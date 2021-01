Biden et Trump se rendront en Géorgie avant le second tour du Sénat

Le président élu Joe Biden et le président Donald Trump devraient tous deux comparaître en Géorgie lundi avant deux scrutins qui détermineront non seulement la représentation de l’État au Congrès, mais aussi l’équilibre des pouvoirs au Sénat. Biden devrait apparaître à Atlanta aux côtés du vice-président élu Kamala Harris pour défendre les deux candidats démocrates, Jon Ossoff et Raphael Warnock. Biden et Harris s’arrêtant en Géorgie souligne à quel point l’État est important pour les démocrates dans l’établissement de la table politique en 2021. Lundi également, Trump fera campagne pour les Sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue lors d’un «rallye de la victoire» à l’aéroport régional de Dalton.

Audiences prévues pour 2 officiers de Louisville menacés de licenciement sur l’affaire Breonna Taylor

Des audiences sont prévues lundi pour deux policiers du métro de Louisville menacés de licenciement pour leurs rôles dans la mort de Breonna Taylor. Le détective Joshua Jaynes a reçu une lettre de pré-licenciement après qu’une enquête de l’Unité des normes professionnelles a révélé qu’il avait enfreint les procédures du département en matière de véracité et de préparation à l’exécution d’un mandat de perquisition. Le détective Myles Cosgrove, qui, selon le FBI, a tiré le coup de feu qui a tué Taylor, a également reçu une lettre de pré-licenciement. Si Jaynes et Cosgrove sont officiellement licenciés, ils seront les deuxième et troisième officiers liés à la mort de Taylor à être licenciés par le LMPD. Selon les lettres de pré-licenciement que les deux hommes ont reçues, les audiences étaient initialement prévues pour la semaine dernière.

Rapports: Trump donnera au représentant Devin Nunes la médaille de la liberté

Le président Donald Trump prévoit d’attribuer lundi la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays, au représentant Devin Nunes, selon des informations. Nunes a défendu avec zèle le président au milieu de sa destitution et de l’enquête de l’ancien conseiller spécial Robert Mueller sur l’ingérence électorale russe. Trump a déclaré en 2018 qu’il pensait que Nunes méritait le prix pour sa défense à son égard par le biais d’allégations selon lesquelles sa campagne avait été de connivence avec le Kremlin – bien qu’il l’ait d’abord appelée à tort médaille d’honneur. Les rapports indiquent également que Trump prévoit d’attribuer au représentant Jim Jordan, R-Ohio, la médaille présidentielle de la liberté la semaine prochaine.

Les deuxièmes paiements de relance américains arrivent officiellement par dépôt direct

Les chèques de relance ont peut-être déjà figuré sur les comptes bancaires de nombreux Américains, mais l’Internal Revenue Service prévient que la «date de paiement officielle» est lundi. Cela signifie que le 4 janvier est la date effective à laquelle le Trésor américain transférera effectivement des fonds aux institutions pour crédit sur les comptes individuels, selon les banquiers. On s’attend à ce qu’au cours de cette série de paiements d’impact économique, 113 millions de paiements soient effectués par dépôt direct et 34 millions de paiements par chèque papier et cartes prépayées. Si vous ne voyez pas de fonds de relance dans votre compte bancaire au début de janvier, surveillez votre courrier pour un chèque papier ou même une carte de débit.

Le dernier «Jeopardy!» D’Alex Trebek! épisodes à diffuser

Le dernier « Jeopardy! » les épisodes animés par la légende du jeu télévisé Alex Trebek seront diffusés du lundi au vendredi 8 janvier. Trebek est décédé le 8 novembre à 80 ans après une bataille contre le cancer du pancréas de stade 4. Il a annoncé le diagnostic en mars 2019 et a fourni des mises à jour fréquentes aux fans, reconnaissant des vagues de « profonde et profonde tristesse » mais continuant de faire preuve de détermination et d’humour. L’épisode de vendredi comprendra un hommage spécial à Trebek, qui a accueilli plus de 8 000 épisodes de « Jeopardy! » depuis 1984. Le jeu télévisé continuera à diffuser de nouveaux épisodes le 11 janvier avec « Jeopardy! » le champion Ken Jennings comme hôte invité.