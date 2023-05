Deuxième tour des élections en Turquie : comment les réfugiés sont devenus un problème majeur

Kemal Kilicdaroglu, le challenger du président turc Recep Tayyip Erdogan lors du second tour des élections de dimanche, durcit sa position sur les réfugiés dans un ultime effort pour gagner les électeurs après avoir sous-performé au premier tour.

Alors que les sondages montraient que le centre-gauche Kilicdaroglu menait le conservateur Erdogan, Erdogan a fini par arriver premier lors du concours du 14 mai, avec 49,5 % des voix. Mais aucun des deux candidats n’a réussi à obtenir une majorité absolue, déclenchant la course aux enjeux élevés de ce week-end.

« Je pense que l’opposition a calculé que sa décision de donner la priorité aux questions économiques n’a pas vraiment apporté la victoire qu’elle souhaitait », a déclaré Merve Tahiroğlu, directrice du programme Turquie au Project on Middle East Democracy, basé aux États-Unis, au HuffPost.

La décision peu orthodoxe d’Erdogan de réduire les taux d’intérêt à un moment où la plupart des gouvernements et des banques centrales du monde entier les augmentent pour contenir l’inflation a fait chuter la valeur de la monnaie du pays, la livre turque, ce qui signifie que de nombreux Turcs peuvent à peine se permettre des biens de consommation courante.

Mais il semble que les électeurs ne blâment peut-être pas Erdogan pour cela après tout.

« Erdogan a consolidé son bloc grâce à la politique identitaire, grâce à un bilan de politiques économiques réussies au cours de ses deux premiers mandats qui ont également fourni de la richesse et de solides performances économiques jusqu’à la tentative de coup d’État de 2016 », a déclaré Emre Peker, directeur Europe à l’Eurasie. Cabinet de conseil du groupe.

Les électeurs qui ont continué à le soutenir malgré les récentes turbulences financières « repensent à tous leurs gains sociaux et à tous leurs gains économiques avant le début des problèmes économiques », a déclaré Peker, ajoutant qu’ils craignaient également que l’opposition ne soit testée.

Cela semble maintenant avoir forcé l’opposition à pivoter et à réorienter sa campagne vers la question de la migration et des réfugiés.

Leur campagne a « pris un plein 180 », a déclaré Tahiroğlu, ajoutant que Kilicdaroglu semble avoir laissé derrière lui le ton plus positif qu’il avait maintenu jusqu’au premier tour.

Les candidats recherchent et obtiennent le soutien de personnalités d’extrême droite

Le candidat tiers d’extrême droite Sinan Ogan a dépassé les attentes en obtenant plus de 5 % des voix au premier tour et a été décrit par certains comme un « faiseur de rois ». Lundi, il a soutenu Erdogan, le chef du Parti de la justice et du développement, ou AKP, qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans et est le dirigeant le plus ancien du pays.

Ogan a déclaré au New York Times la semaine dernière, ses conditions d’octroi de son soutien incluraient un plan spécifique d’expulsion des réfugiés de Turquie, et qu’il souhaitait également obtenir un poste de haut niveau dans la prochaine administration.

« Pourquoi serais-je ministre alors que je peux être vice-président ? » Il a demandé.

On ne sait pas ce qu’Erdogan a accepté en échange du soutien d’Ogan, mais Ogan lundi a dit sa performance lors de la première élection a donné aux nationalistes une plate-forme solide, y compris sur la question des réfugiés.

Pourtant, les experts notent qu’Ogan n’a pas une base unifiée d’électeurs, et les personnes qui l’ont soutenu au premier tour ne suivront pas nécessairement son approbation.

Pendant ce temps, Kilicdaroglu, le chef du Parti républicain du peuple de centre-gauche, ou CHP, qui était le candidat conjoint de six partis d’opposition, a été approuvé par Umit Ozdag, le chef du Parti de la victoire d’extrême droite, qui a dirigé la coalition qui a soutenu Ogan au premier tour.

Ozdag a déclaré mercredi que lui et Kilicdaroglu avaient tous deux convenu que des millions de réfugiés devraient retourner dans leur pays d’origine d’ici un an, raccourcissant le délai de deux ans que le candidat de l’opposition avait initialement prévu dans son plan, selon l’Associated Press.

Nous sommes parvenus à un consensus sur « un modèle conforme aux lois internationales et respectueux des droits de l’homme, qui garantirait la sécurité des Syriens en Syrie mais allégerait le lourd fardeau pesant sur l’économie turque et qui rendrait nos rues à nouveau sûres », a déclaré Ozdag, selon l’AP.

Comment Erdogan et Kilicdaroglu abordent la question des réfugiés

La Turquie accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde, abritant « près de 3,6 millions de Syriens sous protection temporaire et près de 370 000 réfugiés et demandeurs d’asile d’autres nationalités ». selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Kilicdaroglu, qui jusqu’au premier tour s’était engagé à rapatrier les réfugiés dans les deux ans en créant des conditions sûres permettant le retour dans leur pays, a depuis vanté ses références anti-migrants, accusant Erdogan de « délibérément [allowing] 10 millions de réfugiés en Turquie.

« Je renverrai tous les réfugiés chez eux une fois que je serai élu président, point final », a déclaré Kilicdaroglu, Politico Europe a signalécitant des médias locaux.

Kilicdaroglu s’est également engagé à renégocier le 2016 Accord UE-Turquie sur les réfugiés, s’il est élu. En vertu de l’accord de 2016, « tous les nouveaux migrants irréguliers et demandeurs d’asile arrivant de Turquie vers les îles grecques et dont les demandes d’asile ont été déclarées irrecevables doivent être renvoyés en Turquie ». Le pays a reçu des millions de l’UE dans l’aide humanitaire aux réfugiés.

Pendant ce temps, Erdogan « a joué le rôle de protecteur pour des millions de réfugiés en Turquie », a récemment déclaré Kaya Genc, ​​romancière et essayiste d’Istanbul. a déclaré au New Yorker.

« La politique des réfugiés de Kilicdaroglu m’a ébranlé », a déclaré Genc, ​​ajoutant que certaines de ses déclarations sur les réfugiés représentent le « langage laid du nationalisme turc ».

« Erdogan, quant à lui, s’est présenté comme le protecteur de la oumma, la nation de l’islam, et, dans ce cas, son nationalisme islamique semble humain en comparaison », a poursuivi Genc.

Erdogan a déclaré à Becky Anderson de CNN la semaine dernière, il aurait « encouragé » les réfugiés à retourner dans leur pays d’origine plutôt que de les expulser.

« Les ONG turques construisent des unités résidentielles dans le nord de la Syrie afin que les réfugiés puissent retourner dans leur pays d’origine », a déclaré Erdogan. « Ce processus a déjà commencé. »

La montée du sentiment anti-réfugiés en Turquie

Erdogan semble également avoir reconnu la montée du sentiment anti-réfugiés dans son pays au cours des dernières années, et « en a surtout étouffé l’air », a déclaré Peker.

Par exemple, à la suite du retrait américain d’Afghanistan en 2021, la Turquie a pris de nouvelles mesures pour garde sa frontière orientale pour empêcher un afflux massif de migrants afghans dans le pays.

Selon les chiffres officiels de la Turquie, plus de 500 000 Syriens ont été rapatriés ces dernières années dans la zone de sécurité que la Turquie a créée dans le nord de la Syrie grâce à des opérations militaires, mais les critiques ont averti que le chiffre pourrait être exagéré.

« L’opposition a identifié l’inquiétude intérieure croissante concernant les réfugiés et leur présence en Turquie et a tenté d’en faire un enjeu de campagne majeur », a déclaré Peker au HuffPost, expliquant que cette tendance était en partie alimentée par la détérioration des conditions économiques dans le pays au cours des dernières années. .

« Erdogan a réussi à annuler en grande partie cela, bien qu’il y ait un courant sous-jacent qui est maintenant devenu relativement courant en Turquie, qui est opposé aux migrants d’une manière similaire au discours en Europe et aux États-Unis », a ajouté Peker.

Un afflux massif de réfugiés en Europe en 2015 suscité des réactions négatives dans de nombreux pays et a alimenté la montée des partis d’extrême droite.

Les républicains aux États-Unis se sont également prononcés contre la migration, le candidat de l’époque, Donald Trump, ayant rallié les électeurs lors de la primaire du GOP de 2016 pour construire un mur le long de la frontière sud pour bloquer les passages de migrants, même s’il a échoué sur cette promesse.

Tahiroğlu a ajouté qu’un autre défi pour Kilicdaroglu est qu’il n’a pas élaboré de plan sur la façon dont il pourrait exécuter l’expulsion de millions de migrants.

« Ils peuvent faire campagne là-dessus, mais il n’y a pas de moyen viable », a-t-elle déclaré.

« Même ceux qui sont préoccupés par ce problème pensent que si quelqu’un va le résoudre, ce sera Erdogan », a poursuivi Tahiroğlu.

La situation sur le terrain pour les réfugiés en Turquie

Dr Zaher Sahloul, président et co-fondateur de Med Globalune organisation qui aide à fournir des soins de santé dans les régions sinistrées, a déclaré au HuffPost que la Turquie était considérée jusqu’à récemment comme un pays modèle pour accueillir et offrir des opportunités aux réfugiés.

La montée du sentiment anti-réfugiés et la conviction de certains Turcs que les migrants épuisent les ressources du pays ont également été exploitées par les politiciens lors de ce cycle électoral.

Cela signifie que les réfugiés en Turquie se sentent très préoccupés par leur avenir dans le pays, a expliqué Sahloul, qui s’est rendu en Turquie il y a trois semaines.

Il a ajouté que le rapatriement des Syriens n’est pas réaliste compte tenu des circonstances dans le pays, et que ceux qui ont construit une vie en Turquie ne voudront pas laisser cela derrière eux.

« Pourquoi quelqu’un qui vit dans un pays stable retournerait-il dans une zone de guerre ? Ou potentiellement une zone de guerre ? a demandé Sahloul.

Sahloul, originaire de Syrie, a expliqué que si les Syriens sont très reconnaissants à la Turquie d’avoir construit des hôpitaux et d’autres infrastructures dans les zones qu’ils contrôlent dans le pays, ce serait une mauvaise chose de faire reculer les gens « sans résolution politique, sans aucune concession du régime, sans qu’un tiers comme les Nations Unies supervise le retour des réfugiés sans reconstruction.

La messagerie de Kilicdaroglu fonctionnera-t-elle ?

La solide performance d’Erdogan à la fois aux élections présidentielles et parlementaires, après avoir réussi à conserver sa majorité, signifie qu’il est bien placé pour être réélu ce dimanche.

« Cela crée un grand élan pour Erdogan, lui permet de plaider plus facilement et de manière plus convaincante pour la continuité et la stabilité », a déclaré Peker.

Pendant ce temps, Kilicdaroglu, qui a perdu contre Erdogan de près de 5 points de pourcentage, fait face à une bataille difficile.