dans une vidéo de chez lui. «Je vous entends, je vous vois, et chaque jour que je suis au Sénat des États-Unis, je me battrai pour vous. Je me battrai pour ta famille. «

Plus:Regard de plus près: Comment Trump a dominé les appels téléphoniques faisant pression sur les responsables électoraux de Géorgie

Après une bonne partie de la nuit, Ossoff a devancé Perdue de plus de 8 500 voix après la publication de lots de votes du comté de DeKalb, très démocrate. La plupart des votes innombrables restent dans les bastions démocrates de la région métropolitaine d’Atlanta.

«Lorsque tous les votes seront comptés, nous nous attendons à ce que Jon Ossoff ait remporté cette élection pour représenter la Géorgie au Sénat des États-Unis», a déclaré la directrice de campagne d’Ossoff, Ellen Foster, dans un communiqué. « Le vote exceptionnel est carrément dans les parties de l’État où la performance de Jon a été dominante. »

La campagne Perdue n’était pas prête à concéder.

Dans un communiqué, la campagne Perdue a déclaré que la course – comme ils s’y attendaient – est «une élection exceptionnellement serrée qui nécessitera du temps et de la transparence pour s’assurer que les résultats sont justes et exacts et que les voix des Géorgiens sont entendues.

«Nous mobiliserons toutes les ressources disponibles et épuiserons tous les recours légaux pour nous assurer que tous les bulletins légalement déposés sont correctement comptés. Nous croyons qu’à la fin, le sénateur Perdue sera victorieux.

Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du système de vote en Géorgie, a déclaré qu’il s’attend à ce que la plupart des bulletins soient comptés d’ici mercredi, mais pour le décompte final, pas avant vendredi.

Plus:Trump a-t-il enfreint la loi? L’appel du président à Raffensperger de Géorgie stimule la demande d’enquête criminelle

La victoire de Warnock donne aux démocrates 49 sièges au Sénat, à un moment donné de créer un match nul 50-50 avec les républicains, ce qui donnerait effectivement le contrôle aux démocrates, car le vice-président élu Kamala Harris serait le vote décisif. Une victoire pour Ossoff donnerait aux démocrates leur 50e siège convoité.

L’éventuel balayage du Sénat en Géorgie donnerait aux démocrates le contrôle du Sénat pour la première fois depuis 2014 et renforcerait la capacité du président élu Joe Biden à mener à bien son premier programme législatif. En novembre, Biden a remporté la Géorgie par 11779 voix, devenant le premier démocrate à porter l’État à la présidence depuis 1992.

L’élection de mardi était un rare double tour de scrutin. Ossoff et Warnock se sont présentés contre Perdue et Loeffler aux élections générales du 3 novembre, mais aucun candidat dans cette course n’a dépassé le seuil de 50% en vertu de la loi de l’État pour remporter carrément les sièges du Sénat, forçant le second tour de mardi.

Les deux démocrates ont profité mardi d’une participation plus élevée dans les comtés fortement démocrates de la région d’Atlanta. Dans plusieurs cas, ils ont surpassé les marges de victoire de Biden dans ces pays.

Avant les élections, le président Donald Trump a lancé un barrage d’allégations non fondées sur sa perte électorale en Géorgie. Alors que Trump appelait son résultat électoral truqué, certains républicains craignaient que cela ne décourage leurs électeurs à participer au second tour des élections. Trump était en Géorgie pour faire campagne pour les candidats républicains aussi récemment que lundi soir.

Les responsables électoraux de Géorgie ont déclaré que le taux de participation mardi avait brisé le record précédent d’un second tour dans l’État, y compris plus de 3 millions de personnes qui avaient voté tôt. Près de 500 millions de dollars ont été dépensés en publicité de campagne depuis le 4 novembre, ce qui témoigne de l’importance que les deux parties et des intérêts particuliers accordent à la course.

À la suite du livre de jeu qui a aidé les républicains à conserver le contrôle du Sénat après les élections générales, Loeffler et Perdue ont attaqué leurs adversaires en tant que « socialistes radicaux » et ont déclaré que le sort de la nation était en jeu avec la course.

Ossoff et Warnock ont ​​critiqué Loeffler et Perdue pour avoir fait partie d’un Sénat contrôlé par les républicains qui a refusé pendant des mois de passer un soulagement fédéral supplémentaire contre les coronavirus.

Biden a fait campagne pour Ossoff et Warnock juste un jour avant les élections, arguant dans les dernières affres de l’élection que leur victoire profiterait aux résidents sous la forme de chèques de secours directs de 2000 $ pour aider à faire face à l’impact économique du COVID-19.

Contributeur: Ledyard King